  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Бартомеу о росте зарплат в «Барсе» в сезоне-2017/18: «Мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но могли это позволить – у клуба был большой оборот»
4

Бартомеу о росте зарплат в «Барсе» в сезоне-2017/18: «Мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но могли это позволить – у клуба был большой оборот»

Бартомеу отреагировал на критику, что в «Барсе» был рост зарплат.

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу отреагировал на критику о том, что при нем в клубе был рост зарплат.

- Часть критики Лапорты (нынешний президент «Барсы» – Спортс”) связана с продлением контрактов с тер Стегеном, Лангле, де Йонгом и Пике непосредственно перед вашей отставкой. По словам Лапорты, это сильно повлияло на финансы клуба.

– Вернемся назад. В марте 2020 года начался карантин, и в это время нам фактически пришлось закрыть клуб. Поступление денег прекратилось, и с игроками была достигнута договоренность о сокращении зарплат на 14%, что позволило сэкономить 90 миллионов [евро].

Мы контактировали с PROCICAT [службой по защите населения Каталонии], и они сказали, что мы точно сможем открыть стадион к новому сезону, но в августе они говорят нам «нет». Затем мы сказали игрокам, что их зарплата будет сокращена на 20%. И тут происходит катастрофа, поскольку они говорят «нет». Поэтому нам пришлось сесть за стол переговоров.

Параллельно мы сказали игрокам, что кто хочет, может отложить выплаты на потом, когда клуб восстановит доходы. И только четверо согласились: «Мы хотим это сделать, хотим помочь». Им дали новые контракты, согласно которым они зарабатывали меньше в первые два года и больше – в заключительном.

– Несмотря на ковид, тенденция к росту зарплаты наблюдалась на протяжении нескольких лет. Как думаете, клуб зашел слишком далеко с продлением контрактов?

– Действительно, фонд зарплат вырос с 365 до 521 миллиона в сезоне-2017/18 после продления контрактов Месси, Альбы, Пике и Бускетса. Но и доходы выросли. Очевидно, что мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но мы могли себе это позволить, потому что у клуба был большой оборот, – сказал Бартомеу.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Ara
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoСерджи Бускетс
logoЖозеп Бартомеу
logoЖорди Альба
logoЖерар Пике
logoЛа Лига
деньги
logoМарк-Андре тер Стеген
logoКлеман Лангле
logoФренки де Йонг
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Месси, Альба, Пике и Бускетс играли в основе и тащили команду. Хотя бы этим можно оправдать их зарплаты
А вот почему Барса слила огромные деньги на Алькасера, Гомеша, Турана, Диня и т.д, чтобы они провели в команде два сезона и были проданы в убыток - вот это уже вопрос. Про Коутиньо и Гризманна я вообще молчу
Бартомеу за весь свой срок так и не нашёл нормального спортивного директора и это уже прямая ответственность президента, что огромные деньги ушли на игроков, которые не делали команду сильнее
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Бартомеу о том, что он был «худшим президентом в истории «Барсы»: «Забавно, когда так говорят. По каким критериям? За 6 лет я выиграл 13 титулов и заработал для клуба более 100 млн евро»
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
Бартомеу о Неймаре: «После его ухода резко вырос зарплатный фонд «Барсы». Мы хотели удержать игроков – увеличили отступные Месси с 400 до 700 млн, суммы за Альбу и Бускетса»
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем