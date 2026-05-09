«Академии «Зенита», «Краснодара» — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было». Анюков о молодых игроках

Анюков: академии «Зенита», «Краснодара» — топ-уровень.

Ассистент тренера «Зенита » Александр Анюков отметил высокий уровень академий топ-клубов Мир РПЛ .

— Почему российские защитники в последнее время вывелись, не только крайние?

— В клубах РПЛ и не только есть защитники-выпускники наших клубных академий. Условия в школах стали лучше: «Зенит», «Краснодар », другие академии — топ-уровень. В нашей юности таких условий не было.

Нас в частной самарской команде довели с 9-10-летнего возраста до «Крыльев Советов-2». Это чем-то похоже на чертановскую историю: вместе с Осинькиным ребята доросли до взрослого футбола, а потом все вместе переехали в Самару, и команда взлетела.

Мне кажется, что переход во взрослый футбол важен с раннего возраста. Мы играли против ребят на год старше, потом — на два. Поначалу нам, маленьким, было страшно выходить на область против мужиков, не все получалось, но это всем дало большой толчок в росте. Позже Тарханов добавил мне техники, Гаджиев — тактики и физики, и все это вкупе принесло результат. А сейчас все это есть в академиях, и всему обучать должны там, – сказал Анюков.