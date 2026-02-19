Андрей Канчельскис: «ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет. Стабильно в тройке, всегда ведут борьбу за высокие места»
Андрей Канчельскис: ЦСКА – самая стабильная команда в России за 10-12 лет.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о стабильности ЦСКА.
В нынешнем сезоне команда тренера Фабио Челестини находится на 4-м месте в таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков в 18 матчах.
«Я всегда говорил, что ЦСКА – самая стабильная команда в России за последние 10-12 лет. Они стабильно в тройке, стабильно играют и всегда ведут борьбу за высокие места.
Зимние трансферы подтверждают, что армейцы не хотят довольствоваться вторым или третьим местом, а хотят побеждать. Поэтому делают такие усиления», – сказал Андрей Канчельскис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
ЦСКА это лучший футбольный клуб России, гордость страны!
В этом сезоне ЦСКА качественно усилился и реально претендует на чемпионство.
Спасибо Вам. А то многие только злятся, завидуют и обзываются неадекватами 😊
Good day and excellent mood - Хорошего дня и отличного настроения.
За семь лет два раза в тройке. Стабильность
Странно , что ты 7 лет взял…считай с 15/16,например!!!
Значение слова "стабильность" хоть как-то понимаешь?
Конь умнее кабана.
Ребята с маяка стабильнее, 50 лет без трофеев. Да и тот, последний, был ненастоящий..
Это правда.
Соображает, что ЦСКА-СИЛА!!! 💥🎊 ЦВБП!!! 💪💪💪
Стабильность - признак мастерства.
После 18 года стало сложнее когда ушёл весь костяк футболистов, и команду начали строить заново с ограниченным бюджетом я считаю что ЦСКА достойно выглядел.
Более чем. Ты считаешь я далеко ушел от 7 лет до 10????
