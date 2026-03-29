Бартомеу о росте зарплат в «Барсе» в сезоне-2017/18: «Мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но могли это позволить – у клуба был большой оборот»

Бартомеу отреагировал на критику, что в «Барсе» был рост зарплат.

- Часть критики Лапорты (нынешний президент «Барсы» – Спортс”) связана с продлением контрактов с тер Стегеном, Лангле, де Йонгом и Пике непосредственно перед вашей отставкой. По словам Лапорты, это сильно повлияло на финансы клуба.

– Вернемся назад. В марте 2020 года начался карантин, и в это время нам фактически пришлось закрыть клуб. Поступление денег прекратилось, и с игроками была достигнута договоренность о сокращении зарплат на 14%, что позволило сэкономить 90 миллионов [евро].

Мы контактировали с PROCICAT [службой по защите населения Каталонии], и они сказали, что мы точно сможем открыть стадион к новому сезону, но в августе они говорят нам «нет». Затем мы сказали игрокам, что их зарплата будет сокращена на 20%. И тут происходит катастрофа, поскольку они говорят «нет». Поэтому нам пришлось сесть за стол переговоров.

Параллельно мы сказали игрокам, что кто хочет, может отложить выплаты на потом, когда клуб восстановит доходы. И только четверо согласились: «Мы хотим это сделать, хотим помочь». Им дали новые контракты, согласно которым они зарабатывали меньше в первые два года и больше – в заключительном.

– Несмотря на ковид, тенденция к росту зарплаты наблюдалась на протяжении нескольких лет. Как думаете, клуб зашел слишком далеко с продлением контрактов?

– Действительно, фонд зарплат вырос с 365 до 521 миллиона в сезоне-2017/18 после продления контрактов Месси , Альбы, Пике и Бускетса. Но и доходы выросли. Очевидно, что мы приближались к лимиту фэйр-плей в лиге, но мы могли себе это позволить, потому что у клуба был большой оборот, – сказал Бартомеу.