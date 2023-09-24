Изидор в «Локо»: много забивал, но выпадал из игры и застрял между позициями
Готовится к первому матчу против бывшего клуба.
Вильзон Изидор неоднократно признавался в любви «Локо» и почти со слезами просил отпустить его обратно в Европу. На этих выходных Изидор сыграет против «Локо» за «Зенит».
Илья Коваль подводит итоги периода Изидора в Москве.
Изидор пришел в «Локо» форвардом, а засверкал вингером. Главная беда – нестабильность
Изидор переходил в РПЛ из статусного «Монако», где из него хотели слепить нового Мбаппе. Ничего не вышло: к зиме 2022-го максимумом Вильзона был статус открытия третьей французской лиги (15 голов за «Бастию-Борго» в сезоне-2020/21) и редкие выходы со скамейки в Лиге 1.
Кажется, при переходе Изидора тогдашний главный тренер «Локо» Маркус Гиздоль видел Вильзона одним из двух форвардов. В этой роли Изидор выступал в редкие минуты в «Монако» в схеме 4-4-2 и признавался, что в паре ему играть удобнее всего: «Так я могу подстроиться под партнера, уйти правее или левее».
Зимой 2022-го Гиздоль всегда использовал Изидорав паре с другим новичком Яном Кухтой в 4-2-2-2. Кухта сразу попер (пять голов в пяти матчах), а Изидор вообще не впечатлял и ни разу не забил в товарняках). После побега Гиздоля Марвин Комппер моментально не отказался от наработок бывшего главного: Изидор с Кухтой вышли нападающими против Енисея в Кубке (0:4).
После этого Комппер сменил схему на 4-2-3-1 и передвинул Изидора на место левого вингера. В следующих шести матчах Вильзон забивал, завершив мощную серию (повторение рекорда лиги для новичков, который установил Юсуф Языджи) дублем против «Сочи» (2:2). Больше до конца сезона Изидор не забивал, хотя отыграл еще в пяти матчах. Так сразу проявилась одна из особенностей Изидора в «Локо» – нестабильность.
Кажется, если бы в словаре понадобилась картинка к определению нестабильности, то ей могла бы стать эта инфографика:
При Михаиле Галактионове Изидор прилип к скамейке запасных: в десяти матчах из тринадцати Вильзон не попадал в старт. Так Изидор нашел себя в роли запасного, забив после выходов на замену в восьми матчах подряд (еще один рекорд РПЛ).
Галактионов объяснял выходы Изидора только на замену стратегией игры: «Есть игроки, которые выходят с первых минут и делают большой объем работы – и в обороне, и в атаке. Есть игроки, которые появляются по ходу матча, дают определенную скорость и остроту в атакующих действиях против подуставших защитников». Кажется, в этом ответе есть и претензия по объему Изидора в обороне.
При Галактионове у Изидора почти ничего не получалось старте. В майском матче с «Факелом» (1:0) он ни разу не пробил, ни разу не обвел соперников (при трех попытках) и получал мало передач (из игроков старте реже это делал только Камано). За тайм в августовском кубковом матче с «Рубином» – снова ноль ударов, шесть полученных передач, ни одного точного паса и лишь одно выигранное единоборство из шести.
Исключение – июльский кубковый матч с «Уралом» (2:1), в котором Изидор оформил 1+1 на позиции центрального нападающего. Правда, после игры Вильзон говорил о дискомфорте: «Мне немного сложно играть центрального нападающего, потому что в России очень много борьбы за мяч в воздухе».
Так Изидор – форвард или вингер?
Похоже, отсутствие четкого ответа на этот вопрос – одна из причин срыва трансфера Изидора во Францию.
«Марсель» вел Изидора все лето, перетряхнул трансферами полсостава, но так и не сделал убедительного предложения по Вильзону. RMC Sport инсайдил: «Марсель» обязательно хотел подписать игрока на фланг атаки (в итоге взяли в аренду у «Интера» Хоакина Корреа), а Изидора рассматривали центрфорвардом. При этом в «Локомотиве» Вильзон больше 60% матчей провел на фланге, а его тепловая карта за прошлый сезон выглядит так:
«Марсель» не так сильно нуждался в центральном нападающем – в этой зоне уже составили пару из звездного Пьера-Эмерика Обамеянга и Витиньи, которого зимой взяли у «Браги» за 32 миллиона евро.
Почему в «Марселе» видели в Изидоре форварда? Давайте сравним радары Изидора и Федора Чалова – одного из лучших бомбардиров прошлого сезона, который эффективен в разных ролях.
Изидор не так эффективен в дриблинге, зато в остальном кажется нападающим, который умеет находить и реализовывать моменты, а также качественно подыгрывает.
У Изидора есть поставленный удар – 65% попыток попадают в створ. Главная фишка – обводящий удар с правой ноги без замаха в дальний нижний угол. Так Изидор забивал «Спартаку» и «Пари НН» в 2022-м и «Крыльям Советов» в 2023-м. Реализация неочевидных шансов позволила Вильзону стабильно перебивать ожидаемые голы – на 16 голов в РПЛ ему хватило 9,52 xG.
При этом Изидору не всегда хватает концентрации в простых эпизодах. В России Изидор стартовал с попадания в штангу пустых ворот с «Енисеем», осенью 2022-го не реализовал выход один-на-один при 0:1 против «Урала», на старте этого сезона – снова нереализованный выход один-на-один при 0:1 против «Урала».
Теперь сравним Изидора как вингера с Андреем Мостовым, с которым француз будет конкурировать за место левого нападающего в «Зените».
Для игрока края атаки дриблинг и передачи уже гораздо важнее – по ним Изидор проседает, хоть и находит аномальное количество голевых моментов. Аналогичная ситуация – при сравнении Изидора и Сергея Пиняева: во всем, кроме голевых моментов и xG, россиянин лучше.
В основном играя на позиции вингера, статистически Изидор выдает цифры центрфорварда. При этом Вильзон никогда стабильно не выступал на острие атаки.
Парадокс.
Изидор – в топ-10 бомбардиров-легионеров «Локо»
За полтора года Изидор успел добраться до топ-10 бомбардиров среди легионеров «Локомотива». По минутам, затраченным на гол, он вообще лучший в российской истории «Локо» среди тех, кто забил не менее пяти голов.
Без контекста кажется, что игрок с такой результативностью – лидер и важный элемент атаки. Такое можно сказать, например, об Умаре Ньяссе, который тоже забил 19 голов, сыграв на два матча меньше Изидора.
При Галактионове Изидор не закрепился в старте, а когда все же выходил на поле, минимально влиял на характер игры. В этом году в среднем за 90 минут Изидор получал мяч 23,8 раза – хуже только Александр Сильянов, чья статистика искажена малым игровым временем (всего 145 минут).
В среднем за 90 минут Изидор отдавал 17,4 передачи – меньше пасовал только Иван Игнатьев (15,4). Похожая история – с пасами в финальную треть – 7,3, хуже из атакующих игроков лишь Игнатьев. По проценту успешных обводок и выигранных единоборств в атаке Вильзон тоже среди худших в команде.
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Изидор в «Локомотиве» – противоречие не только из-за странного расставания.
С одной стороны, классные открывания, точные удары и голы. С другой, Изидор часто растворялся на поле, терял мяч и пропадал на несколько матчей.
В «Зените» мы вряд ли увидим другого Изидора, но в более доминирующей команде, которая создает больше шансов, качества завершителя атак должны пригодиться.
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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