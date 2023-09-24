Готовится к первому матчу против бывшего клуба.

Вильзон Изидор неоднократно признавался в любви «‎Локо» и почти со слезами просил отпустить его обратно в Европу. На этих выходных Изидор сыграет против «‎Локо» за «‎Зенит».

Илья Коваль подводит итоги периода Изидора в Москве.

Изидор пришел в «‎Локо» форвардом, а засверкал вингером. Главная беда – нестабильность

Изидор переходил в РПЛ из статусного «‎Монако», где из него хотели слепить нового Мбаппе. Ничего не вышло: к зиме 2022-го максимумом Вильзона был статус открытия третьей французской лиги (15 голов за «‎Бастию-Борго» в сезоне-2020/21) и редкие выходы со скамейки в Лиге 1.

Кажется, при переходе Изидора тогдашний главный тренер «Локо» Маркус Гиздоль видел Вильзона одним из двух форвардов. В этой роли Изидор выступал в редкие минуты в «‎Монако» в схеме 4-4-2 и признавался, что в паре ему играть удобнее всего: «Так я могу подстроиться под партнера, уйти правее или левее».

Зимой 2022-го Гиздоль всегда использовал Изидорав паре с другим новичком Яном Кухтой в 4-2-2-2. Кухта сразу попер (пять голов в пяти матчах), а Изидор вообще не впечатлял и ни разу не забил в товарняках). После побега Гиздоля Марвин Комппер моментально не отказался от наработок бывшего главного: Изидор с Кухтой вышли нападающими против Енисея в Кубке (0:4).

После этого Комппер сменил схему на 4-2-3-1 и передвинул Изидора на место левого вингера. В следующих шести матчах Вильзон забивал, завершив мощную серию (повторение рекорда лиги для новичков, который установил Юсуф Языджи) дублем против «‎Сочи» (2:2). Больше до конца сезона Изидор не забивал, хотя отыграл еще в пяти матчах. Так сразу проявилась одна из особенностей Изидора в «‎Локо» – нестабильность.

Кажется, если бы в словаре понадобилась картинка к определению нестабильности, то ей могла бы стать эта инфографика:

При Михаиле Галактионове Изидор прилип к скамейке запасных: в десяти матчах из тринадцати Вильзон не попадал в старт. Так Изидор нашел себя в роли запасного, забив после выходов на замену в восьми матчах подряд (еще один рекорд РПЛ).

Галактионов объяснял выходы Изидора только на замену стратегией игры: «‎Есть игроки, которые выходят с первых минут и делают большой объем работы – и в обороне, и в атаке. Есть игроки, которые появляются по ходу матча, дают определенную скорость и остроту в атакующих действиях против подуставших защитников». Кажется, в этом ответе есть и претензия по объему Изидора в обороне.

При Галактионове у Изидора почти ничего не получалось старте. В майском матче с «Факелом» (1:0) он ни разу не пробил, ни разу не обвел соперников (при трех попытках) и получал мало передач (из игроков старте реже это делал только Камано). За тайм в августовском кубковом матче с «‎Рубином» – снова ноль ударов, шесть полученных передач, ни одного точного паса и лишь одно выигранное единоборство из шести.

Исключение – июльский кубковый матч с «‎Уралом» (2:1), в котором Изидор оформил 1+1 на позиции центрального нападающего. Правда, после игры Вильзон говорил о дискомфорте: «‎Мне немного сложно играть центрального нападающего, потому что в России очень много борьбы за мяч в воздухе».

Так Изидор – форвард или вингер?

Похоже, отсутствие четкого ответа на этот вопрос – одна из причин срыва трансфера Изидора во Францию.

«‎Марсель» вел Изидора все лето, перетряхнул трансферами полсостава, но так и не сделал убедительного предложения по Вильзону. RMC Sport инсайдил: «‎Марсель» обязательно хотел подписать игрока на фланг атаки (в итоге взяли в аренду у «‎Интера» Хоакина Корреа), а Изидора рассматривали центрфорвардом. При этом в «‎Локомотиве» Вильзон больше 60% матчей провел на фланге, а его тепловая карта за прошлый сезон выглядит так:

«‎Марсель» не так сильно нуждался в центральном нападающем – в этой зоне уже составили пару из звездного Пьера-Эмерика Обамеянга и Витиньи, которого зимой взяли у «‎Браги» за 32 миллиона евро.

Почему в «‎Марселе» видели в Изидоре форварда? Давайте сравним радары Изидора и Федора Чалова – одного из лучших бомбардиров прошлого сезона, который эффективен в разных ролях.

Изидор не так эффективен в дриблинге, зато в остальном кажется нападающим, который умеет находить и реализовывать моменты, а также качественно подыгрывает.

У Изидора есть поставленный удар – 65% попыток попадают в створ. Главная фишка – обводящий удар с правой ноги без замаха в дальний нижний угол. Так Изидор забивал «‎Спартаку» и «‎Пари НН» в 2022-м и «‎Крыльям Советов» в 2023-м. Реализация неочевидных шансов позволила Вильзону стабильно перебивать ожидаемые голы – на 16 голов в РПЛ ему хватило 9,52 xG.

При этом Изидору не всегда хватает концентрации в простых эпизодах. В России Изидор стартовал с попадания в штангу пустых ворот с «‎Енисеем», осенью 2022-го не реализовал выход один-на-один при 0:1 против «‎Урала», на старте этого сезона – снова нереализованный выход один-на-один при 0:1 против «‎Урала».

Теперь сравним Изидора как вингера с Андреем Мостовым, с которым француз будет конкурировать за место левого нападающего в «‎Зените».

Для игрока края атаки дриблинг и передачи уже гораздо важнее – по ним Изидор проседает, хоть и находит аномальное количество голевых моментов. Аналогичная ситуация – при сравнении Изидора и Сергея Пиняева: во всем, кроме голевых моментов и xG, россиянин лучше.

В основном играя на позиции вингера, статистически Изидор выдает цифры центрфорварда. При этом Вильзон никогда стабильно не выступал на острие атаки.

Парадокс.

Изидор – в топ-10 бомбардиров-легионеров «‎Локо»

За полтора года Изидор успел добраться до топ-10 бомбардиров среди легионеров «‎Локомотива». По минутам, затраченным на гол, он вообще лучший в российской истории «‎Локо» среди тех, кто забил не менее пяти голов.

Без контекста кажется, что игрок с такой результативностью – лидер и важный элемент атаки. Такое можно сказать, например, об Умаре Ньяссе, который тоже забил 19 голов, сыграв на два матча меньше Изидора.

При Галактионове Изидор не закрепился в старте, а когда все же выходил на поле, минимально влиял на характер игры. В этом году в среднем за 90 минут Изидор получал мяч 23,8 раза – хуже только Александр Сильянов, чья статистика искажена малым игровым временем (всего 145 минут).

В среднем за 90 минут Изидор отдавал 17,4 передачи – меньше пасовал только Иван Игнатьев (15,4). Похожая история – с пасами в финальную треть – 7,3, хуже из атакующих игроков лишь Игнатьев. По проценту успешных обводок и выигранных единоборств в атаке Вильзон тоже среди худших в команде.

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Изидор в «‎Локомотиве» – противоречие не только из-за странного расставания.

С одной стороны, классные открывания, точные удары и голы. С другой, Изидор часто растворялся на поле, терял мяч и ‎пропадал на несколько матчей.

В «‎Зените» мы вряд ли увидим другого Изидора, но в более доминирующей команде, которая создает больше шансов, качества завершителя атак должны пригодиться.

‎«‎Европейский Паровоз» – в телеграме

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков