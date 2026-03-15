ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»
ЦСКА оспорит удаление главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1), сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.
Швейцарец получил красную карточку по итогам массовой потасовки, произошедшей в концовке встречи. Челестини на повышенных тонах выяснял отношения с Андреем Талалаевым, также заработавшим удаление. Тренеров уводили друг от друга в разные стороны.
– Будете оспаривать красную карточку Челестини?
– Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне, – сказал Брейдо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А после хорошего чапалаха глазки бегают и сразу на жопу присесть хочется им
Уже очевидно Фабио просто погорячился, достаточно будет устного предупреждения
А вот Талалаев выбил мяч, это расстрел без права обжалования
96:43 на основной камере (доступ к другим на премьере, кстати, прикрыли) справа внизу видно Талалаева, который смотрит на толкучку игроков на поле, он в сторону штаба ЦСКА даже не смотрит.
96:50 Талалаев уже повернут в сторону скамейки ЦСКА орет на Челестини и показывает жест, а тот уже подбегает с бешенными глазами к тех.зоне Балтики.
Вопрос. Что же произошло за эти 7 секунд, что Талалаев повернулся на Челестини и начал ему на итальянском орать оскорблять? Очевидно, что просто так повернулся и начал оскорблять, без повода, Челестини не причем.
ЦСКА вот за кого людей с глазами держит вообще? ОХОТНО ВЕРИМ, ЦИРКАЧИ БРЕЙДОВСКИЕ))))))))