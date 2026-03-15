Александр Мостовой: «Талалаев уже гавкался с людьми, его надо сильно наказать. Зачем выбивать мяч? Вопиющий случай. То, что он сделал, – ужас, так нельзя»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поведение тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче Мир РПЛ против ЦСКА (1:0).

В концовке игры Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Вина всего произошедшего на совести Талалаева. То, что он сделал, – ужас. Так нельзя. Инцидент мог перерасти в массовую драку. Я боялся, что начнется уже драка толпа на толпу.

Талалаева надо сильно наказать. Он все спровоцировал еще сначала. Зачем выбивать мяч? Останови его, и пусть дальше мимо тебя катится. Он берет и выбивает его на трибуны, а потом еще и руками машет.

Его затронула звездная болезнь и не в первый раз. Он уже до этого гавкался с людьми. Его нужно наказать за этот инцидент. Вопиющий случай.

А если бы кто-то кого-то ударил? А зачинщик этого всего Талалаев. Он до этого уже был дисквалифицирован и теперь опять», – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
царь истину глаголит
Да полностью прав здесь. Когда не вспоминает Абаскаля - вполне можно согласиться. Всё по делу.
Талалаев официально выписан из футбольных людей.
Талалаеву реально нужно дисквалификацию до конца сезона впаять.
Комментарий скрыт
Быдло ,я если честно не ожидал такого от Талалаева. Вроде парень грамотный,а ведёт себя как обычный наркоман. Надо его проверить на приём наркотиков,потому что нормальный человек себя так не ведёт.
Талалаев - позор российского футбола!👎
А реал - позор испанского
Не по футбольному выбил мяч.😄Даже не почеканил.🤣
Зачем выбивать мяч? Останови его, и пусть дальше мимо тебя катится.
Комментарий скрыт
Безусловно, с легендой Сельты согласен в данном вопросе. Мостовой может разное говорить, но в данной ситуации солидарен с ним.
Да почему то при реальных, не стёбных ситуациях - он всегда максимально адекватные вещи говорит. Но как касается тренкрства и абаскаля ...туши свет
Потомушта воспитанник ЦСКА
Саня,какой Талалаев,брось его,на сайте Абаскаль объявился)).
Там Тэдеско в Турции зажигал
Талалаев болен. Лечится у врача около 20 лет. Сейчас уже 3 дня как идёт резкое обострение магнитных будь и коронная дыра в солнце. Плюс начало весны, психически нездоровые люди сейчас особенно уязвимы. Это обостряет все хронические заболевания у людей. Всё просто.
Талалаев мужик, а ты - нет✌️🤣
Блин, Мостик как ребёнок.
