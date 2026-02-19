Кубарси об отмене гола в матче с «Атлетико»: «10-минутная пауза прервала хорошее начало 2-го тайма! «Барса» уже делала камбэки и попробует снова»

Пау Кубарси оценил незасчитанный гол в матче с «Атлетико».

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси высказался о незасчитанном голе в первом полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико » (0:4).

Первая полуфинальная игра прошла 12 февраля. Во втором тайме при счете 4:0 после длительного просмотра не был засчитан гол Кубарси.

– Вы понимаете, почему ваш гол был отменен и почему ВАР потребовалось семь минут, чтобы его не засчитать?

– На самом деле нет.

Эта почти 10-минутная пауза прервала наше хорошее начало во втором тайме! Этот гол позволил бы нам подойти к оставшейся части матча с реальным шансом сократить отставание.

– На бумаге отыграть отставание в четыре мяча кажется почти невозможным. Верит ли команда в камбэк?

– Мы команда, которая уже делала камбэки.

Мы собираемся попробовать сделать это снова, приложив все наши силы при поддержке наших болельщиков, которые никогда нас не подводят, – сказал Пау Кубарси .