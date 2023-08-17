26 комментариев

Главная звезда американского футбола Том Брэди последние полтора года проводит сверхнасыщенно: завершил карьеру (точнее – завершил, вернулся и опять завершил), развелся с Жизель Бюндхен, стал совладельцем «Бирмингема», а теперь, кажется, закрутил новый роман.

Он не останавливается на одной супермодели, сейчас ему приписывают отношения с Ириной Шейк.

Познакомились в начале лета: говорят, Шейк прямо набросилась на Брэди

В июне этого года Брэди и Шейк оказались на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик.

Тогда и появились первые слухи: «Несколько моделей заигрывали с Томом, Ирина была одной из них», – писали таблоиды. А один из друзей Брэди рассказал, что «Шейк буквально набросилась на Брэди и весь вечер преследовала его».

Менеджер русской модели тут же опроверг это: «Неправда. Это злонамеренный и вымышленный рассказа о том вечере».

Но уже в июле домыслы подкрепились фактами – фотографиями. Папарацци засекли Брэди и Шейк, когда они входили в дом Тома в Лос-Анджелесе.

Произошло это в пятницу, а покинула Ирина дом лишь утром в субботу. На ней была та же одежда, что и накануне. А видео, как Том гладит Шейк по щеке стали чуть ли не главным доказательством, что между звездами что-то есть.

Уже через день несколько изданий со ссылкой на собственные источники подтвердили, что Брэди и Шейк действительно встречаются.

А что их бывшие? Жизель Бюндхен и Брэдли Купер недовольны

Брэди 46 лет, и до этого главной женщиной его жизни была другая супермодель – Жизель Бюндхен. Они познакомились еще в 2006-м на свидании вслепую – и сразу влюбились. Два года спустя поженились, в браке родились сын и дочка (у Тома есть еще старший сын от актрисы Бриджит Мойнахан).

Бывали и трудности, в 2015-м даже ходили слухи о расставании, но Том и Жизель справлялись и каждый раз решали проблемы. И вот в 2022-м все изменилось: в начале года Брэди объявил об уходе из спорта, а потом передумал. Бюндхен надеялась, что он займется семьей (сама она переключилась с работы на детей), поэтому была в ярости.

Постепенно отношения портились, и в октябре пара все-таки развелась. Они быстро и мирно поделили империю (в том числе недвижимость на 26 млн долларов) и разъехались, хотя поддерживают приятельские отношения.

Источник TMZ сообщил, что Бюндхен недовольна возможными отношениями бывшего мужа с Шейк. Впрочем, как и бывший возлюбленный самой Ирины.

С 2010-го по 2015-й она встречалась с футболистом Криштиану Роналду. А с апреля 2015-го состояла в отношениях со звездой Голливуда Брэдли Купером. Они официально не расписывались, но в 2017-м у пары родилась дочка. Через два года Ирина и Брэдли расстались. Одной из причин называли слухи о романе Купера и Леди Гаги на съемках фильма «Звезда родилась».

После расставания Шейк и Купер виделись, гуляли вместе с дочкой, и, видимо, рассматривали вариант снова сойтись. Но воссоединения так и не произошло.

Как же актер отреагировал на роман Брэди и Шейк? Одни источники утверждают, что он не переживает, так как если отношения и есть, то пока некрепкие и могут быстро закончиться. А вот собеседник Daily Mail рассказал другое:

«Было бы ложью говорить, что это его не беспокоит. Он периодически виделся с Ириной, и он так ее любит. Она мать его дочки, они две его самые любимые женщины в мире. Он чувствует, что впервые в жизни она встретила кого-то, кто мог бы навсегда отнять у него ее сердце. Том способен быть преданным мужем, родителем и супругом. Вот что беспокоит Брэдли».

Шейк порвала с болтливыми друзьями, а ее и Брэди видели в отеле Лондона

Брэди говорил, что готов к новым отношениям, а Шейк рассталась с Купером уже 4 года назад. Но оба пока не потвердели роман.

По словам знакомых Ирины, она разорвала контакты с некоторыми людьми из своего окружения, которые слишком много рассказывали о ее личной жизни: «Она боится, что всякие слухи могут его отпугнуть».

Они не праздновали недавний день рождения Брэди вместе, зато отправились в Лондон. Недавно Том стал совладельцем футбольного «Бирмингема», который выступает в Чемпионшипе.

«Он по уши влюбился в нее и говорил друзьям, что они вместе. Поэтому хочет, чтобы она сопровождала его во время поездки в Великобританию», – утверждали знакомые.

По сведениям Daily Mail, Брэди и Шейк действительно были вместе в Лондоне: провели 48 часов в отеле Twenty Two. Хотя и покидали здание по-отдельности: сначала вышла Ирина, через 5 минут – Том.

Долго будут скрывать отношения?

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Matt Winkelmeyer, Kevin C. Cox, Jon Kopaloff; dailymail.co.uk