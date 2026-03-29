  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бессмертный о 2-м месте «Родины» в 1-й лиге: «У нас все футболисты под РПЛ. Болельщиков на команду ходит все больше»
0

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный оценил шансы клуба выйти в РПЛ.

— Вы с «Родиной» забрались на второе место. Насколько ощущаете себя готовыми удержаться в зоне прямого выхода в РПЛ?

— Мы стараемся в таблицу не смотреть. Просто идем от игры к игре. Каждый матч для нас как финал. Хотим выигрывать постоянно. У нас подобралась отличная команда: и стартовый состав, и запасные. Все делают одно общее дело. Все хотят играть и побеждать. Мы одно целое. Если все игры выиграем, то 100% выйдем напрямую в РПЛ.

— Насколько нынешний состав «Родины» готов к РПЛ? Какое усиление потребуется в случае попадания туда?

— У нас все футболисты под РПЛ. Я смотрю некоторые матчи Премьер-лиги: там на отдельных позициях выступают игроки, которые в сравнении с нашими... Должно быть наоборот. Потому что некоторые футболисты, которые играют в «Родине» и РПЛ — это просто небо и земля. Для меня.

— Как относитесь к разговорам, что РПЛ не нужна еще одна московская команда с невысокой посещаемостью и очень маленькой историей?

— «Родина» очень хорошо развивается. Даже если сравнивать с моими первыми матчами за клуб в начале сезона, то по сравнению с тем временем сейчас у команды очень много болельщиков. Маленькие пацаны и девочки приходят за нас болеть. Потом они будут вырастать, и их поддержка станет переноситься из поколения в поколение. Так болельщиков и набирают. 

Людей на «Родину» ходит все больше. Они сами выбирают болеть за нее, видя, какие у команды результаты. Так что думаю, все у нее будет хорошо, – сказал Бессмертный, права на которого принадлежат «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoРодина Москва
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoСтанислав Бессмертный
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
