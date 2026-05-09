  • Хавбек Бельгии де Кетеларе согласен перейти в «Баварию». Переговоры с «Аталантой» пройдут в ближайшие недели
«Бавария» всерьез заинтересовалась хавбеком «Аталанты» Шарлем де Кетеларе.

25-летний игрок сборной Бельгии готов перейти в мюнхенский клуб, согласование личного контракта не будет проблемой, сообщает журналист Саша Тавольери.

В ближайшие недели «Бавария» и «Аталанта» проведут переговоры о сумме трансфера.

В 28 матчах сезона Серии А на счету де Кетеларе 3 гола и 5 ассистов.

«Зенит» уже точно чемпион?12141 голос
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Саши Тавольери в Х
Шарль топарь, для ротации самое то.
Баварии нужен игрок не для ротации, а в основу в центр полузащиты.
В основе надо менять Нойера, Станишича, и Мусьялу. Остальные на своём месте.
Ещё бы он был несогласен, когда за тобой приходит Бавария
Шанс всей жизни для де Кетеларе
Компани начинает слегка заносить. Кроме габаритов парень ничем особым не отличился.
Комментарий скрыт
Причем тут Бускетс вообще ?
Игрок качественный,.добротный, но это не уровень такого клуба как Бавария
классный игрок который давно серию а перерос
Потеря конечно для Аталанты серьёзная, но не в первой. В этом сезоне из-за травм пропустил прилично, находили как справится
Bez Lukmana i De Ketelare sovsem bez izyuminki i kreativa ostanetsya Atalanta, esli ix ne zamenit, s Zalewsky vperedi kashi ne svarish, i pro LC mojno zabıt
Вот кстати пока травмирован был Де Кателаре Залевски очень удивил с приятной стороны. Плюс будет с начала сезона Распадори. И центр форварды Крстович и Скаммакка. Возьмут на деньги за Шарля еще кого-то вперед молодого и натаскают
Зачем Баварии средние игроки? Компани начинает таскать бельгийцев в Баварию? В свое время Нагельсман натаскал своих корешей из Лейпцига до сих пор не можем избавиться от средних игроков.
А он разве не на той же позиции играет что и Мусиала с Карлом
да он и напом может
А куда его поставят?
Для вингера ему не хватает скорости. Для опорника - навыков отбора. Любимая позиция под нападающим. Да, он может отдать и забить, но таких в Баварии и так куча.
Такая уж прям куча, что в матче с ПСЖ выходил Джексон.
Кейн, Олисе, Диас, Карл, Джамал, Гнабри, Бишоф. Вот и все атакующие игроки баварии. 7 на 4 позиции это не много.
Джексон нападающий, бельгиец хав. Дело не в количестве, а в качестве. Если проигрываешь не обязательно выпускать 4 форварда или атакующих игрока. Тем более с такой командой, как ПСЖ. Карл, который на мой взгляд, сильней Кетеларе и играет на той же позиции, вышел только в самом конце.
Напа на замену они и так купят.
