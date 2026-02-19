Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
Рафаэл Леау: «Милан» должен был обыграть «Комо».
Вингер «Милана» Рафаэл Леау поделился мыслями после матча Серии А против «Комо» (1:1).
«Мы должны были выиграть этот матч, поскольку играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли «Комо» (3:1).
Мы больше владели мячом, хотя в первом тайме нам следовало быть более решительными перед воротами.
Мы пропустили гол, но продолжали атаковать и должны были действовать более настойчивыми при подачах.
Впереди еще много игр. Серия А становится очень сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит, а кто проиграет. Мы можем только стараться изо всех сил, постараемся выиграть следующую игру, а потом посмотрим, что получится. Мы хотим продолжать подниматься в таблице», – сказал Рафаэл Леау.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
действительно, очень сложной, жаль про это не сказали Галатасараю и Буде
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем