Андрей Канчельскис: «Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов»

Экс-игрок сборной России и главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис считает, что форвард «Акрона » Артем Дзюба уже не будет играть на топ-уровне.

«Дзюба в нынешней форме не усилил бы никого из топ-клубов. Он и сам это знает. Говорить можно все что угодно, но по движению, по тому, что я видел сегодня, он помочь на уровне топ-клуба не сможет.

Да, помог «Акрону», молодец, забил. Если он еще год продержится на таком уровне – будет хорошо. Но это уже от него самого зависит», – заявил Канчельскис.

Дзюба забил на 84-й минуте игры 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1). 37-летний форвард обновил рекорд российского футбола по голам, забив 246-й мяч.