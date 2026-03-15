Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поведение тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:0).
В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
«Вина всего произошедшего на совести Талалаева. То, что он сделал, – ужас. Так нельзя. Инцидент мог перерасти в массовую драку. Я боялся, что начнется уже драка толпа на толпу.
Талалаева надо сильно наказать. Он все спровоцировал еще сначала. Зачем выбивать мяч? Останови его, и пусть дальше мимо тебя катится. Он берет и выбивает его на трибуны, а потом еще и руками машет.
Его затронула звездная болезнь и не в первый раз. Он уже до этого гавкался с людьми. Его нужно наказать за этот инцидент. Вопиющий случай.
А если бы кто-то кого-то ударил? А зачинщик этого всего Талалаев. Он до этого уже был дисквалифицирован и теперь опять», – сказал Мостовой.