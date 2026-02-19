  • Спортс
  • Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»
Леау про 1:1 с «Комо»: «Милан» должен был выиграть – играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли их. Серия А становится сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит»

Рафаэл Леау: «Милан» должен был обыграть «Комо».

Вингер «Милана» Рафаэл Леау поделился мыслями после матча Серии А против «Комо» (1:1).

«Мы должны были выиграть этот матч, поскольку играли намного лучше, чем в прошлый раз, когда обыграли «Комо» (3:1).

Мы больше владели мячом, хотя в первом тайме нам следовало быть более решительными перед воротами.

Мы пропустили гол, но продолжали атаковать и должны были действовать более настойчивыми при подачах.

Впереди еще много игр. Серия А становится очень сложной лигой: никогда не знаешь, кто победит, а кто проиграет. Мы можем только стараться изо всех сил, постараемся выиграть следующую игру, а потом посмотрим, что получится. Мы хотим продолжать подниматься в таблице», – сказал Рафаэл Леау.

действительно, очень сложной, жаль про это не сказали Галатасараю и Буде
