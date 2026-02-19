  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»
Мануэль Пеллегрини: «В Ла Лиге достаточно качественного футбола, но не хватает зрелищности. Футбол в АПЛ более привлекателен, с динамичными атаками»

Мануэль Пеллегрини сравнил уровень футбола в Ла Лиге и АПЛ.

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини ответил на вопрос о том, снизился ли уровень в Ла Лиге за последние годы.

«На это можно посмотреть с двух сторон.

У Испании на данный момент лучшая национальная команда в мире. Не только из-за стартового состава, но и из-за игроков, которые находятся на скамейке запасных. Сборная доказывает это на каждом международном соревновании. Я уже много раз говорил: Испания играет в лучший футбол с технической точки зрения.

Возможно, английский футбол более привлекателен, более зрелищен, с динамичными атаками от ворот до ворот.

Нужно немного больше поддержки, чтобы улучшить зрелищность. Считаю, что в Ла Лиге достаточно качественного футбола.

Чего не хватает, так это зрелищности – чтобы игра не только была ориентирована на результат, но и была привлекательной», – сказал Мануэль Пеллегрини.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Betis
Испанцы лучше всех играют в футбол, англичане тоже неплохо играют. Но английский футбол намного привлекательнее (это не субъективное мнение, а просто рейтинг), я имею в виду, что его смотрит больше людей, чем ла лигу.
Под футболом в широком смысле подразумевается не просто техническое пинание мяча до гола, но и антураж, истории противостояний, какие-то милые и драматичные локальные. сюжеты, интеграции с массовой культурой. Всё это в той или иной степени есть везде, но лишь АПЛ смогла раскрутить своё наследие до глобальных масштабов и теперь заслуженно пользуется своей бешеной популярностью.
Нужно провести большую работу с судьями, что бы не свистели по мелким фолам, каждую борьбу за мяч,не тормозили игру, тогда и будет игра динамичная. А то падают при каждом контакте и смотрят все на судью, а он и свистит.
Кстати пару лет назад уже говорили что будут работать в этом направлении, но похоже трудно переломить общий укоренившийся футбольный менталитет.
Даже приезжие Билленгемы научились симулировать...
Ну не знаю, с момента ухода Антони из АПЛ, там все посыпалось.
Все дело в ОЧЕНЬ ЧАСТЫХ остановках судей по нарушению. АПЛ намного зрелищнее и динамичнее так как судьи не свистят в Англии из-за каждого касания как в Испании. Испанцы искусственно понижают темп игры и нить. Без конца кто-то валяется на газоне и корчится. Он сказал это, тот посмотрел не так, плюнул и тд и тп. На это невозможно смотреть.
