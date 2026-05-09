  Титов о голе Литвинова: «Осталось только выиграть Кубок и ждать банку чудо‑напитка от Глушакова в подарок»
Титов о голе Литвинова: «Осталось только выиграть Кубок и ждать банку чудо‑напитка от Глушакова в подарок»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов сравнил гол хавбека красно-белых Руслана Литвинова с голом Дениса Глушакова.

В среду «Спартак» одолел ЦСКА (1:0) в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.

— Литвинов стал героем дерби, забив красивейший гол?

— Футбол смотрел вместе с Глушаковым, и гол Руслана нам всем что‑то напомнил (в 2016-м Глушаков забил победный гол «Амкару», а «Спартак» в том сезоне стал чемпионом — прим. ред.). С Дэном переглянулись, улыбнулись и поняли, что это, возможно, какой‑то знак свыше.

Те же самые ворота, тот же верхний правый угол, осталось только выиграть Кубок и ждать банку чудо‑напитка от Глушакова в подарок. Думаю, Денис лично вручит Литвинову презент и все вместе отметим победу на площади у Гладиатора, — сказал Титов.

После напитка-то «Спартак» и посыпался... Чего-то я как вспомнил, так и вздрогнул сразу.
Ну, будем. За победу!
Глушаков может только к малахову ходить и позориться там.
Это вопиющий случай позора , чтобы будучи капитаном СПартака!!(не локомотива, торпедо или динамо), а ИМЕННО КАПИТАНОМ СПАРТАКА пойти на шоу сами знаете кого и ныть там! Это несмываемый позор ему!!!
Кубок поедет в Краснодар.
