  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» победил «Кайрат», Малинин выиграл ЧМ, пиво не вернут на стадионы, победы Большунова и Степановой, титул Соболенко и другие новости
10

1. «Сибирь» уступила «Металлургу» (1:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина, «Авангард» победил в гостях «Нефтехимик» (2:1), «Динамо» Москва дома проиграло «Динамо» Минск (1:2 ОТ), «Локомотив» на выезде выиграл у «Спартака» (4:3 ОТ).

2. «Зенит» дома победил «Кайрат» (2:0) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии, Соболев снова забил! «Краснодар» разгромил «Амкал» (4:0) в WINLINE Сквозь Вселенные матче, «быки» выиграли оба матча у клуба Медиалиги с общим счетом 10:1.

3. НХЛ. «Сан-Хосе» с первым дублем Чернышова в лиге обыграл «Коламбус» (3:2). «Тампа» без заболевшего Кучерова была сильнее «Оттавы» (4:2), Василевский добыл 35-ю победу в сезоне. «Юта» с 0+4 от Сергачева переиграла «Лос-Анджелес» (6:2). «Эдмонтон» справился с «Анахаймом» (4:2), Макдэвид вырвался вперед в гонке бомбардиров, набрав 1+2. Все результаты дня – здесь

4. Американский фигурист Илья Малинин победил на чемпионате мира в Праге, Юма Кагияма (Япония) – 2-й, Шун Сато (Япония) – 3-й. В танцах на льду выиграли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада) – 2-е, Эмилия Зингас и Вадим Колесник (США) – 3-и. Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершает карьеру в 25 лет.

5. Александр Большунов победил в коньковой гонке с раздельным стартом на 3 км в финале Кубка России по лыжам в Апатитах, Егор Митрошин – 2-й, Савелий Коростелев – 3-й. У женщин выиграла Вероника Степанова, Дарья Канева и Екатерина Никитина разделили 2-е место.

6. НБА. 26+13 от Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», Касл оформил трипл-дабл (22+10+10) в победной игре «Сан-Антонио» с «Милуоки», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты.

7. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован: «Минздрав говорит – это алкоголизация общества. Перспектив по возвращению нет. Но как это так? Разве напьется болельщик двумя бокалами?»

8. Андреа Кими Антонелли выиграл второй поул подряд и опередил напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и пилота «Макларена» Оскара Пиастри в Сузуке. Макс Ферстаппен стал 11-м в квалификации Гран-при Японии и назвал болид «Ред Булл» «неуправляемым».

9. Карим Халили победил в гонке на 40 км на чемпионате России по биатлону в Увате, Кирилл Бажин – 2-й, Роман Еремин – 3-й. Тренер Юрий Каминский уходит из сборной России.

10. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Коко Гауфф в финале в Майами и защитила титул.

11. Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Ему также предъявлены обвинения в нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку.

12. UFC Fight Night 271. Исраэль Адесанья проиграл Джо Пайферу техническим нокаутом во втором раунде – четвертое поражение подряд. Все результаты вечера – здесь

В рамках турнира по вольной борьбе Real American Freestyle 07 Арман Царукян победил Джорджио Пулласа.

13. В Санкт-Петербурге прошел турнир по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle – главном событии Йоэль Ромеро проиграл Вагабу Вагабову единогласным решением судей.

Цитаты дня:

Гаджи Гаджиев: «Горбачев предал страну, развалил. Делал все ради аплодисментов Запада, который всегда был врагом. Не ты ставил Берлинскую стену – не тебе сносить. Ельцин дополнил его действия»

Буре о сыне в суворовском училище: «Выбрали самое жесткое – в Москве. Я его не заставлял, но говорил, что там мужики растут. Мне блатные и мажоры не нравились и не нравятся»

«Вы, #####, не ожидали, что они будут так вас #######. Втыкаются, #####, ######. Агрессивно, #####. Времени не дают, #####». Карпин – игрокам сборной в перерыве матча с Никарагуа

Семак о судействе: «Я согласен, что такие пенальти, как с «Махачкалой», не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» – «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить?»

Шевченко ответила Хабибу: «Женщины слабые? Скажи это «Ночным ведьмам» – женскому бомбардировочному полку времен Второй мировой»

Матвей Кисляк: «Уровень Никарагуа меня удивил. Тем, кто ожидал разгрома, могу сказать так: попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»

Президент IBU Далин: «Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»

Ирина Роднина: «Я всегда буду считать распад СССР ужасной катастрофой. В 1991 году у всех жизнь просто обрушилась»

Лука Дончич о гонке за MVP: «Чем лучше я играю, тем ниже падаю. Так что уже и не знаю, что еще можно сделать»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пиво победило Кайрат, Зенит не вернут на стадионы
Ответ Александр Кошечкин
Отличная новость!
Кто-нибудь подскажите минздраву, что в каждом построенном жк первым открываются кб и бристоль!
Лицемеры
Нам зачем такие депутаты? Они думают только о себе любимых. Народу всё запрещать, себе как можно больше разного рода льгот.
Ответ Dinamik1
Неужели ленту читают депутаты?
Ответ Dinamik1
Какие депутаты, что ты несешь? Не депутаты тебя читают, а обычные комментаторы тебе за бред минусы лепят
Читайте новости футбола в любимой соцсети
