Роберто Карлос и Роналдиньо закатили матч-концерт: вместе сыграли легенды 90-х, 2000-х, Погба, Винисиус и даже Стив Нэш!

Представление в Майами.

В Майами закатили грандиозный товарищеский матч между командами Роналдиньо и Роберто Карлоса. Название соответствующее – «Красивая игра».

Концентрация суперзвезд современности и недавнего прошлого впечатляет: Винисиус, Поль Погба, Артуро Видаль, Радамель Фалькао, Эдер Милитао, Блез Матюиди, Патрик Клюйверт, Пауло Дибала, Ривалдо, Кафу – и многие-многие другие.

Разглядите всех?

Стартовые составы выглядели так, будто вы с друзьями сели поиграть в футбольный симулятор и выбрали команды легенд.

Команда Роналдиньо: Игита, Айдар, Рафа Маркес, Роналдиньо, Дибала, Погба, Рауль Алехандро (пуэрториканский певец), Винисиус, Клюйверт.

Команда Роберто Карлоса: Миммо Конте (актер), Роберто Карлос, Кафу, Милитао, Видаль, Вальдеррама, Ривалдо, Альфонсо Дэвис, Фалькао, Нани, Трезеге.

Ярких моментов было много. Уже на седьмой минуте игры счет открыл Роналдиньо – после передачи от Дибалы аккуратно уложил мяч в дальний угол.

Вскоре после этого Фалькао сравнял счет, а затем голы посыпались. Еще до перерыва забили Ривалдо, Кафу и Дибала, а Винисиус отличился в обоих таймах – причем за разные команды! К перерыву счет был 8:5 в пользу команды Роберто Карлоса.

Голом отличился и Стив Нэш – бывшая звезда НБА. В борьбе за мяч он опередил Поля Погба.

Рене Игита явно не в восторге от пропущенного мяча.

Старые знакомые снова встретились – но уже по разные стороны.

Винисиус не только забивал: в первом тайме он принялся чеканить мяч на голове. Joga Bonita в деле!

Во втором тайме обе команды довели счет до двузначных показателей (12:10 в пользу Роберто Карлоса), но любопытных моментов было уже не так много. На всякий случай ловите полный обзор матча.

«Играть с этими людьми – лучшее, что можно придумать. Собрать их было сложно – у всех свои дела, контрактные обязательства, проблемы с клубами. Мы давно просили их сыграть с нами – и нам удалось получить большинство из тех, кого мы хотели видеть. Это было здорово. Полный стадион увидел таких игроков, как Роналдиньо, Винисиус, Милитао и многих других. Это того стоит», – резюмировал Роберто Карлос.

Фото: eastnews.ru/CHANDAN KHANNA/AFP/East News; Gettyimages.ru/Sam Navarro-USA TODAY Sports