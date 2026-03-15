Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки

Мбаппе поедет с «Реалом» на ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Сити».

Форвард «Реала » Килиан Мбаппе отправится с командой в Манчестер на ответный матч 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити » (3:0 – первая игра), сообщает Marca.

Однако его участие в матче все еще под вопросом. Та же ситуация и у Альваро Каррераса .

Отмечается, что Мбаппе чувствует себя хорошо, однако наиболее вероятно, что он начнет матч на скамейке запасных. В воскресенье француз тренировался с командой в обычном режиме и без какого-либо дискомфорта.

Напомним, Мбаппе не играет с 21 февраля из-за проблем с коленом. Ответная игра с «Манчестер Сити» состоится 17 марта.