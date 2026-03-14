Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Байером», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург»

В Германии проходят матчи 26-го тура Бундеслиги.
В рамках 26-го тура Бундеслиги в пятницу «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле обыграла «Санкт-Паули» (2:0).
В субботу «Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (1:1), дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» (2:0).
В воскресенье «Лейпциг» встретится на выезде со «Штутгартом».
Чемпионат Германии
26-й тур
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Аменда, Кох, Коллинз, Шаиби, Ларссон, Доан, Баойя, Калимуэндо, Амаимуни-Эшгуяб
Запасные: Баум, Аррхов, Гетце, Хейлунд, Буркардт, Граль, Думбия, Дауд, Схири
Хайденхайм:
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Буш, Дорш, Шеппнер, Кербер, Ибрагимович, Зивзивадзе, Динкчи
Запасные: Нихьюс, Ференбах, Конте, Шиммер, Хонзак, Феллер, Траоре, Кауфманн, Келле
Байер
Бласвих, Тапсоба, Андрих, Куанса, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Калбрет, Шик
Запасные: Ломб, Тап, Паласиос, Хофманн, Омлин, Эрманн, Маза, Кофан, Телла
Бавария:
Ульрайх, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Джексон
Запасные: Ким Мин Чжэ, Горетцка, Бишоф, Геррейру, Офли, Прескотт, Кардозо, Гнабри, Кейн
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Байер, Адейеми
Запасные: Инасио, Майер, Чуквуэмека, Гирасси, Озджан, Фабиу Силва, Зюле, Ян Коуто, Брандт
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Вольф, Реджбечай, Каде, Бэнкс, Грегорич, Педерсен, Кемюр, Лабрович, Кляйн
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Туре, Прасс, Бургер, Крамарич, Аслани
Запасные: Лемперле, Бебу, Филипп, Акпогума, Премель, Морстедт, Кэмпбелл, Хайдари, Лессиг
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Йенц, Белосьян, Амура, Линдстрем, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Пейчинович
Запасные: Вавро, Герхардт, Дагим, Винд, Аджетеи, Виммер, Сиогаи, Перван, Маер
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра, Мухайм, Локонга, Ремберг, Микельбрансис, Даунс
Запасные: Бальде, Отеле, Тангвик, Гочолейшвили, Филипп, Штанге, Глатцель, Эльфадли, Домпе
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, ван ден Берг, Краус, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Ньянг, Ахе
Запасные: Бюльтер, Нойманн, Майна, Цилер, Себулонсен, Кайнц, Вальдшмидт, Хайнц, Чавес
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Мохья, Кастроп, Энгельхардт, Штегер, Скалли, Табакович
Запасные: Кьяродиа, Рейна, Нойхаус, Ульрих, Онора, Ольшовски, Свидер, Матино, Сарко
Санкт-Паули:
Василь, Андо, Валь, Дзвигала, Перейра Лаже, Фудзита, Ритцка, Ирвайн, Смит, Пырка, Синани
Запасные: Карс, Фолль, Немет, Оппи, Расмуссен, Меткалф, Сисей, Хара, Унтонджи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Иначе там, в Бундеслиге, потом в кубке Германии играли
Но теперь вижу что беспокоиться не о чем