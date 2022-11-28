Пенальти Португалии – явная ошибка. Рука в штрафной была, но это против всех рекомендаций

Судье из Ирана теперь не отдадут финал.

В концовке матча Португалии с Уругваем, уже при счете 1:0 в пользу португальцев, после просмотра ВАР назначили пенальти в пользу европейской команды. Он только увеличил разницу, на исход не повлиял, но эпизод настолько неоднозначный, что все равно вызывает споры.

По просьбе Sports.ru бывший арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала о судействе «Але, рэф!», разбирает этот момент и приводит примеры в доказательство.

Что случилось?

Арбитр Алиреза Фигани сам не увидел попадания в руку Хосе Хименеса, когда Бруну Фернандеш прокинул мяч уругвайцу между ног.

Касание точно было.

Вмешался ВАР (судья Абдулла Аль-Марри из Катара), позвал главного к монитору, и он назначил пенальти.

Похоже, забыв при этом обо всех рекомендациях.

Рекомендации такие: если мяч попадает в опорную руку или руку, которая стремится в опору, это считается естественным положением руки для такого движения. Соответственно, не считается фолом .

Про естественность написано в правилах: «Считается, что игрок неестественно увеличил размеры тела, если положение его руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации». Движение руки Хименеса оправдано тем, что, падая, он выставляет руку для опоры. Никакого умысла сыграть в мяч у него нет.

Похожие примеры, на которых УЕФА учит разбираться

Каждые полгода УЕФА выпускает учебные клипы, на которых обучают судей. К каждому видео дано описание и рекомендация. Вот некоторые из них.

Матч «Шахтер» – «Маккаби» (Тель Авив) в Лиге Европы 25 февраля 2021-го. На 4-й минуте мяч попал в руку Дену Глезеру. Рука еще не коснулась газона, но ее положение было оправдан движением тела.

Развернутый комментарий по этому эпизоду давал на сборах арбитров РПЛ национальный инструктор РФС и инспектор ФИФА Николай Левников: «Защитник пытается заблокировать удар, выставляя ноги вперед, и при этом естественным образом пытается опереться на руку. Мяч неожиданно попадает в эту руку. Касание мяча и руки, которая находится в естественном положении для данного действия игрока, не является нарушением правил».

Год назад в отборе на ЧМ похожий эпизод был в матче Швеция – Испания. После прострела Исака на 55-й минуте мяч нашел такую же руку Гарсии. Но английский судья Энтони Тейлор не назначил пенальти, и ФИФА поддержала его решение. Формулировка: «Игрок не может избежать контакта руки с мячом. Рука является опорной (поддерживает тело)».

В российском чемпионате следуют таким же рекомендациям. Именно поэтом в матче 1-го тура РПЛ-22/23 «Ахмат» – «Спартак» Владислав Безбородов не назначил пенальти за руку Юрия Журавлева.

После игры менеджер судей из Департамента судейства, бывший арбитр ФИФА Николай Иванов прокомментировал это решение: «Принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова: когда рука идет в опору, но еще чуть не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре».

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Иранского судью Алирезу Фагани считали одним из главных претендентов на финал чемпионата мира – кажется, теперь он вообще может больше не вернуться на поле в Катаре.

Трактовками, принятыми больше года назад и обкатанными на всех уровнях, он почему-то не воспользовался. И трактовал эпизод совсем иначе.

В целом иранец отработал игру хорошо, но это простое неправильное решение может стать последним на чемпионате мира и для него, так и для катарского ВАР-судьи.

Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez