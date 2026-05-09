  «Академии «Зенита», «Краснодара» — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было». Анюков о молодых игроках
«Академии «Зенита», «Краснодара» — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было». Анюков о молодых игроках

Ассистент тренера «Зенита» Александр Анюков отметил высокий уровень академий топ-клубов Мир РПЛ.

— Почему российские защитники в последнее время вывелись, не только крайние?

— В клубах РПЛ и не только есть защитники-выпускники наших клубных академий. Условия в школах стали лучше: «Зенит», «Краснодар», другие академии — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было. 

Нас в частной самарской команде довели с 9-10-летнего возраста до «Крыльев Советов-2». Это чем-то похоже на чертановскую историю: вместе с Осинькиным ребята доросли до взрослого футбола, а потом все вместе переехали в Самару, и команда взлетела. 

Мне кажется, что переход во взрослый футбол важен с раннего возраста. Мы играли против ребят на год старше, потом — на два. Поначалу нам, маленьким, было страшно выходить на область против мужиков, не все получалось, но это всем дало большой толчок в росте. Позже Тарханов добавил мне техники, Гаджиев — тактики и физики, и все это вкупе принесло результат. А сейчас все это есть в академиях, и всему обучать должны там, – сказал Анюков.

«Зенит» уже точно чемпион?12138 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Ну и где результаты? Если их нет, это не уровень.
Только сейчас нет таких
футболистов как раньше.
Тепличные условия балуют молодёжь.
Ответ Олег Сагайдачный
Только сейчас нет таких футболистов как раньше. Тепличные условия балуют молодёжь.
Батраков по таланту уступает всего паре игроков наших 21 века, пл статистике лучший
Ответ Сергей Зотов
Батраков по таланту уступает всего паре игроков наших 21 века, пл статистике лучший
Сейчас уровень соперничества упал, поэтому и клубы набирают по 69+ очков, раньше было сложнее, сейчас проходных матчей немного больше
Вот только ваше поколение играло в Европе - и неплохо играло.
А нынешнее даже в РПЛ конкуренцию ниасиливает в большинстве своём.
