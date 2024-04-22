Васкес – неожиданная суперзвезда класико! Без него не было бы трех голов
Герой недели.
Лукас Васкес неожиданно стал главным героем класико. Могли бы подумать?
Лукас поучаствовал во всех трех голах «Реала»!
Интересно, что он вообще не должен был выйти в старте – Карвахаль попал в заявку, и ожидалось, что именно Дани начнет с первых минут. Но стартовал Васкес.
● На 17-й минуте встречи Васкес заработал пенальти, который реализовал Винисиус.
● На 73-й Васкес забил сам, сравняв счет в матче.
● На 90+1 Лукас полетел вместе с командой в контратаку и идеально покатил мяч на Беллингема, который забил победный гол!
Гол + голевая передача + заработанный пенальти в класико. Вау!
Васкес помог «Реалу» выиграть серию пенальти против «Ман Сити»
У правого защитника «Мадрида» выдалась просто сумасшедшая неделя. До матча с «Барсой» он внес серьезный вклад в проход «Реала» против «Сити». Анчелотти выпустил его на поле уже в дополнительное время. Дело дошло до серии пенальти.
Сначала Лукас произнес мотивационную речь перед командой, которую расшифровали испанские медиа:
«Сохраняйте спокойствие, здесь (показывает на голову) все должно быть спокойно, вы не должны нервничать. Бояться должны они, а не мы. Холодная голова и горящие яйца, парни! Только так! Мы пройдем!»
В серии Васкес бил третьим, именно его удар вывел «Реал» вперед. Развел Эдерсона и мяч по разным углам. После гола Лукас жестом показал в сторону скамейки «большие яйца».
Во время подхода к точке Васкес успел почеканить мяч, показывая уверенность перед ударом. Нечто похожее он делал в серии пенальти против «Атлетико» в финале Лиги чемпионов в 2016 году, покрутив мяч на пальце перед ударом.
Стальные нервы.
Лукас один из любимых футболистов тренеров и игроков «Реала»
Васкес вернулся в родной клуб в 2015 году и проводит в команде уже 9-й сезон. Сначала он выступал на флангах атаки, но с каждым годом отходил все глубже, пока не превратился в правого латераля по ходу сезона-2020/21.
В том году Карвахаль испытывал постоянные проблемы с травмами, и Зидан нашел решение в лице Лукаса. Он не подвел, выдав мощный сезон. С того момента испанец окончательно переквалифицировался в латераля.
Как и Начо, Васкес считается 12-м игроком «Мадрида», который всегда готов прийти на помощь команде и закрыть любую позицию, если того требует ситуация. На его счету почти 350 игр за «Реал».
Анчелотти всегда позитивно отзывается о футболисте:
«Васкес – большой трудяга. Мы всегда можем рассчитывать на него и не волноваться. У него есть характер, опыт и умение оставаться спокойным в любой ситуации. Для любого тренера счастье иметь такого игрока и человека в составе».
Лукас действительно один из лидеров раздевалки. Джуд рассказывал, что именно Васкес помогал ему с адаптацией в начале карьеры в клубе:
«Васкес уже как брат для меня. Он очень тепло меня принял и с первых дней помогал привыкать к реалиям клуба, к городу. Он очень классный. Всегда поддержит и поможет. Лукас и Браим стали учить меня испанскому».
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Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Europa Press via AP; Gettyimages.ru/Naomi Baker