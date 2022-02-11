113 км, которые меня изменили. Первый старт IRONSTAR

113 IRONSTAR за 6 месяцев. Первый старт со временем 5:34. И да, я сделал это!

Для меня было много осознаний после этой дистанции. Сейчас, наблюдая за собой, я замечаю, что стал полностью другим. Обновленным, сфокусированным, цельным, благодарным. Я осознал, на что способны разум и тело. Я осознал, насколько важна поддержка. Волонтеры, которые кричат, визжат, крутят всякие громкие штуки в руках. Случайные зеваки, кричащие «Молодцы! Давай, давай!». Дети, тянущие тебе «пять» и счастливо радующиеся, получив ее. Люди, которые шлют огонечки тебе в сторис, а ты видишь их после пройденной дистанции. Любимые и родные люди, встречающие тебя в конце дистанции. Это все добавляет гиперзаряд бодрости, мурашек по коже, радости, а главное — чувства причастности. На трассе я раз двадцать пускал слезу от счастья, улыбался, покрывался мурашками и ускорялся, думая о том, что десятки людей сейчас следят за мной. И, кажется, я осознал, что такое «Счастье в моменте».

Это мой путь, я его прошёл. Это реально. Все возможно, если наделить это смыслом и желанием.

И хочется поделиться с другими участниками, а также теми, кто только решается на участие, своим опытом подготовки, 7-ю инструментами достижения желаемого результата.

Первое. Целеполагание из четырех шагов.

Первый шаг — дедлайн. В моем мире целеполагание начинается с дедлайна, в случае триатлона это 17 июля, Калининград, 113 км. Зачем? Я могу понять, сколько времени реально есть.

Второй шаг. Цель должна обладать вызовом. Вызов — это то, чего я не умею, то, чему надо будет, научиться, разобраться. Я не умею бегать, не ездил на шоссейном велосипеде, не делал длинные дистанции. Значит, мне придется научиться. И я хочу научиться, хочу покорить эти скиллы тоже.

Третий шаг. Эмоциональная окраска. Выполнить цель так, чтобы хотелось ещё раз вернуться к этому виду спорта. Для меня эмоции — это было один из важнейших критериев. Прошлый опыт с заплывом на 5 км в 2018 году показал: надо готовиться.

Последние три года у меня возникает необычное желание проверить себя на прочность. Каждое лето я бросаю себе вызов. В 2017 году я поучаствовал в заплыве на 2 км. Подготовился, проплыл, но мне этого показалось мало. И потом, 7 июля 2018 года, без подготовки я проплыл 5 км в Крылатском и забил на плавание на два года. От одной мысли о плавании меня тошнило. Но вызов мой закончился, я был доволен собой и снова захотел испытать себя. Я сделал это, проехав 400 км по Крыму и снова взял новую высоту. В этом году я заранее позаботился о том, чтобы обеспечить себе возможность проверки на прочность. Мне всегда нравился триатлон IRONSTAR: обдумывая этот старт, я наполнялся радостью и тревогой. 113 км показались сложной задачей, но и самой интересной. Так я и вписался.

Четвертый шаг. Вклад в будущее. Я купил слот на участие, купил билеты на самолет в Калининград и забронировал гостиницу. Это создает материальную цену будущей цели.

Итак, моя формула целеполагания звучит так: дедлайн — первично, вызов — вторично, эмоции — третье, вклад — четвертое.

После цели нужно определить ключевое ограничение, спроектировать маршрут и описать действия, которые необходимо делать прямо сейчас.

Второе. Поиск ключевого ограничения.

Для поиска ограничения важен прошлый опыт. Те факты, которые не изменишь и на основе которых можно проводить анализ. У меня он пошел по дисциплинам: плавать умею, педали крутить тоже, бегать — не умею. Точнее можно сказать не люблю, даже ненавижу.

По бегу у меня блок из детства. В 15 лет я занимался американским футболом. Тренер за провинность дал задание бегать всю тренировку по стадиону, пока команда отрабатывала навыки. Помню, когда мне сказали остановиться, я упал. Ноги были слабоваты для таких длинных забегов, два часа, да еще и с грузом в виде шлема и каркаса. Как сейчас помню это ощущение стыда, насмешки одноклубников. Я лежал на глазах у всей команды, а команда смеялась. В общем, бегать я не любитель, и это и стало ключевым ограничением.

После того, как я его нахожу, сразу появляются ключевые задачи. Надо в первую очередь научиться бегать, ведь если я не смогу пробежать 21 км, да и вообще, если я не смогу бегать, вся цель потеряет смысл.

Третье. Маяки или проектирование маршрута.

Я люблю использовать систему маяков. Маяки — части одного целого, это "съедать слона по кусочкам". Каждая часть имеет собственные критерии и является мини-целью. Маяки снижают тревожность за достижение большой цели, раскладывая ее на контрольные события. Чтобы найти маяки, я задаю себе вопрос: «Какие события должны произойти, чтобы я понял, что цель будет неминуемо достигнута?» В случае 113 промежуточные события были следующие: проплыть 2 км, пробежать 21 км, проехать 90 км, понять общее время, отследить собственное состояние. После того, как маяки обнаружены, — пора начинать действовать.

Я, как правило, начинаю свой путь в достижении с самого сложного. И это свойственно мне в любых делах — от игр до изучения контента или новой профессии, знания. Зачем? Если сразу нагружать себя сложными, новыми задачами, в дальнейшем вопросов с решением легких задач не будет возникать. Для мозга без разницы, легкую задачу ему даешь для изучения или сложную. Одна лишь разница: после решения легкой задачи заставить мозг решать сложную гораздо тяжелее, чем наоборот.

Четвертое. Действия.

Действия должны быть направлены на устранение ключевого ограничения.

Вовлечение в действия должны происходить последовательно. Без резких движений. Это очень важно. Если перетрудиться в самом начале, загрузить мозг обилием новых действий и информацией, может произойти срыв и слив. Пока привычка не сформирована, не стоит перегружаться. С ключевым ограничением «бег» я начал работать загодя. Пошёл в спортзал и пробежал максимум — как мог, как умел, как получилось. Не думая о пульсе, положении стопы, движении рук и дыхании. Получилось 2 км. У меня появился опыт, отправная точка.

После получения данных я договорился с собой: «Я буду бегать каждую следующую тренировку на 50-100 метров больше предыдущей». По такой модели через месяц я выбежал 6 км. И, казалось бы, можно продолжать и дальше в таком темпе. Но! В самом начале мы можем обнаружить ограничения из прошлого, но невозможно предсказать ограничения, которые будут возникать в будущем. Поэтому неотъемлемым инструментом достижения результата является рефлексия. Без анализа нового опыта невозможно производить постоянные улучшения.

Пятое. Рефлексия.

Через месяц появляется следующее ограничение. Я не готов больше бегать в зале, это слишком утомительно, скучно и нервно. Появилась необходимость наполнить рутинный бег эмоциями, радостью.

Сразу было принято решение переехать в Крым. Крым на тот момент был единственным местом, куда можно было податься. Хорошая погода, красивые виды, свежий воздух. За следующий месяц в Крыму я выбежал 12 км. Это уже было достижение. Но после него возникло новое ограничение.

Я не понимал, как расти дальше. Что, бегать больше и лучше? Еще подходило время включать плавание и бег. Появилась необходимость в тренере. Кто сможет правильно провести по этому маршруту и рассказать о нюансах.

Шестое. Поддержка эксперта.

Зачем нужен тренер?

Для роста, быстрого роста, всегда нужен человек, который уже прошел тот путь, который ты сделал. Он понимает нюансы, которые так важны на пути. Он рассказывает, делится и объясняет простыми, не теоретическими словами. Тренер, по моему мнению, не нужен, когда еще нет собственного опыта. Но он незаменим для поддержки, чтобы при усилении нагрузки можно было прийти и рассказать о том, как тебе сложно и услышать мотивационные слова поддержки. Кстати, спасибо за это моему тренеру Анчиной Александре.

Седьмое. Поддержка среды.

Удивительно, но я никогда не выкладывал на общее обозрение собственные действия. Но после IRON я увидел в этом действии определенный смысл. Когда начались мои занятия с тренером, мне пришло в голову посчитать количество дней до старта и количество тренировок, почему-то их оказалось 108. Я поставил специальный тег #108daychallenge и начал выкладывать в сторис результаты каждой тренировки. Немного ошибся и до старта сделал всего 69 тренировок с тренером. Но суть этого постинга оказалась не просто значимой, а сакральной. Мне начали приходить слова поддержки от совсем незнакомых мне людей. Я видел, как мои занятия мотивируют других людей заниматься, как люди начинают заниматься вместе со мной. И меня это драйвило еще больше. Это действие добавляло дисциплины и ответственности.

В этом году я снова буду покорять IRONSTAR. И рекомендую вам присоединяться ко мне, чтобы проверить мой способ подготовки на практике. Успехов и увидимся на старте!