226 - История про то, как я доказала всем, что больше не буду никому ничего доказывать. И про толерантность

Всю жизнь чувствую себя в теле спортсмена, но моя семья не хочет поддерживать это. Меня всячески направляют проживать не мою жизнь, и я вечная белая ворона. У меня были друзья, но я с ними не дружила. С 14 лет я учусь врать родителям. Иду на свою первую работу, чтобы не гулять на районе и оплачивать возможность тренироваться. Я чувствую, что я спортсмен! Тайно работаю, тайно хожу на тренировки. Выбираю бокс. Для бокса не стара! (надо же стать великим спортсменом - доказать родителям, что они не правы). Когда родители узнают, они сильно сопротивляются - я учусь сопротивляться в ответ. Мне не нужна поддержка. Мне никто не нужен.

Мой очень строгий папа позволяет мне делать то, что правильно ему. Нормально ему.

Я получаю образование для родителей и пробую жить для себя. Бегаю, но пока только от себя. Убегала от всех в разные страны (даже жила в двух долгое время), лишь бы себя найти. Представляю себя в роли спортсмена в разных видах спорта. Мне все дается легко, но я по-прежнему не свободна. Каждый мой шаг чужд моим родителям. Я продолжаю делать свой выбор, но с диким страхом. Наощупь, в одиночку.

27 лет - переломный возраст для многих. Это трансформация.

Моя трансформация:

Триатлон и три шага .

Шаг 1 - полная смена окружения .

Я начинаю бегать. Мне нравится бегать минимум 10 километров.

Мне нравится порядок в моей голове, мне нравится, что я чувствую себя. Впервые я чувствую только себя и делаю все только для себя. Я живу у леса и выбегая, мне кажется, что не могу остановиться. Кажется ничего больше для счастья не надо. Любимое хобби - моя работа (я тату мастер), лес и бег. Все как в детстве - у меня есть друзья, но я с ними не дружу. Только впервые я не белая ворона - я свободна, как птица, но точно не ворона.

Кругом мне снова начинают говорить, что я не права. Говорить, кто я и как надо. Опять лезут в мою жизнь. Снова все знают, кто я, якобы лучше меня. Но я не поддаюсь. Я бегаю столько, сколько хочу. Хочу 20 км бежать - бегу. Я бегаю в неделю около 100 км. И это уже не остановить. Внутривенно ввели этот наркотик свободы. Я дышу, живу, чувствую себя. Бегаю по лесу наедине с собой.

Появляются такие же как я и в тот же день, когда я полностью отказываюсь от прошлого. Говорят «беги». Беги марафон. И я бегу. (На тот момент бегаю я три месяца) Они из прошлого начинаю говорить про свой опыт и, что у меня не получится. Сравнивают с собой, и все лезут и лезут в мою жизнь. Когда я никого туда не звала.

У меня все получилось, с удовольствием, но мне мало. По сути мой беговой опыт начался в сентября 2020 года и сразу с марафона.

2021 год - я открыла сезон вместе с IRONSTAR. Это была невероятная и заряженная RosaRun. На тот момент у меня появляется человек, который не отговаривает, а дает советы, направляет. За это тоже спасибо IRONSTAR (но об этом позже).

Шаг 2 - плавание.

Моя первая в жизни персональная тренировка (а их было всего 6). Мне ставят технику и я плыву. Я совершаю те же ошибки. Я все еще привязана к тем, кто смотрит в другом направлении. Мне хочется, что бы мной гордились родители. Что бы они признали меня и я не знаю, что же мне сделать такого? Все это конечно не осознанно.

Я узнаю про «железную дистанцию». Покупаю слот на IRONSTAR SOCHI 226 и в середине весны покупаю шоссейный велосипед.

Летом меня пригласили друзья поработать на детском фестивале звукооператором, который проходил на побережье Черного моря в Крыму. Из-за того, что я располагала большим количеством свободного времени, доступностью моря и его малозагруженностью (плавательных средств не было, мало отдыхающих на этой территории), я решила плавать каждый день. Друзья мне дали часы (они не спортсмены, просто у них есть часы, в которых можно поплавать и засечь расстояние). Я плыву. Моя голова отдыхает. Я не думаю ни о чем. Я чувствую свое тело, воду и тишину. Голова не думает ни о чем. Это моя медитация.

И впервые мной восхищаются. Говорят как это круто! Так красиво, так технично. Новое чувство для меня. Во мне не сомневаются, мне не говорят о себе. Мы говорим обо мне и я перестаю хвастаться.

Отпускаю желание доказать, что я чего-то стою. Все просто говорят, как это круто! Я плаваю с легкостью от 2 до 5 км за раз.

Дальше старт – конечно с IRONSTAR. Я плыву SWIMSTAR 2 MILE в рамках IRONSTAR CROCUS FITNESS, где такое же расстояние, как предстоит плыть на «железной дистанции».

Воды в Москва-реке я выпила не мало. Я люблю воду, но первые минут 7 я не понимала, что происходит - даже немного паниковала. Я прыгнула в воду, и она холодная мутная попала в глаза. Слетели очки. Сзади люди продолжают прыгать в воду, мне надо поправить очки, а в голове вопросы: «Мне вообще куда надо плыть? Мне вообще это надо?» Но потом отпустило. Далее было миллион крутых эмоций! И куча лишних метров из-за проблем с траекторией. Плыть долго - не скучно. И медитация сменялась детским восторгом. Вдоль берега куча людей и все они смотрят на нас. Еще год назад я бы с восхищением и любопытством смотрела на тех, кто плывет, а теперь пересматриваю и с восторгом смотрю видео, где я обгоняю в воде других.

Шаг 3.

Находятся люди, которые верят в меня больше, чем я и видят во мне спортсмена. Теперь я боюсь это признать. Все начинают помогать, а я не успеваю быть благодарной. Давление с разных сторон, из-за того, что в меня верят и хотят помочь, из-за тех, кто смеется и не верит. Из-за тех, кто считает, что невозможно, что это вредно. Хочется кричать, хочется сбежать! Это мое! Моя жизнь, моя дистанция и я хочу прочувствовать ее.

Я сделаю и порадуюсь, но с этим давлением ... я уже ничего не хочу.

Я с удовольствием тренировалась и это было интуитивно. Без плана тренировок. В Сочи в гору ехала с тату оборудованием, делал тату и мчалась вниз в сторону Адлера. На полном расслабоне. С удовольствием тогда, когда хотела сама, а не когда надо, потому что кто-то так сказал.

226

Итак, про железную дистанцию в триатлоне — это 3,8 км плавания, 180 км велогонка, 42,2 км бега = 226 км наедине с собой. (Моя первая дистанция в триатлоне).

Впервые готовлю вел, клею наклейки - все впервые. Сама не ожидала, что будет так легко.

Приятнее всего для меня - плавать (из минусов - это морской порт и вкус бензина во рту хуже, чем водорослей в Москва реке). Конечно я наплавала больше почти на целый километр (проблемы с траекторией).

Велогонка - я постоянно каталась по этой дороге (специально переехала ближе к трассе) так, что казалось, что это обычный день. Слегка завидовала тем, кто впервые едет по этой дороге - у меня первые разы глаза от красоты слезились. Но на горке я не завидовала (для многих это был тяжелый сюрприз, но не для меня, ведь я еду даже без тату оборудования). После 150 км стала болеть стопа. Я начала переживать за бег. Перед бегом я долго переодевалась, раскатывала стопу... и разрешила себе, если что, то после 21 км бега могу останавливаться. Думала будет тяжело.

Бег дался супер легко. Пробежала все в одном темпе, не остановилась и даже в конце остались силы на ускорение.

Я кайфанула) на финише меня ждали близкие мне люди. Сзади бежал брат и снимал мой финиш.

Я улыбалась.

Спасибо всем, кто поддерживал, помогал, и кто сомневался. Главное я в себе не сомневалась. В своем теле.

Как только начинаешь сомневаться, накидывать варианты, что будет, если ты не сможешь - ты разрешаешь себе не выложиться, разрешаешь проиграть, разрешаешь уйти от мечты... Я могу все! Ты можешь все! Нужно больше усилий, эгоизма, затрат... Предел только в твоей голове!

Длинные дистанции - эта такая степень одиночества, которая дает мне свободу чувствовать именно себя. Ощущать пространство и себя в пространстве. Мое тело - оно может все. Я ему разрешаю. Мне никогда больше никто не сможет сказать, что это неправильно, что я не могу. Только я знаю ,что могу все! Пишу и плачу. Вот это да! Это моя жизнь и я проживаю ее достойно, наполнено - я ее проживаю! Я могу кричать, плакать, смеяться. Мне может быть больно. Но я точно живу! Я свободна от того, что нужно доказывать и жить целями. Я не представляю, какое давление у олимпийских спортсменов. Получают ли они в процессе тренировок удовольствие. Я не хочу знать. Я благодарна всему, что случилось. Что я свободна делать все, что хочу и чувствовать себя! Спасибо, что есть IRONSTAR и возможность сделать «железную дистанцию» в России.

Я не за всю «толерантность», но и не против. Не мое это дело, кем себя чувствуют другой человек. Я занята тем, что чувствую кто я. Для меня толерантность — это не лезть туда, куда не просили. Не осуждать и не заставлять жить кого-то, так как правильно вам. Мир сейчас наполнен свободой и об этом не надо кричать со всех сторон. Не надо обсуждать, осуждать с дивана и с пеной у рта говорить, что кто-то негодяй. Этот кто-то хотя бы кто-то, а вы кто? Ищите себя, живите и будто благодарны, что у вас есть такая возможность. Мне говорят родители «как надо» с точки зрения их нормальности. А я пытаюсь отучить их от майонеза. Они плавают в бассейне и любят меня, но понимаю, что они у меня есть и я счастлива!

И у меня есть человек, целый один любимый человек - он понимает меня, поддерживает и разделяет все мои эмоции со мной. IRONSTAR — это любовь. Старты IRONSTAR — это любовь. На финише всегда ждет этот самый единственный.

Мне сильно хотелось поделиться этой историей именно 14 февраля! Мир - невероятное чудо. Будьте наполнены любовью к себе, к этому миру, будьте уверены - мир ответит взаимностью.

Я живу свою жизнь, у меня есть близкие, есть те кто не понимают, есть кто меня любит, есть те кто вдохновляют, есть те, кого вдохновляю я, есть те кого люблю я. Спасибо мне, что все это происходит со мной.

Желаю и вам того же!