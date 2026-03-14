  • Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Байером», «Боруссия» Дортмунд победила «Аугсбург»
16

В Германии проходят матчи 26-го тура Бундеслиги.

В рамках 26-го тура Бундеслиги в пятницу «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле обыграла «Санкт-Паули» (2:0). 

В субботу «Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (1:1), дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» (2:0). 

В воскресенье «Лейпциг» встретится на выезде со «Штутгартом». 

Чемпионат Германии

26-й тур

Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 14:30, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
1 - 0
Хайденхайм
Матч окончен
Баойя   Хейлунд
90’
+3’
Доан   Аррхов
88’
84’
Буш   Траоре
Цеттерер
81’
Калимуэндо   Схири
80’
Шаиби   Баум
80’
Амаимуни-Эшгуяб   Буркардт
80’
80’
Зивзивадзе   Шиммер
79’
Кербер   Хонзак
Кох
73’
71’
Динкчи
63’
Дорш   Кауфманн
63’
Ибрагимович   Конте
57’
Дорш
  Калимуэндо
53’
2тайм
Перерыв
Кох
38’
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Браун, Аменда, Кох, Коллинз, Шаиби, Ларссон, Доан, Баойя, Калимуэндо, Амаимуни-Эшгуяб
Запасные: Баум, Аррхов, Гетце, Хейлунд, Буркардт, Граль, Думбия, Дауд, Схири
1тайм
Хайденхайм:
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Буш, Дорш, Шеппнер, Кербер, Ибрагимович, Зивзивадзе, Динкчи
Запасные: Нихьюс, Ференбах, Конте, Шиммер, Хонзак, Феллер, Траоре, Кауфманн, Келле
Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 14:30, Бай-Арена
Байер
Завершен
1 - 1
Бавария
Матч окончен
90’
+7’
Ульрайх
Тапсоба
90’
+5’
89’
Олисе   Бишоф
88’
Лаймер   Ким Мин Чжэ
Поку   Телла
87’
84’
Диас
Калбрет   Хофманн
77’
Алеиш Гарсия   Паласиос
77’
74’
Диас
Андрих
74’
70’
Компани
69’
  Диас
61’
Павлович   Горетцка
Шик   Кофан
61’
61’
Карл   Кейн
Фернандес
56’
Терье   Маза
46’
2тайм
Перерыв
42’
Джексон
32’
Та
  Алеиш Гарсия
6’
Байер
Бласвих, Тапсоба, Андрих, Куанса, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Фернандес, Поку, Калбрет, Шик
Запасные: Ломб, Тап, Паласиос, Хофманн, Омлин, Эрманн, Маза, Кофан, Телла
1тайм
Бавария:
Ульрайх, Та, Упамекано, Лаймер, Станишич, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Джексон
Запасные: Ким Мин Чжэ, Горетцка, Бишоф, Геррейру, Офли, Прескотт, Кардозо, Гнабри, Кейн
Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 14:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
2 - 0
Аугсбург
Матч окончен
Адейеми   Гирасси
90’
Нмеча   Брандт
86’
Забитцер   Чуквуэмека
86’
Байер   Ян Коуто
86’
80’
Якич   Вольф
80’
Рибейру   Кемюр
Свенссон   Фабиу Силва
74’
68’
Яннулис   Грегорич
60’
Клод-Морис   Каде
60’
Массенго   Реджбечай
  Реджани
59’
2тайм
Перерыв
  Адейеми
13’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Свенссон, Нмеча, Беллингем, Забитцер, Рюэрсон, Байер, Адейеми
Запасные: Инасио, Майер, Чуквуэмека, Гирасси, Озджан, Фабиу Силва, Зюле, Ян Коуто, Брандт
1тайм
Аугсбург:
Дамен, Цезигер, К. Шлоттербек, Чавес, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Рибейру
Запасные: Вольф, Реджбечай, Каде, Бэнкс, Грегорич, Педерсен, Кемюр, Лабрович, Кляйн
Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 14:30, ПреЗеро-Арена
Хоффенхайм
Завершен
1 - 1
Вольфсбург
Матч окончен
90’
+8’
Кульеракис
90’
+6’
Эриксен   Герхардт
85’
Эриксен
  Премель
83’
80’
Амура   Виммер
Авдуллаху   Бебу
79’
69’
Винисиус
64’
  Кульеракис
64’
Линдстрем   Дагим
63’
Пейчинович   Винд
Аслани   Лемперле
61’
Прасс   Премель
61’
2тайм
Перерыв
Хоффенхайм
Бауманн, Бернардо, Кабак, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Туре, Прасс, Бургер, Крамарич, Аслани
Запасные: Лемперле, Бебу, Филипп, Акпогума, Премель, Морстедт, Кэмпбелл, Хайдари, Лессиг
1тайм
Вольфсбург:
Грабара, Кульеракис, Йенц, Белосьян, Амура, Линдстрем, Мэле, Винисиус, Эриксен, Кумбеди, Пейчинович
Запасные: Вавро, Герхардт, Дагим, Винд, Аджетеи, Виммер, Сиогаи, Перван, Маер
Бундеслига Германия. 26 тур
14 марта 17:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
1 - 1
Кельн
Матч окончен
90’
+8’
Себулонсен
Мухайм
90’
+6’
Фабиу Виейра   Отеле
90’
+2’
90’
+1’
Каминьски   Кайнц
84’
Краус   Чавес
Микельбрансис   Бальде
79’
Торунарига   Эльфадли
79’
76’
Каминьски
74’
Ахе   Бюльтер
74’
Эль Мала   Себулонсен
Даунс   Штанге
67’
Кенигсдорффер   Домпе
67’
46’
Ньянг   Майна
2тайм
Перерыв
45’
  Эль Мала
Ремберг
41’
  Фабиу Виейра
39’
36’
Лунн Хансен
32’
Эль Мала
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Омари, Кенигсдорффер, Фабиу Виейра, Мухайм, Локонга, Ремберг, Микельбрансис, Даунс
Запасные: Бальде, Отеле, Тангвик, Гочолейшвили, Филипп, Штанге, Глатцель, Эльфадли, Домпе
1тайм
Кельн:
Швэбе, Лунн Хансен, Озкаджар, ван ден Берг, Краус, Мартель, Йоуханнессон, Эль Мала, Каминьски, Ньянг, Ахе
Запасные: Бюльтер, Нойманн, Майна, Цилер, Себулонсен, Кайнц, Вальдшмидт, Хайнц, Чавес
Бундеслига Германия. 26 тур
13 марта 19:30, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
2 - 0
Санкт-Паули
Матч окончен
88’
Пырка   Меткалф
Эльведи   Кьяродиа
87’
Табакович   Матино
75’
Болин   Нойхаус
75’
67’
Ритцка   Оппи
67’
Перейра Лаже   Унтонджи
67’
Дзвигала   Карс
  Онора
62’
Кастроп   Ульрих
57’
Мохья   Онора
57’
Табакович
56’
2тайм
Перерыв
  Штегер
37’
36’
Смит
6’
Валь
Боруссия М
Николас, Дикс, Эльведи, Зандер, Болин, Мохья, Кастроп, Энгельхардт, Штегер, Скалли, Табакович
Запасные: Кьяродиа, Рейна, Нойхаус, Ульрих, Онора, Ольшовски, Свидер, Матино, Сарко
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Андо, Валь, Дзвигала, Перейра Лаже, Фудзита, Ритцка, Ирвайн, Смит, Пырка, Синани
Запасные: Карс, Фолль, Немет, Оппи, Расмуссен, Меткалф, Сисей, Хара, Унтонджи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Джексона завернуть и отравить в синий мешок обратно
Завернуть в синий мешок ------> Сенегал.
Конченные судьи решили любой ценой добиться победы Байера
Третий уже отменить не смог
Хоффенхайм, удачи!
Можно сколько сетовать сегодня на её отсутствие, но сказка Хоффейнхайма подошла к концу ((
16 угловых - как так !?
Хорошо, что в ЛЧ Бавария и Байер разошлись
Иначе там, в Бундеслиге, потом в кубке Германии играли
Баварии во втором тайме придется ох как попотеть
Подождите , я тут два дня читал, какие же лохи Арсенал, сыгравшие вничью с Байером, и как хороша Бавария.
А в чем противоречие сударь? По этому матчу Байер непросветное днище , на два человека преимущество нереализованно, а это команда уровня плова ЛЧ как бы , как было перед Алонсо как и после , просто перед Баварией ноги раздвигают.
Благодарю , сударь, вы меня успокоили - а то я, как болельщик Арсенала, было начал переживать что Байер набрал какую то невероятную форму
Но теперь вижу что беспокоиться не о чем
У Ковача в Бундеслиге за календарный год (с 15 марта 2025) только два поражения и оба от Баварии.
Всё равно позорный вылет от Аталанты ничем не исправить в этом году. Даже 2е место в Бундеслиге это ожидаемый результат.
Не спорю, мы говорим о разном - позор в ЛЧ и дистанция в национальной лиге.
Рекомендуем
Главные новости
У Миранчука 3 гола в 2 последних матчах. Хавбек «Атланты» забил «Филадельфии»
8 минут назад
У Вальверде 5 голов в 3 последних матчах. Хавбек «Реала» забил «Эльче»
17 минут назад
Хенесс после 1:1 с «Байером»: «Худшая работа судей, которую я когда-либо видел в Бундеслиге»
26 минут назад
«Сити» после ошибки Доннаруммы на угловом пропустил от «Вест Хэма». Вратарь не дотянулся до мяча – Мавропанос пробил головой
26 минут назад
«Реал» – «Эльче». 2:0 – Вальверде забил. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Акинфеев о ЦСКА: «Четыре поражения подряд – это из рук вон плохо, в раздевалке состоялся серьезный разговор. Мы понимаем ваше негодование, даже приму любое оскорбление»
35 минут назадВидео
Глава пресс-службы «Балтики» о стычке с участием Талалаева в матче с ЦСКА: «Не тренер стал первопричиной конфликта»
36 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити». 1:1 – Мавропанос и Силва забили по голу. Онлайн-трансляция
41 минуту назадLive
Лапочкин о возможном бане Талалаева на месяц, как было у Станковича, за стычку в матче с ЦСКА: «Навряд ли. Длительные дисквалификации в России дают редко»
46 минут назад
Тренер ЦСКА Экспосито о стычке в матче с «Балтикой»: «Челестини не взбесился. Все предельно видно на камерах»
47 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Удинезе» – «Ювентус». 0:1 – Бога открыл счет. Онлайн-трансляция
52 минуты назадLive
Симеоне об 1:0 с «Хетафе»: «Доволен отличной игрой «Атлетико», особенно в 1-м тайме. Мы могли заканчивать его с большим преимуществом в счете»
сегодня, 20:14
Гол Сафронова в девятку принес «Ротору» ничью с «КАМАЗом» – 1:1. Это третий матч волгоградцев подряд с таким счетом
сегодня, 20:11Видео
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Брестом»
сегодня, 20:10Live
Шипами в голову Алексееву из владивостокского «Динамо» попал Ковалевский из «Кубани». Форвард получил прямую красную карточку
сегодня, 20:05Видео
Дьокереш забил «Эвертону» победный гол на 89-й – добил в пустые ворота после ошибки Пикфорда на выходе. У форварда «Арсенала» 11 голов в 29 матчах АПЛ
сегодня, 20:03
МЛС. «Атланта» Миранчука против «Филадельфии», «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Гэлакси» Ройса сыграют с «Канзас Сити» Шапи
сегодня, 19:20Live
Компани о судействе в матче с «Байером»: «Были спорные моменты, и это повлияло на игру. Не понимаю удаление Диаса и отмену голов Кейна и Та»
сегодня, 19:12
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Хилаль» Бензема играет с «Аль-Фатехом» на выезде
сегодня, 19:02Live
«Наполи» сделал камбэк в матче с «Лечче» (2:1) благодаря голам Хейлунда и Политано
сегодня, 18:59
Рекомендуем