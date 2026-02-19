Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»

Андрей Канчельскис: ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о стабильности ЦСКА.

В нынешнем сезоне команда тренера Фабио Челестини находится на 4-м месте в таблице Мир РПЛ , набрав 36 очков в 18 матчах.

«Я всегда говорил, что ЦСКА – самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет. Они стабильно в тройке, стабильно играют и всегда ведут борьбу за высокие места.

Зимние трансферы подтверждают, что армейцы не хотят довольствоваться вторым или третьим местом, а хотят побеждать. Поэтому делают такие усиления», – сказал Андрей Канчельскис .