Хвича не забивал полгода. Как объяснить спад?

Андрей Клещенок – о трудностях грузина.

19 марта Хвича Кварацхелия реализовал пенальти в матче с «Торино». Гол вышел будничным, забил-и-забыли; «Наполи» расплющил соперника и пошел дальше. Говорить было не о чем: обычное воскресенье самого результативного вингера лиги.

27 сентября он растоптал рассыпавшийся «Удинезе» – сначала голом, потом ассистом. Говорить вроде бы снова не о чем: грузин сделал то, что и должен претендент на «Золотой мяч» против аутсайдера. Но Хвича собрал больше внимания, чем обиженный Осимхен после ссоры с клубной пресс-службой.

Квара не забивал с марта. Даже после приятного вечера его статистика выглядит так себе: 1+2 в 24 матчах за 6 месяцев. Что же произошло?

Хвича так же активен, но потерял в эффективности

После матча с «Брагой» в ЛЧ Руди Гарсия сказал, что Кварацхелии нужно найти ритм и больше работать в защите. Это правда – грузин пашет не так старательно, как прошлой осенью. Но фанаты и не ждут безумного прессинга. Им нужен тот Хвича, который каждым движением пропускал разряд тока по обороне. Тот, которого они увидели в игре с «Удинезе» и которого начали забывать за полгода. Они хотят услышать о причинах безголевой серии, а не лени на своей половине.

Хотя тренера можно понять. Статистически грузин в полном порядке. Он намного чаще, чем в прошлом сезоне, принимает мяч в штрафной и атакующей трети, больше бьет и активнее отдает под удар. Он в принципе больше вовлечен в игру. Гарсии нечего предъявить в фазе владения: спад выразился не в объеме.

Цифры хорошо отражают изменение роли. В этом сезоне Хвича больше берет на себя, и выражается это не только в инициативе. Он постоянно стягивается к мячу, нарушая структуру, и нарастил вовлеченность в ключевых действиях по всей вертикали поля – от профильного обострения до продвижения. Фактически он играет скрытого фантазисту. Прошлой осенью он обычно уходил от мяча и напарника, а не сближался с ними.

Неясно, с чем связана перемена. Вряд ли это указ тренера: системе, заточенной на атаку пространства, частая скученность обычно мешает. Скорее всего, смена стиля идет от самого Хвичи. Возможно, он пытается исправить нехватку механизмов по сравнению с игрой Спала. А может, неосознанно пользуется статусным ростом и большей системной свободой, чтобы чаще встречаться с мячом. Любопытно, что тенденция наметилась одновременно со спадом: уже весной он делал больше касаний, чем в первой половине дебютного года.

При этом объем не убавил яркости Хвичи. Если собрать вместе все его попытки ускорить игру, от продвигающих передач до дриблинга и обострений – то есть вообще все, кроме оборонительных действий и незначительных поперечных пасов, – он останется в плюсе. Активные действия составляют 46,7% от всех касаний. В прошлом сезоне цифра немного переваливала за 42%. Квара не растворился в задачах вдали от ворот.

Количественно грузин просел только в дриблинге и проходах – то есть у него возникли проблемы с чисто индивидуальными компонентами, не связанными с системой и ролью. Спад Хвичи выразился в качестве, а не количестве. Он делает больше, но с критической долей брака (кажется, это подходящий момент напомнить: в этом сезоне Серии А сыграно всего шесть туров – выборка мала).

Найдем причину.

У спада результативности несколько объяснений. Эффективность Хвичи больше зависит от него самого – отсюда проблемы

По ходу прошлого сезона мы несколько раз объясняли, что Хвича нужен Спаллетти меньше, чем Спал ему. В этом рассуждении было несколько слоев, которые легко свести к общему: Кварацхелия и Лучано взаимно усиливали друг друга, но модель работала и без грузина, а стабильность его сияния обеспечивалась именно моделью. Неравнозначная синергия напрягала и будоражила – интересно было, каков вингер вне комфортных настроек. Последние полгода дали ответ.

Спаллетти разработал уникальное авангардное владение, заточенное на поиск пространства вне традиционных методик. Команда создавала разрывы в защите взаимодвижением связок из двух-трех игроков, и Квара часто принимал мячи без сопротивления, потому что партнеры уводили опеку. Миллисекундная фора упрощала демонстрацию класса.

Весной неаполитанцев прочитали соперники и нагнала усталость. Замедлившаяся команда уже не так хорошо готовила бреши, и Хвича остался без системного преимущества. Острота резко снизилась: с 0,25 до 0,11 xG с игры за матч.

Приход Гарсии усугубил ситуацию. Руди больше рассчитывает на индивидуальности, чем на механизмы, и примитивнее работает с пространством: занижает центр тяжести для атак с ходу. Как и весной, игроки меньше поддерживаются концепцией и больше зависят от себя.

Формально это звучит вполне подходяще для стихийного трикстера. Фактически у Хвичи еще в прошлом сезоне возникли сложности с утверждением личного класса. Эффективность индивидуальных действий и так была ниже средней, а без заранее подготовленных ситуаций упала еще ниже – в модели, где от них зависит результативность, это ему навредило.

«Команда на нервах. Все видели раздражительность Кварацхелии и Осимхена. Думаю, она не случайна, – рассуждал бывший полузащитник «Наполи» Сальваторе Баньи в Il Mattino. – Игроки волнуются из-за низких показателей и плохих результатов. Эта команда играет намного медленнее и создает в разы меньше. Когда тренер приходит в клуб, в котором все идеально, изменений должно быть по минимуму – ведь предшественник проделал исключительную работу. Так что давайте начистоту: со Спаллетти команда кайфовала и доминировала, но в этом сезоне все по-другому».

Именно дефицитом системных подпорок объясняется парадоксальная статистика Кварацхелии. Он на 40% чаще бьет по воротам с большей удельной остротой (0,1 xG на удар против 0,08 в прошлом сезоне) и набивает 0,52 xG с игры за 90 минут – в два раза больше прошлогодних 0,24. По всему выходит, что результативность должна вырасти вдвое. Но той самой миллисекундной форы не хватает, чтобы донести угрозу до ворот. В этом сезоне 42,9% выстрелов Хвичи приходится в блок – в 1,7 больше, чем в прошлом. Чем ближе к воротам, тем чаще соперники накрывают удар.

И без того сложное положение усложняется адаптацией лиги. Серии А хватило полгода, чтобы зауважать Квару. Сейчас против него используют те же приемы, которыми сдерживают Леау и Кьезу. Хвичу не оставляют один на один. Едва он получает мяч, за фулбеком появляется подстраховка. Итальянцы называют такую стену «сдвоенным флангом» – жертвуют плотностью в центре, чтобы накрыть энергичных дриблеров.

Характерно, что «Удинезе» прибегнул к прямо противоположному методу. Фриулийцы защищались очень узко, уплотнив центр и раскрывшись на краях. На Хвичу выбрасывались по одному. С ним так нельзя. Он снова оказался в комфортных условиях – и разорвал фланг.

Остальные применяют к нему тот же прием, что и ко всему «Наполи»: не выбрасываются, чтобы лишить пространства. На командном уровне это выражается в занижении защиты и отказе от давления: команда Гарсии – самая непрессингуемая в лиге (20,77 OPPDA). На личном – в уплотнении фланга и обязательной подстраховке. Началось это как раз весной.

Но по большей части отрицательная серия связана с командными сложностями. Раньше Хвича был частью маневра. Сегодня маневра нет. С весны система не поддерживает вингера, а опирается на него. И он пока не справляется с ролью: весной просела острота, теперь качество.

В общем смысле спада не было. Была затянувшаяся адаптация к возросшим объемам и новому уровню сопротивления. Возможно, она еще не закончилась. Но приспособившись окончательно, Хвича станет еще сильнее.

Какой настоящий Хвича?

Неделю назад Corriere della Sera посвятила полосу спаду лучшего крайка прошлого года. Колонку озаглавили: «От феномена до середняка».

На самом деле Хвича сильнее, чем говорит гол + пас. Невезучесть так же очевидна, как оверперфоманс в первой половине прошлого сезона. Даже с учетом системных проблем он заслужил больше, чем 1+2 за полгода. Не только из-за недобора по ожидаемым голам – еще и потому, что каждое его движение почти физически излучает угрозу.

На дистанции цифры наверняка выровняются и представят настоящего Кварацхелию. Может быть, он пока не элита. Но точно не середняк.

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Фото: Serena Campanini, Foto Mosca/Global Look Press