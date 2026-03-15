Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе отправится с командой в Манчестер на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити» (3:0 – первая игра), сообщает Marca.
Однако его участие в матче все еще под вопросом. Та же ситуация и у Альваро Каррераса.
Отмечается, что Мбаппе чувствует себя хорошо, однако наиболее вероятно, что он начнет матч на скамейке запасных. В воскресенье француз тренировался с командой в обычном режиме и без какого-либо дискомфорта.
Напомним, Мбаппе не играет с 21 февраля из-за проблем с коленом. Ответная игра с «Манчестер Сити» состоится 17 марта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мбаппе же просто ждёт около штрафной соперника моря погоды. С открытыми командами он лучший игрок в мире, но когда встречается автобус Киллиан пропадает с поля.
а) непрерывно искал возможность улучшить свою позицию в атаке, находясь без мяча - и здорово находил, это в его интересах
б) всегда был опцией для забросов - как Криш играет головой, вряд ли кому-то нужно напоминать
Мбаппе не делает ни того, ни другого. Вот бестолковый дриблинг на месте он от Роналду перенял, это да, не отнять. Иными словами, при всех своих недостатках Криш никогда не был совершенно бесполезной единицей на поле. Килиан же, в свою очередь, по меркам супертоп-футболиста уж слишком часто таковым оказывается. А изредка его наличие попросту вредит команде даже.