  «Барсе» предложили 19-летнего защитника «Тоттенхэма» Вушковича. Он в аренде в «Гамбурге»
«Барсе» предложили 19-летнего защитника «Тоттенхэма» Вушковича. Он в аренде в «Гамбурге»

«Барселоне» предложили 19-летнего центрального защитника «Тоттенхэма» Луку Вушковича, выступающего на правах аренды в «Гамбурге».

Сделку продвигает известный футбольный агент Пини Захави, но подписание хорвата пока не входит в планы «блауграны». На «Камп Ноу» предпочли бы приобрести опытного защитника вроде Алессандро Бастони из «Интера» или Кристиана Ромеро («Тоттенхэм»).

К тому же «шпоры» настроены не продать Вушковича, а продлить с ним контракт, но в случае вылета в Чемпионшип они могут передумать.

Прошлым летом «Тоттенхэм» купил защитника у «Хайдука» за 11 млн евро и сразу отправил в Бундеслигу. За год рыночная цена игрока возросла до 60 млн.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Diario Sport
По моему скромному мнению, лучший молодой защитник в мире.
Ответ Busk
Ты хоть одну игру Гамбурга посмотрел в этом сезоне? Расскажи матч где он что то показал,я поссотрю
Правоногий, дорогой. А денег как всегда нет. Лучше попробовать Сенеси бесплатно получить, пусть с Мальдини конкурируют
Поздно, уже подорожал. Барсе надо искать таких на более ранней стадии. Но это не для Деку, похоже.
Как раз в раннем возрасте интересовались, но не знаю как Тоттенхэм перехватил его
В Барсе есть 2 молодых и перспективных защитника, третий им сейчас не нужен
Вот это уже лучше чем итальяеский лангле
Если тотенхем не вылетит, а он, скорее всего, не вылетит, то с ромеро не получится, так как шпоры запросы за него приличную сумму
Баварии надо за ним приходить, с любыми деньгами! Это будущий лучший ЦЗ в мире, прям можете скринить
Уже был один Халилович
Это был противовес Эдогору, когда реал объявил о подписании .))
Бред какой. Будущее Тоттенхэма в защите.
Ромеро не вариант.
Он в Тоттенхема собирает красные карточки пачками, а в Барсе с её высокой линией будет делать то же самое
Ну Пини Захави может много чего хотеть, а Лука не будет играть за Шпоры в след году только в случае совершенно безумного предложения по деньгам, что точно не про Барсу. А вот Ромеро миллионов за 40 с радостью отпустят, как раз самое то для каталонцев.
Ямаль – лучший игрок мира, родившийся в 2007-м и позже, по версии Goal, Эстевао – 2-й, Мастантуоно – 4-й, Карл – 5-й, Доуман – 6-й, Дро – 18-й, Питарч – 40-й, Сатпаев – 43-й
24 марта, 16:40
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
17 марта, 16:18
Маттеус о забившем «Баварии» Вушковиче из «Гамбурга»: «Он так спокоен, будто сыграл на трех ЧМ и выиграл 3 ЛЧ. В свои 18 он видит то, чего я не видел в 30. Смотрите, как он ловит Кейна в офсайдную ловушку»
3 февраля, 19:05
