  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки
Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отправится с командой в Манчестер на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити» (3:0 – первая игра), сообщает Marca.

Однако его участие в матче все еще под вопросом. Та же ситуация и у Альваро Каррераса.

Отмечается, что Мбаппе чувствует себя хорошо, однако наиболее вероятно, что он начнет матч на скамейке запасных. В воскресенье француз тренировался с командой в обычном режиме и без какого-либо дискомфорта. 

Напомним, Мбаппе не играет с 21 февраля из-за проблем с коленом. Ответная игра с «Манчестер Сити» состоится 17 марта. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoАльваро Каррерас
logoтравмы
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да не стоит рисковать. Да, понятно, что на контратаках Килиан чувствовал бы себя, как рыба в воде, но все же лучше полностью восстановиться и вернуться уже после перерыва на матчи сборных ну или по крайней мере готовится к мадридскому дерби.
Ответ corazon blanco
А когда матчи сборных? и кто с кем ? если знаешь, напиши мне пожалуйста
Ответ Erto os
Товарищеские матчи будут, например, Бразилия против Франции. Италия с Северной Ирландией будут в стыках разыгрывать путевку на Мундиаль
пусть сидит лучше, без него команда сбалансированнее выглядит
Без него ,реалу лучше.
Я бы не выпустил его не то что с сити но и с атлетико .дальше смотреть наблюдать ,ориентир матч с мальоркой
Мбаппе топ игрок на чистых мячах. Это как поздний Криш, но он пришел к этому слишком рано. Нет помощи обороне при потере мяча, при владении соперника это просто минус один. В современном футболе это роскошь
Ответ Михо
На каких чистых мячах играет поздний Криштиану? Он никогда не чурался находить отскоки, открываться под навесы и прострелы и играть моменты до конца.

Мбаппе же просто ждёт около штрафной соперника моря погоды. С открытыми командами он лучший игрок в мире, но когда встречается автобус Киллиан пропадает с поля.
Ответ Михо
Присоединюсь к критике выше. Если не разбирать игру португальца глубоко и ограничиться грубым минимумом, он:
а) непрерывно искал возможность улучшить свою позицию в атаке, находясь без мяча - и здорово находил, это в его интересах
б) всегда был опцией для забросов - как Криш играет головой, вряд ли кому-то нужно напоминать
Мбаппе не делает ни того, ни другого. Вот бестолковый дриблинг на месте он от Роналду перенял, это да, не отнять. Иными словами, при всех своих недостатках Криш никогда не был совершенно бесполезной единицей на поле. Килиан же, в свою очередь, по меркам супертоп-футболиста уж слишком часто таковым оказывается. А изредка его наличие попросту вредит команде даже.
3-0 ,мансити надо отыграть ,гбапе только партачит, под ногами мешает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
