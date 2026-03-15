ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»

ЦСКА обжалует удаление Челестини в игре с «Балтикой».

ЦСКА оспорит удаление главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1), сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо .

Швейцарец получил красную карточку по итогам массовой потасовки , произошедшей в концовке встречи. Челестини на повышенных тонах выяснял отношения с Андреем Талалаевым , также заработавшим удаление. Тренеров уводили друг от друга в разные стороны.

– Будете оспаривать красную карточку Челестини?

– Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне, – сказал Брейдо.