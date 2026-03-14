Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Байером», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург»

В Германии проходят матчи 26-го тура Бундеслиги.

В рамках 26-го тура Бундеслиги в пятницу «Боруссия » Менхенгладбах на своем поле обыграла «Санкт-Паули » (2:0).

В субботу «Байер » дома сыграл вничью с «Баварией» (1:1), дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» (2:0).

В воскресенье «Лейпциг» встретится на выезде со «Штутгартом».

Чемпионат Германии

26-й тур

Бундеслига Германия. 26 тур 14 марта 14:30, Бай-Арена Байер Завершен 1 - 1 Бавария Матч окончен 90’ +7’ Ульрайх Тапсоба 90’ +5’ 89’ Олисе Бишоф 88’ Лаймер Ким Мин Чжэ Поку Телла 87’ 84’ Диас Калбрет Хофманн 77’ Алеиш Гарсия Паласиос 77’ 74’ Диас Андрих 74’ 70’ Компани 69’ Диас

61’ Павлович Горетцка Шик Кофан 61’ 61’ Карл Кейн Фернандес 56’ Терье Маза 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Джексон 32’ Та Алеиш Гарсия

6’ Байер Бласвих, Тапсоба, Андрих, Куанса, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Калбрет, Шик Запасные: Ломб, Тап, Паласиос, Хофманн, Омлин, Эрманн, Маза, Кофан, Телла 1 тайм Бавария: Ульрайх, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Джексон Запасные: Ким Мин Чжэ, Горетцка, Бишоф, Геррейру, Офли, Прескотт, Кардозо, Гнабри, Кейн

Бундеслига Германия. 26 тур 14 марта 14:30, ПреЗеро-Арена Хоффенхайм Завершен 1 - 1 Вольфсбург Матч окончен 90’ +8’ Кульеракис 90’ +6’ Эриксен Герхардт 85’ Эриксен Премель

83’ 80’ Амура Виммер Авдуллаху Бебу 79’ 69’ Винисиус 64’ Кульеракис

64’ Линдстрем Дагим 63’ Пейчинович Винд Аслани Лемперле 61’ Прасс Премель 61’ 2 тайм Перерыв Хоффенхайм Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Туре, Прасс, Бургер, Крамарич, Аслани Запасные: Лемперле, Бебу, Филипп, Акпогума, Премель, Морстедт, Кэмпбелл, Хайдари, Лессиг 1 тайм Вольфсбург: Грабара, Кульеракис, Йенц, Белосьян, Амура, Линдстрем, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Пейчинович Запасные: Вавро, Герхардт, Дагим, Винд, Аджетеи, Виммер, Сиогаи, Перван, Маер

Бундеслига Германия. 26 тур 14 марта 17:30, Фолькспаркштадион Гамбург Завершен 1 - 1 Кельн Матч окончен 90’ +8’ Себулонсен Мухайм 90’ +6’ Фабиу Виейра Отеле 90’ +2’ 90’ +1’ Каминьски Кайнц 84’ Краус Чавес Микельбрансис Бальде 79’ Торунарига Эльфадли 79’ 76’ Каминьски 74’ Ахе Бюльтер 74’ Эль Мала Себулонсен Даунс Штанге 67’ Кенигсдорффер Домпе 67’ 46’ Ньянг Майна 2 тайм Перерыв 45’ Эль Мала

Ремберг 41’ Фабиу Виейра

39’ 36’ Лунн Хансен 32’ Эль Мала Гамбург Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра, Мухайм, Локонга, Ремберг, Микельбрансис, Даунс Запасные: Бальде, Отеле, Тангвик, Гочолейшвили, Филипп, Штанге, Глатцель, Эльфадли, Домпе 1 тайм Кельн: Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, ван ден Берг, Краус, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Ньянг, Ахе Запасные: Бюльтер, Нойманн, Майна, Цилер, Себулонсен, Кайнц, Вальдшмидт, Хайнц, Чавес

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

