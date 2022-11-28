ЧМ-2022 в Катаре
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Пенальти Португалии – явная ошибка. Рука в штрафной была, но это против всех рекомендаций

Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Хосе Хименес Хосе Хименес
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Алиреза Фагани
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
судьи
Футбол Футбол

Судье из Ирана теперь не отдадут финал.

В концовке матча Португалии с Уругваем, уже при счете 1:0 в пользу португальцев, после просмотра ВАР назначили пенальти в пользу европейской команды. Он только увеличил разницу, на исход не повлиял, но эпизод настолько неоднозначный, что все равно вызывает споры.

По просьбе Sports.ru бывший арбитр Анатолий Синяев, автор телеграм-канала о судействе «Але, рэф!», разбирает этот момент и приводит примеры в доказательство.

Что случилось?

Арбитр Алиреза Фигани сам не увидел попадания в руку Хосе Хименеса, когда Бруну Фернандеш прокинул мяч уругвайцу между ног.

Касание точно было.

Вмешался ВАР (судья Абдулла Аль-Марри из Катара), позвал главного к монитору, и он назначил пенальти.

Похоже, забыв при этом обо всех рекомендациях.

Рекомендации такие: если мяч попадает в опорную руку или руку, которая стремится в опору, это считается естественным положением руки для такого движения. Соответственно, не считается фолом.

Про естественность написано в правилах: «Считается, что игрок неестественно увеличил размеры тела, если положение его руки не является следствием или не оправдано движением тела игрока в данной конкретной ситуации». Движение руки Хименеса оправдано тем, что, падая, он выставляет руку для опоры. Никакого умысла сыграть в мяч у него нет.

Похожие примеры, на которых УЕФА учит разбираться

Каждые полгода УЕФА выпускает учебные клипы, на которых обучают судей. К каждому видео дано описание и рекомендация. Вот некоторые из них.

Матч «Шахтер» – «Маккаби» (Тель Авив) в Лиге Европы 25 февраля 2021-го. На 4-й минуте мяч попал в руку Дену Глезеру. Рука еще не коснулась газона, но ее положение было оправдан движением тела.

Развернутый комментарий по этому эпизоду давал на сборах арбитров РПЛ национальный инструктор РФС и инспектор ФИФА Николай Левников: «Защитник пытается заблокировать удар, выставляя ноги вперед, и при этом естественным образом пытается опереться на руку. Мяч неожиданно попадает в эту руку. Касание мяча и руки, которая находится в естественном положении для данного действия игрока, не является нарушением правил».

Год назад в отборе на ЧМ похожий эпизод был в матче Швеция – Испания. После прострела Исака на 55-й минуте мяч нашел такую же руку Гарсии. Но английский судья Энтони Тейлор не назначил пенальти, и ФИФА поддержала его решение. Формулировка: «Игрок не может избежать контакта руки с мячом. Рука является опорной (поддерживает тело)».

В российском чемпионате следуют таким же рекомендациям. Именно поэтом в матче 1-го тура РПЛ-22/23 «Ахмат» – «Спартак» Владислав Безбородов не назначил пенальти за руку Юрия Журавлева.

После игры менеджер судей из Департамента судейства, бывший арбитр ФИФА Николай Иванов прокомментировал это решение: «Принятая на международном и российском уровнях трактовка этого эпизода такова: когда рука идет в опору, но еще чуть не коснулась земли, это приравнивается к тому, что рука находится в опоре».

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Иранского судью Алирезу Фагани считали одним из главных претендентов на финал чемпионата мира – кажется, теперь он вообще может больше не вернуться на поле в Катаре.

Трактовками, принятыми больше года назад и обкатанными на всех уровнях, он почему-то не воспользовался. И трактовал эпизод совсем иначе.

В целом иранец отработал игру хорошо, но это простое неправильное решение может стать последним на чемпионате мира и для него, так и для катарского ВАР-судьи.

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Фото: REUTERS/Lee Smith, Molly Darlington, Dylan Martinez

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