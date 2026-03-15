4

Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»

Экс-игрок сборной России и главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис считает, что форвард «Акрона» Артем Дзюба уже не будет играть на топ-уровне.

«Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов. Он и сам это знает. Говорить можно все что угодно, но по движению, по тому, что я видел сегодня, он помочь на уровне топ-клуба не сможет.

Да, помог «Акрону», молодец, забил. Если он еще год продержится на таком уровне – будет хорошо. Но это уже от него самого зависит», – заявил Канчельскис.

Дзюба забил на 84-й минуте игры 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). 37-летний форвард обновил рекорд российского футбола по голам, забив 246-й мяч. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
logoАртем Дзюба
logoАндрей Канчельскис
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да Дзюба даже в 50 будет сильнее Соболева
Так то в старте Зенита Соболев играет, ну как играет, ходит.
Вместо Забалотного хорошо бы зашел как большой нападающий в «Спартак», но своим языком вовремя карьеры закрыл туда дорогу.
В раздевалке личности тоже важны, при всём противоречивом к нему отношении он авторитетный футболист и помог бы молодежи.
Не усилил бы, но помог бы разложить изнутри
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем