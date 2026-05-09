Хавбек Бельгии де Кетеларе согласен перейти в «Баварию». Переговоры с «Аталантой» пройдут в ближайшие недели
«Бавария» всерьез заинтересовалась хавбеком «Аталанты» Шарлем де Кетеларе.
25-летний игрок сборной Бельгии готов перейти в мюнхенский клуб, согласование личного контракта не будет проблемой, сообщает журналист Саша Тавольери.
В ближайшие недели «Бавария» и «Аталанта» проведут переговоры о сумме трансфера.
В 28 матчах сезона Серии А на счету де Кетеларе 3 гола и 5 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Саши Тавольери в Х
Для вингера ему не хватает скорости. Для опорника - навыков отбора. Любимая позиция под нападающим. Да, он может отдать и забить, но таких в Баварии и так куча.
Кейн, Олисе, Диас, Карл, Джамал, Гнабри, Бишоф. Вот и все атакующие игроки баварии. 7 на 4 позиции это не много.
Напа на замену они и так купят.