Гасперини о 3:0 с «Кремонезе»: «В 1-м тайме «Роме» пришлось помучиться. Перевели Кристанте ближе к Малену, забили после углового, и игра раскрылась»
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини оценил победу над «Кремонезе» (3:0) в Серии А.
«В первом тайме пришлось помучиться, было непросто прорвать их оборону в последней трети поля. Но затем мы перевели Кристанте ближе к Малену, забили после углового, и игра раскрылась.
Кристанте забивал так же в матче с «Фиорентиной», он умеет забивать со стандартов, при таких ситуациях наши игроки меняют направление движения. Помимо того, что сегодня мы хорошо исполняли удары, думаю, мы также хорошо двигались и создавали пространство.
Вижу, что в этом сезоне многие команды забивают со стандартов, мы немного отставали в этом плане, но сегодня наверстали упущенное, забив так дважды», – сказал Гасперини.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Давай дедуля, пора потеснить Парика с Аллегровой. Достоин серебра
Думаю, Рома заберёт серебро. Дед проделывает отличную работу.. с Маленом с самого начала сезона мог бы побороться и за золото.
Да, Мален это конечно небо и земля, по сравнению с Довбиком и Ферги... Может за золото и не боролись бы, но в зоне лч были бы уверенно, а не так как сейчас, два поражения и можно вылететь из топ4
