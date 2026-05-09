Игорь Дмитриев: «Хотелось бы играть в Европе, но «Спартак» тоже большой клуб»

Дмитриев: хотелось бы играть в Европе, но «Спартак» тоже большой клуб.

Полузащитник «Спартака » Игорь Дмитриев выразил желание попробовать свои силы в Европе.

На этой неделе 21-летний игрок продлил контракт с красно-белыми до 2030 года.

— Держишь ли в голове, что можешь всю карьеру играть в «Спартаке»? Может, хотел бы этого?

— Если честно, не думал о таком. Это первый такой длительный контракт.

— Отыграть всю карьеру в «Спартаке» — это круто?

— Конечно.

— В любом случае? Даже, если ты не поедешь в Европу?

— Конечно, хотелось бы уехать играть в Европе, но «Спартак» тоже большой клуб, — сказал Дмитриев.