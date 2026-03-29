Литвинов о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Шикарная возможность взять реванш и пройти в Кубке дальше»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался в преддверии матча 2-го раунда 1/2 финала FONBET Кубка России в Пути регионов.
Игра пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.
«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас «Локомотив» — тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы.
Но с «Зенитом» будет шикарная возможность взять реванш [за 0:2 в РПЛ] и пройти в Кубке дальше», — сказал Литвинов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
18 комментариев
Вы уже реванш лет 13 в Питере берете...
Любая неудачная серия рано или поздно прерывается, как и наоборот. Карседо уже прервал их в Сочи и Оренбурге. В прошлом матче Спартак был очень не плох, и не будь глупого первого пенальти, ещё далеко не факт, что Зенит победил. Посмотрим, какие выводы сделает тренер. Опять же, кубок это единственный турнир, где остались шансы, в чемпионате даже за тройку будет тяжело зацепиться, хотя все возможно, поэтому ставка на кубок должна быть в приоритете у команды.
Это Зенит виноват, что у Солари мозгов нет?
Балабол
Локомотив ещё возможно, но зенит то куда 🤔
опять на Пятерку устроятся и норм:)
Получат свою рабочую пятёрочку[а может и больше] себе в авоську и поедут обратно в свою Москву уныло переживать и слушать успокоения своих очумелых фанатов и экспертов-журналистов, с московским адресом. 😆
Фантазер, ты меня называлааааа... (с)
Кто им даст в Питере выиграть
Скорее всего вы опять возьмёте,но не реванш.
О, Бивис уже завелся! Осталось Батхеда послушать...
