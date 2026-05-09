«Барсе» предложили 19-летнего защитника «Тоттенхэма» Вушковича. Он в аренде в «Гамбурге»

«Барсе» предложили 19-летнего защитника «Тоттенхэма» Вушковича.

«Барселоне» предложили 19-летнего центрального защитника «Тоттенхэма » Луку Вушковича , выступающего на правах аренды в «Гамбурге ».

Сделку продвигает известный футбольный агент Пини Захави , но подписание хорвата пока не входит в планы «блауграны». На «Камп Ноу» предпочли бы приобрести опытного защитника вроде Алессандро Бастони из «Интера» или Кристиана Ромеро («Тоттенхэм»).

К тому же «шпоры» настроены не продать Вушковича, а продлить с ним контракт, но в случае вылета в Чемпионшип они могут передумать.

Прошлым летом «Тоттенхэм» купил защитника у «Хайдука» за 11 млн евро и сразу отправил в Бундеслигу. За год рыночная цена игрока возросла до 60 млн.