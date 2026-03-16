«Лацио» обыграл «Милан» – 1:0. Исаксен забил единственный гол

«Милан» уступил «Лацио».

«Лацио» победил «Милан» (1:0) в рамках 29-го тура Серии А.

Встреча проходила в Риме на «Стадио Олимпико».

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Густав Исаксен открыл счет на 26-й минуте.

Серия А Италия. 29 тур
15 марта 19:45, Олимпийский стадион
Лацио
1 - 0
Милан
Сарри
90’
+7’
Габаррон
90’
+5’
Педро
90’
+4’
Тайлор   Белаэн
90’
84’
Салемакерс   Риччи
Дзакканьи   Канчельери
83’
Нуну Тавареш
81’
Мотта
70’
Исаксен   Педро
67’
67’
Фофана   Нкунку
Мальдини   Диа
67’
67’
Рафаэл Леау   Фюллькруг
57’
Томори   Атекаме
57’
Эступиньян   Бартезаги
55’
Эступиньян
2тайм
Перерыв
  Исаксен
26’
Лацио
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Хила, Марушич, Габаррон, Тайлор, Деле-Баширу, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Джакомоне, Пшиборек, Ратков, Хюсай, Канчельери, Диа, Нослин, Фурланетто, Пеллегрини, Ладзари, Педро, Белаэн
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Эступиньян, Яшари, Модрич, Фофана, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Одогу, Атекаме, Бартезаги, Нкунку, Питтарелла, Риччи, Фюллькруг, Терраччано
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
43 комментария
Комментатор конечно выдал😂
«Эступиньян и Меньян в теории могли бы усилить сборную Армении»
Леау мерзкий тип...
Отвратительное поведение при замене, даже от защитника Павловича было больше активности в атаке
Леау смешной тип
Целый тайм возил тачку и недоволен заменой
Румынский гений просто усыпил бдительность Милана и издевательски оторвался на 1 очко. Майнд геймс.
Надеюсь после этой игры Аллегри поймет уровень своей команды и не будет декларировать о какой-то борьбе за что-то. О какой форме говорит Аллегри? Что такого до 70-й минуты было показано на поле? В конце бесконечные навесы бестолковые.
Аллегри разве что-то говорил про борьбу? Помню, что он просто говорил про задачу попасть в топ 4
Милан может обделаться в самый ненужный момент. Молодцы.
какой же Леао клоун)
Рад за Лацио - теперь точно будут в десятке !
Это очень плохой результат для клуба, который в прошлом сезоне был в 1/4 лет и пару лет назад был в 1/8 лч
В прошлом их во всех турнирах Педро тащил , а нынче что-то сдал !
красавы парни.... отдельная благодарность. за самоотдачу. за очень грамотное соблюдение всего, что Сарри просил перед игрой от команды и она все, ну или почти что все. его наставления выполнили...спасибо за очень важную победу...если сможем в таком темпе сыграть ответный матч полуфинала КИ в гостях против Аталанты, где напомню нужна либо победа, либо ничья с любым счетом, ну а дальше по моему все таки пенальти еще по моему не сразу, а сначала ДВ...так что при определенном раскладе и учитывая что Интер после первой полуфинальной ничьи с Комо в гостях по любому нацелятся на дабл, то при сам удачных раскладах Лацио еще и в ЛЕ по окончании этого никудышного сезона попасть смогут...вот прикол будет...да и еще кое что...хотелось бы пару строк черкануть об Исаксене... в следующем сезоне он легко может в условный Ньюкасл или Вест Хем за примерные 50-55 на раз - два улетит...не буду перечислять все его положительные качества футболиста, т.к. их реально немало...вместе с Марио Хила вдвоем смогут уйти под катерину паундов или евриков....
спасибо тем кто смог осилить мою простыню...Forza S.S.Lazio
Напомните, сколько Милану предлагали за Леау?
После скудетто деградирует с каждым годом все сильнее
Даже меня он бесит , не смотря на то что не являюсь поклонником Милана, а Интера
Ладно бы был из Южной Америки, там от эйфории и денег люди быстро теряют желание играть на результат, но этот то забил на всех и Аллегри все пытается из него выжать соки
Да он никому особо не нужен был, очевидно стало, когда он очень быстро продлился на зарплату 5 млн. Хотя до этого были разговоры, что Милан может не потянуть его запросы, и за забором очередь из мешков будет ждать) У Интера свой такой есть, у него ещё брат в Ювентусе)
