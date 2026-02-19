Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини ответил на вопрос о том, снизился ли уровень в Ла Лиге за последние годы.
«На это можно посмотреть с двух сторон.
У Испании на данный момент лучшая национальная команда в мире. Не только из-за стартового состава, но и из-за игроков, которые находятся на скамейке запасных. Сборная доказывает это на каждом международном соревновании. Я уже много раз говорил: Испания играет в лучший футбол с технической точки зрения.
Возможно, английский футбол более привлекателен, более зрелищен, с динамичными атаками от ворот до ворот.
Нужно немного больше поддержки, чтобы улучшить зрелищность. Считаю, что в Ла Лиге достаточно качественного футбола.
Чего не хватает, так это зрелищности – чтобы игра не только была ориентирована на результат, но и была привлекательной», – сказал Мануэль Пеллегрини.
Под футболом в широком смысле подразумевается не просто техническое пинание мяча до гола, но и антураж, истории противостояний, какие-то милые и драматичные локальные. сюжеты, интеграции с массовой культурой. Всё это в той или иной степени есть везде, но лишь АПЛ смогла раскрутить своё наследие до глобальных масштабов и теперь заслуженно пользуется своей бешеной популярностью.
Кстати пару лет назад уже говорили что будут работать в этом направлении, но похоже трудно переломить общий укоренившийся футбольный менталитет.
Даже приезжие Билленгемы научились симулировать...