Таре о Модриче: «Новый контракт для Луки готов, если он захочет. Он любит «Милан», а «Милан» любит его»
Спортивный директор «Милана» Игли Таре заявил, что клуб готов продлить контракт с Лукой Модричем.
«Одно можно сказать наверняка. Лука очень любит «Милан», и «Милан» тоже очень любит Луку. Думаю, ему будет легко принять решение.
Контракт готов, если он этого захочет – у нас есть опция [продления] на один год, – но он должен сам принять осознанное решение. Ему нравится играть за эту команду», – сказал Таре в интервью DAZN.
В текущем сезоне на счету 40-летнего Модрича 2 гола и 4 ассиста в 27 матчах Серии А. Подробная статистика хорвата – здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь Лукита согласится продлить контракт. Один из лучших в нынешнем Милане.
Мексиканских сериалов пересмотрел?) -ЛУКА МОДРИЧ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем