«Буде» обыграл «Интер» в ЛЧ, «Ньюкасл» разнес «Карабах», пожар после расистского скандала с Винисиусом, «Арсенал» снова потерял очки, 1+3 Кузнецова в матче с «Трактором» и другие новости

1. В первых стыковых матчах Лиги чемпионов «Буде-Глимт» победил «Интер» со счетом 3:1 (третья подряд победа норвежцев над топ-клубами!), «Ньюкасл» снес «Карабах» на выезде (6:1) благодаря покеру Гордона, «Атлетико» сыграл вничью с «Брюгге» (3:3), упустив преимущество в два мяча, «Олимпиакос» уступил «Байеру» (0:2).

2. Винисиус, Престианни и все-все-все отреагировали на расистский скандал в матче «Реала» и «Бенфики». Престианни заявил , что не оскорблял Винисиуса на расовой почве, и отметил , что футболисты всегда прикрывают рот футболкой, когда говорят. «Бенфика» поддержала своего игрока и заявила , что другие игроки «Мардида» не могли слышать слов Джанлуки. Моуринью намекнул , что проблема в самом Винисиусе. Бразилец же заявил , что расисты – трусы. Арбелоа верит своем игроку.

УЕФА начал расследование жалобы Винисиуса. Престианни может получить 10-матчевый бан – прецеденты были. Возможно, что Винисиус тоже оскорблял соперника, хоть и не на почве расизма.

Многие поддержали Винисиуса: Фердинанд назвал Престианни крысой, Каррагер отметил , что голы можно праздновать как угодно, а Анри потребовал объяснений от футболиста «Бенфики». Мбаппе и президент ФИФА Инфантино тоже за игрока «Реала».

3. «Арсенал» упустил победу над «Вулвс» – 2:2! Калафьори забил в свои ворота на 94-й. Команда Артеты выиграла лишь два из семи последних матчей АПЛ и опережает «Ман Сити» на 5 очков, сыграв на матч больше.

4. В Fonbet КХЛ «Салават Юлаев» всухую разгромил «Трактор» (6:0) благодаря голу и трем ассистам Кузнецова, «Торпедо» вышло в плей-офф после победы над «Шанхаем» (4:3 ОТ), СКА потерпел поражение от «Северстали» (2:3 Б), «Динамо» Минск победило «Спартак» (6:1).

5. Андреева, Анисимова, Пегула, Свитолина, Гауфф, Эала вышли в 1/4 финала турнира WTA в Дубае, Рыбакина снялась.

6. «Милан» сыграл вничью с «Комо» (1:1) и на 7 очков отстает от «Интера» после 25 туров Серии А. Аллегри удалили за перепалку с тренерским штабом «Комо».

7. Болельщик «Сибири» получил 1,5 года условно за драку с полицейским на матче КХЛ. Пьяный мужчина минимум 3 раза ударил сотрудника ногой. Еще раз – в область лица в патрульной машине.

8. «Спартак» отдал Хлусевича «Ахмату» в аренду до конца сезона.

9. Защитнику «Юве» Келли написали «возвращайся в зоопарк» после 2:5 от «Галатасарая». Туринцы поддержали игрока: «Расовой ненависти нет места в футболе».

10. «Барселона» к Рамадану разработала для Ямаля специальный план питания – как и в прошлом году.

Цитаты дня.

Дегтярев о лимите в РПЛ: «Я за это отвечаю, в отличие от балаболов, которые обсуждают . Возбудятся все – клубы, регионы, корпорации. Альтернативы, кроме как вырастить молодых игроков, нет»

Генич о реакции на слова про Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь»

Игорь Лещук: «Деньги на вкладах – самая бестолковая вещь . Это финансовая безграмотность людей: думают, заработают 20-25%, но реальная инфляция больше. Есть облигации, фонд ликвидности»

Снейдер об Отаменди, показавшем Винисиусу тату с Кубком мира: «Я бы ответил: «Месси выиграл тот ЧМ, а не ты» . Если ты делаешь это при 0:1, у тебя не все в порядке с головой»

Фелипе Мело о словах в адрес Винисиуса: «Жена Престианни изменила ему с чернокожим, должно быть»

Валентина Матвиенко: «Мы же говорим о лугомании, верно? Лудомания... Это заболевание, его нужно лечить»

Дегтярев о спортсменах, сменивших гражданство: «Запрещать въезд, конечно, не будем. Но тренироваться бесплатно на российских спортивных объектах им не дадим»

