31 невероятная история о беге, плавании и триатлоне. Выбрали победителей в конкурсе постов

Подводим итоги совместного конкурса IRONSTAR x Sports.ru.
За две недели с по 1 по 14 февраля вы написали больше 30 конкурсных постов. Вау! К сожалению, несколько участников не выполнили условия конкурса и опубликовали посты в другом разделе или не поставили нужные теги – нам жаль, но такие посты пришлось исключить из конкурса.
Мы выбрали трех победителей.
Выбор читателей (самый заплюсованный пост)
На момент подведения итогов самый популярный пост (69 плюсов): Осторожно, триатлон! Побочный эффект в виде счастья или спорт невысоких достижений, автор – Светлана Елисеева (sunmelt).
«Однажды он встал с дивана, занялся триатлоном, а через полгода встал на тумбочку... От подобных историй трескается интернет и я не буду помогать ему треснуть.
Этот текст не о героическом преодолении и больших спортивных достижениях, а об обычном человеке – девушке, жене, маме. Для нее триатлон стал источником энергии в рутинных делах, не спортивных, но ежедневных маленьких подвигах для своей семьи.
О каком таком счастье может быть речь, когда тренируешься минимум 9 часов в неделю? Общество говорит, что дети – это счастье. Что самореализация в профессии и свободное творчество – это счастье. Но как может быть счастьем 2,5 часа на велостанке, от чего пятая точка становится похожа на большую мозоль? Или 1,5 часа в бассейне, после которого весь день ходишь с опухшим лицом и синяками от очков?
Секрет таков: то, что остальным кажется страданием, нам, триатлоно-зависимым, приносит удовольствие. Нет, не мозоли и синяки, а сладкое ощущение ежедневно прибывающей силы, как физической так и моральной. Каждая тренировка открывает краник волшебного коктейля, наливая тебе стаканчик эндорфина с серотонином, а финиш в гонке окунает в этот коктейль с головой».
Выбор Sports.ru (самый подробный и полезный пост)
113 км, которые меня изменили. Первый старт IRONSTAR, автор – Павел Михайлов (ПМ).
«113 IRONSTAR за 6 месяцев. Первый старт со временем 5:34. Для меня было много осознаний после этой дистанции. Сейчас, наблюдая за собой, я замечаю, что стал полностью другим. Обновленным, сфокусированным, цельным, благодарным. Я осознал, на что способны разум и тело.
Это мой путь, я его прошел. Это реально. Все возможно, если наделить это смыслом и желанием. И хочется поделиться с другими участниками, а также теми, кто только решается на участие, своим опытом подготовки, 7-ю инструментами достижения желаемого результата.
Я люблю использовать систему маяков. Маяки – части одного целого, это «съедать слона по кусочкам». Каждая часть имеет собственные критерии и является мини-целью. Маяки снижают тревожность за достижение большой цели, раскладывая ее на контрольные события.
Чтобы найти маяки, я задаю себе вопрос: «Какие события должны произойти, чтобы я понял, что цель будет неминуемо достигнута?» В случае 113 промежуточные события были следующие: проплыть 2 км, пробежать 21 км, проехать 90 км, понять общее время, отследить собственное состояние. После того, как маяки обнаружены, – пора начинать действовать».
Выбор IRONSTAR
226 – История про то, как я доказала всем, что больше не буду никому ничего доказывать. И про толерантность, автор – Валерия Лаган (Лаган).
«Всю жизнь чувствую себя в теле спортсмена, но моя семья не хочет поддерживать это. Меня всячески направляют проживать не мою жизнь, и я вечная белая ворона.
Мой очень строгий папа позволяет мне делать то, что правильно ему. Нормально ему. С 14 лет я учусь врать родителям. Иду на свою первую работу, чтобы не гулять на районе и оплачивать возможность тренироваться. Я чувствую, что я спортсмен! Тайно работаю, тайно хожу на тренировки.
Я получаю образование для родителей и пробую жить для себя. Бегаю, но пока только от себя. Убегала от всех в разные страны, лишь бы себя найти. Представляю себя в роли спортсмена в разных видах спорта. Мне все дается легко, но я по-прежнему не свободна. Каждый мой шаг чужд моим родителям. Я продолжаю делать свой выбор, но с диким страхом. Наощупь, в одиночку.
27 лет – переломный возраст для многих. Это трансформация. Моя трансформация: триатлон и три шага».
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В ближайшее время мы свяжемся со всеми победителями и расскажем, как получить подарки.
К сожалению, мы могли выбрать только трех победителей, но хотели бы отдельно отметить участников, чьи посты понравились редакции и IRONSTAR.
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Все конкурсные посты можно прочитать по тегам Ironstar Triathlon Russia и Личный опыт, а также в разделе «Здоровье». Спасибо за участие! Мы будем ждать ваших постов о беге, плавании, триатлоне и других спортивных увлечениях.
Фото: личные архивы участников
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