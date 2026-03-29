Литвинов о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше»

Литвинов о матче «Спартака» с «Зенитом»: шикарная возможность взять реванш.

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов высказался в преддверии матча 2-го раунда 1/2 финала FONBET Кубка России в Пути регионов.

Игра пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.

«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас «Локомотив» — тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы.

Но с «Зенитом » будет шикарная возможность взять реванш [за 0:2 в РПЛ ] и пройти в Кубке дальше», — сказал Литвинов.