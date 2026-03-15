2

Таре о Модриче: «Новый контракт для Луки готов, если он захочет. Он любит «Милан», а «Милан» любит его»

Спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что клуб готов продлить контракт с Лукой Модричем.

«Одно можно сказать наверняка. Лука очень любит «Милан», и «Милан» тоже очень любит Луку. Думаю, ему будет легко принять решение.

Контракт готов, если он этого захочет – у нас есть опция [продления] на один год, – но он должен сам принять осознанное решение. Ему нравится играть за эту команду», – сказал Таре в интервью DAZN.

В текущем сезоне на счету 40-летнего Модрича 2 гола и 4 ассиста в 27 матчах Серии А. Подробная статистика хорвата – здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Надеюсь Лукита согласится продлить контракт. Один из лучших в нынешнем Милане.
Ответ corazon blanco
Мексиканских сериалов пересмотрел?) -ЛУКА МОДРИЧ
