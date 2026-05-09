Хавбек Бельгии де Кетеларе согласен перейти в «Баварию». Переговоры с «Аталантой» пройдут в ближайшие недели

Де Кетеларе согласен перейти в «Баварию».

«Бавария» всерьез заинтересовалась хавбеком «Аталанты» Шарлем де Кетеларе.

25-летний игрок сборной Бельгии готов перейти в мюнхенский клуб, согласование личного контракта не будет проблемой, сообщает журналист Саша Тавольери.

В ближайшие недели «Бавария » и «Аталанта » проведут переговоры о сумме трансфера.

В 28 матчах сезона Серии А на счету де Кетеларе 3 гола и 5 ассистов.