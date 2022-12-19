Марадона 🤝 Месси. Великие с главным трофеем жизни

Исторические фото.

Месси переписал пачки рекордов и выиграл тонны трофеев, но часть аргентинцев неохотно признавала его заслуги. Потому что был Марадона, который тоже занимался на поле искусством и, главное, выиграл чемпионат мира. В 1986-м Диего сиял на полях Мексики, наколотил 5 голов, забил тот самый шедевр англичанам и сделал лучший подарок стране, которая только оправилась от военных диктатур и потери Фолклендов.

Четыре попытки Месси подобраться к кубку не сработали, и его призрак преследовал Лео всю карьеру. И вот он Катар, последний акт. Великий финал с Францией и великий итог. Месси в 35 исполнил мечту.

1986-й и 2022-й. Две легенды Аргентины с главным футбольным трофеем.

Спасибо за волшебство.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Molly Darlington, Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Jean-Yves Ruszniewski/Corbis/VCG, David Cannon/Allsport; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP, AP Photo/Francisco Seco, AP Photo/Carlo Fumagalli