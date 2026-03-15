  • ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»
ЦСКА обжалует удаление Челестини в матче с «Балтикой»: «С его стороны не было агрессии. Фабио шел успокоить ситуацию»

ЦСКА обжалует удаление Челестини в игре с «Балтикой».

ЦСКА оспорит удаление главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1), сообщил директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

Швейцарец получил красную карточку по итогам массовой потасовки, произошедшей в концовке встречи. Челестини на повышенных тонах выяснял отношения с Андреем Талалаевым, также заработавшим удаление. Тренеров уводили друг от друга в разные стороны. 

Будете оспаривать красную карточку Челестини?

– Да, безусловно. Со стороны Фабио не было никакой агрессии. Ситуация была взрывоопасной. И Челестини шел, чтобы успокоить ситуацию. Он не мог оставить команду в стороне, – сказал Брейдо. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
А как подошёл, потом впятером оттаскивали))
Так ситуация ж не успокоилась.
бешенный,с невменяемым лицом, на итальянском его оскорблял,потом секс предлагал,жестами,какие вопросы в челестини?
Комментарий скрыт
я не за балтику,не за цска,что видел,о том пишу,вы не объективны,мне как россиянину было стыдно за него,он больной человек,не может выдерживать такие нервы,срывается,сколько там уже раз,за его карьеру тренера,7-9 раз?
ЦСКА на этой неделе отжигает. Ухали, но расизма не было. Главный тренер с выпученными глазами и кулаками бежал бить морды, но без агрессии
Ага, и другой тренер соперника, пинает мяч, а потом с вытаращенными глазами и удивлённым лицом "я тут не причем", театр бесплатный.
Но он это сделал в своей технической зоне, а не прибежал в чужую.
Гопник специально провоцировал его на итальянском
Комментарий скрыт
Ну так не зря, на скамейке запасных играл немножко совсем в Италии ведь, тренировался 🙂.
Уверен если бы Челестини не держали люди из его же штаба, драка была неизбежной. Правда против Талалаева он жидковат, для него бы кончилось плохо.
Вот если бы Гатуззо был его оппонентом.🙂
Ага, так каждый жиробас думает
А после хорошего чапалаха глазки бегают и сразу на жопу присесть хочется им
Он поддался провокации. Конечно матч должен пропустить. Но главный виновник должен уйти на месяц. Станковича за меньшее отстранили. Талалаев же чуть ли не устроил побоище. Будет смешно, если ограничиться 2-3 матчами 🤷🏻
ЦСКА рассчитывают, что там видео смотреть не будут?
Посмотрят с широко закрытыми глазами.
Смотреть будут московцы
Уже очевидно Фабио просто погорячился, достаточно будет устного предупреждения

А вот Талалаев выбил мяч, это расстрел без права обжалования
В подтрибунке он знатно успокаивал пятерых мужиков. Успокоил.
норм успокоил)
Со спокойным лицом?

96:43 на основной камере (доступ к другим на премьере, кстати, прикрыли) справа внизу видно Талалаева, который смотрит на толкучку игроков на поле, он в сторону штаба ЦСКА даже не смотрит.

96:50 Талалаев уже повернут в сторону скамейки ЦСКА орет на Челестини и показывает жест, а тот уже подбегает с бешенными глазами к тех.зоне Балтики.

Вопрос. Что же произошло за эти 7 секунд, что Талалаев повернулся на Челестини и начал ему на итальянском орать оскорблять? Очевидно, что просто так повернулся и начал оскорблять, без повода, Челестини не причем.

ЦСКА вот за кого людей с глазами держит вообще? ОХОТНО ВЕРИМ, ЦИРКАЧИ БРЕЙДОВСКИЕ))))))))
