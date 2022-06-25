Глейзеры выплатили себе 11 млн фунтов из бюджета «Юнайтед». Так делают только они, и это бесит фанатов

Красиво.

Владельцы «Ман Юнайтед», семья Глейзеров, выплатили себе 11 млн фунтов из средств клуба в качестве дивидендов. С 2016 года общая сумма выплат «МЮ» в пользу Глейзеров достигла 122 млн фунтов, за 10 лет – 282 миллиона.

Что? А так можно?

Совершенно нормально, когда дивиденды выплачиваются корпоративными компаниями, но «Юнайтед» – единственный футбольный клуб, который это делает. В клубе ссылаются на то, что это никак не влияет на инвестиции в клуб (более 1 млрд фунтов за 10 лет) и что процент невелик по сравнению с выручкой. Более того, хоть почти вся сумма предназначается Глейзерам, часть дивидендов также выплачивается мелким инвесторам, фондам и объединению болельщиков.

Несмотря на не самые удачные результаты в последние сезоны, доходы клуба с 2012 года до 2019-го росли – и установили рекорд (627,1 млн фунтов). В следующие два года сумма просела до 494,1 млн фунтов, но это все равно успешный с точки зрения бизнеса проект. В последние два года его сильно подбил ковид – и с этим можно связать просадку в доходах.

«Спортивные успехи на самом деле не оказывают существенного влияния на то, что мы можем сделать в коммерческой части бизнеса», – говорил в 2018-м Эд Вудворд, подтверждая эти словами. Правда, за последние девять лет «МЮ» лишь четыре раза финишировал в топ-4 и попадал в Лигу чемпионов, но и там не забирался дальше четвертьфинала, а это лишает клуб значительной суммы выплат от УЕФА.

Есть и другая проблема: соперники успешно действуют на трансферном рынке при продаже игроков, а вот «Юнайтед» часто отпускает футболистов свободными агентами, хотя многие были куплены за большие деньги – как тот же Погба.

Пока конкуренты в лице «Ман Сити» и «Ливерпуля» показывают рост, «МЮ» оказался на плато. Потому что спортивные результаты все же оказывают влияние на доходы, считает преподаватель Ливерпульского университета и специалист по футбольной экономике Киран Магуайр.

«Спонсоры будут платить больше только в том случае, если клуб дает результат. Если вы посмотрите на коммерческий доход, он вырос со 152 миллионов фунтов в 2013 году до 268 миллионов фунтов к 2016 году. Это просто потрясающе. Но это фактически произошло благодаря сделкам с Chevrolet и adidas. Поэтому им приходилось либо заключать новые сделки, либо получать больше от существующих спонсоров. Я думаю, что именно в этом вопросе было непросто, потому что если вы являетесь коммерческим партнером, вы хотите, чтобы ваш продукт был рядом с успехом, а «Манчестер Юнайтед» не добивается успеха.

Таким образом, с 2016 года мы наблюдаем плато коммерческих доходов, и становится все труднее и труднее, потому что «Юнайтед» полагается на свою историю для заключения сделок, а не на настоящее».

Магуайр скептически относится к инвестициям Глейзеров. «Возможно, это выглядит хуже для бизнеса, который не смог инвестировать в имущественные активы, – поясняет он, плохо ли, что клуб выплачивает дивиденды. – Если вы посмотрите на проект Big Picture (мы подробно писали, как топ-клубы хотят больше власти в АПЛ в обмен на помощь маленьким клубам – Sports.ru), на Суперлигу... По замыслу должны были появиться центральные фонды, из которых будут финансироваться проекты капитальных затрат. «Юнайтед» надеялся, что Премьер-лига внесет вклад в развитие «Олд Траффорд», а не Глейзеры.

Все сведется к тому, что «Юнайтед» придется обратиться к кредиторам, чтобы профинансировать это, потому что Глейзеры не собираются вкладывать деньги. Для людей, которые утверждают, что они заботятся о клубе и что они заботятся о футболе, что ж, у вас есть продажа акций Кевина [Глейзера] и Эдварда [Глейзера] в прошлом году. Они заработали, как полагают, около 100 миллионов фунтов стерлингов, и это сверх дивидендов. «Манчестер Юнайтед» – очень хорошая дойная корова для Глейзеров».

Как реагируют фанаты?

Например, возмутился Гари Невилл – он одним из первых раскритиковал Глейзеров. «Семья Глейзеров не должна выводить 11 млн фунтов в качестве дивидендов. Это неправильно, когда команде, стадиону и базе нужны инвестиции. Доходы клуба снизились по сравнению с предыдущими годами, и нужно придержать вывод как минимум на три следующих года», – написал экс-игрок «МЮ».

Траст болельщиков «МЮ» тоже не остался в стороне: «Сегодня Глейзеры выплачивают себе львиную долю дивидендов в размере 11 млн фунтов по окончании одного из худших сезонов на нашей памяти. Награда за неудачу – это плохая практика в любом бизнесе, и она совершенно неприемлема, учитывая нынешнее положение вещей в «Юнайтед». Траст проводит стратегию взаимодействия с клубом и его владельцами, чтобы голос болельщиков был сильнее, но эта неоправданная плата. Мы будем подчеркивать это и требовать ответов на наших прямых встречах, а также через наших представителей в консультативном совете и форуме болельщиков».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan , Gareth Copley, Naomi Baker