26 комментариев

Разделка
Блог

«Он по уши влюбился». Том Брэди и Ирина Шейк правда вместе?

Том Брэди Том Брэди
Бирмингем Бирмингем
Ирина Шейк Ирина Шейк
светская хроника светская хроника
Американский футбол Американский футбол

Главная звезда американского футбола Том Брэди последние полтора года проводит сверхнасыщенно: завершил карьеру (точнее – завершил, вернулся и опять завершил), развелся с Жизель Бюндхен, стал совладельцем «Бирмингема», а теперь, кажется, закрутил новый роман.

Он не останавливается на одной супермодели, сейчас ему приписывают отношения с Ириной Шейк.

Познакомились в начале лета: говорят, Шейк прямо набросилась на Брэди

В июне этого года Брэди и Шейк оказались на свадьбе миллиардера Джо Нахмада и модели Мэдисон Хедрик.

Тогда и появились первые слухи: «Несколько моделей заигрывали с Томом, Ирина была одной из них», – писали таблоиды. А один из друзей Брэди рассказал, что «Шейк буквально набросилась на Брэди и весь вечер преследовала его».

Менеджер русской модели тут же опроверг это: «Неправда. Это злонамеренный и вымышленный рассказа о том вечере».

Но уже в июле домыслы подкрепились фактами – фотографиями. Папарацци засекли Брэди и Шейк, когда они входили в дом Тома в  Лос-Анджелесе.

«Она буквально набросилась на него». Вау, у Ирины Шейк новый бойфренд-спортсмен – спустя почти 10 лет после расставания с Роналду

Произошло это в пятницу, а покинула Ирина дом лишь утром в субботу. На ней была та же одежда, что и накануне. А видео, как Том гладит Шейк по щеке стали чуть ли не главным доказательством, что между звездами что-то есть.

Уже через день несколько изданий со ссылкой на собственные источники подтвердили, что Брэди и Шейк действительно встречаются.

А что их бывшие? Жизель Бюндхен и Брэдли Купер недовольны

Брэди 46 лет, и до этого главной женщиной его жизни была другая супермодель – Жизель Бюндхен. Они познакомились еще в 2006-м на свидании вслепую – и сразу влюбились. Два года спустя поженились, в браке родились сын и дочка (у Тома есть еще старший сын от актрисы Бриджит Мойнахан).

Бывали и трудности, в 2015-м даже ходили слухи о расставании, но Том и Жизель справлялись и каждый раз решали проблемы. И вот в 2022-м все изменилось: в начале года Брэди объявил об уходе из спорта, а потом передумал. Бюндхен надеялась, что он займется семьей (сама она переключилась с работы на детей), поэтому была в ярости.

Постепенно отношения портились, и в октябре пара все-таки развелась. Они быстро и мирно поделили империю (в том числе недвижимость на 26 млн долларов) и разъехались, хотя поддерживают приятельские отношения.

Великий Том Брэди развелся с супермоделью Жизель Бюндхен после 16 лет вместе. Все из-за его возвращения в спорт

Источник TMZ сообщил, что Бюндхен недовольна возможными отношениями бывшего мужа с Шейк. Впрочем, как и бывший возлюбленный самой Ирины.

С 2010-го по 2015-й она встречалась с футболистом Криштиану Роналду. А с апреля 2015-го состояла в отношениях со звездой Голливуда Брэдли Купером. Они официально не расписывались, но в 2017-м у пары родилась дочка. Через два года Ирина и Брэдли расстались. Одной из причин называли слухи о романе Купера и Леди Гаги на съемках фильма «Звезда родилась».

После расставания Шейк и Купер виделись, гуляли вместе с дочкой, и, видимо, рассматривали вариант снова сойтись. Но воссоединения так и не произошло.

Как же актер отреагировал на роман Брэди и Шейк? Одни источники утверждают, что он не переживает, так как если отношения и есть, то пока некрепкие и могут быстро закончиться. А вот собеседник Daily Mail рассказал другое:

«Было бы ложью говорить, что это его не беспокоит. Он периодически виделся с Ириной, и он так ее любит. Она мать его дочки, они две его самые любимые женщины в мире. Он чувствует, что впервые в жизни она встретила кого-то, кто мог бы навсегда отнять у него ее сердце. Том способен быть преданным мужем, родителем и супругом. Вот что беспокоит Брэдли».

Шейк порвала с болтливыми друзьями, а ее и Брэди видели в отеле Лондона

Брэди говорил, что готов к новым отношениям, а Шейк рассталась с Купером уже 4 года назад. Но оба пока не потвердели роман.

По словам знакомых Ирины, она разорвала контакты с некоторыми людьми из своего окружения, которые слишком много рассказывали о ее личной жизни: «Она боится, что всякие слухи могут его отпугнуть».

Они не праздновали недавний день рождения Брэди вместе, зато отправились в Лондон. Недавно Том стал совладельцем футбольного «Бирмингема», который выступает в Чемпионшипе.

«Он по уши влюбился в нее и говорил друзьям, что они вместе. Поэтому хочет, чтобы она сопровождала его во время поездки в Великобританию», – утверждали знакомые.

По сведениям Daily Mail, Брэди и Шейк действительно были вместе в Лондоне: провели 48 часов в отеле Twenty Two. Хотя и покидали здание по-отдельности: сначала вышла Ирина, через 5 минут – Том.

Долго будут скрывать отношения?

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Matt Winkelmeyer, Kevin C. Cox, Jon Kopaloff; dailymail.co.uk

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Мозговой
Какая же скотина этот Брэди. Вообще-то у меня были планы на Иру...
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Воронов
Да как она это делает?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dj_dale
Ответ Вячеслав Мозговой
Какая же скотина этот Брэди. Вообще-то у меня были планы на Иру...
Сильно не расстраивайся, парочку журналов ей подкинь с собой на обложке и жди)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pink Floyd1276
Первая фотка - а вот и главный кандидат на роль следующего Джокера.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Мозговой
Ответ Dj_dale
Сильно не расстраивайся, парочку журналов ей подкинь с собой на обложке и жди)
Местная региональная пресса подойдёт? Какие мысли по этому?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Воронов
Ответ Andrew Wryneck
проблема Шейк, что это модель поведения для девчонок. какая польза от Шейк обществу? баба прыгает с члена на член и этим знаменита?
Так у нее всего три мужика было о которых публике известно, у какой-нибудь Ленки с соседнего подъезда их раз в 10 больше было и о них весь район знает, может не такая уж и плохая модель поведения у Шейк
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
А женщина с чёрной губой до носа на первой фотке, она как бы, это самое, типа красотка, да? ☹️
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KUZMICH
Фотографии Ирины специально самые стрёмные выбирали?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kanonir152
Ответ Andrew Wryneck
шалава казанская
Ну Челябинская же, ну)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ершов
Новости спорта подъехали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShamilK
Как можно было променять Жизель на нее? Странный, конечно, этот Брэди
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Ремизов
На фото эта Ирина просто жесть какая-то!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
garp
Ирка не новенькая уже, но всё ещё норм, хватки не теряет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mbest77
Ответ Вячеслав Мозговой
Какая же скотина этот Брэди. Вообще-то у меня были планы на Иру...
Так то у него бывшая жена по всем параметрам покруче Шейк будет ) и модель прямо самая лучшая в мире была долгое время, да и внешне привлекательнее )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
syxys
Ответ Вячеслав Мозговой
Местная региональная пресса подойдёт? Какие мысли по этому?
Вечерний Челябинск и она твоя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheOnlyFF
Ответ Mbest77
Так то у него бывшая жена по всем параметрам покруче Шейк будет ) и модель прямо самая лучшая в мире была долгое время, да и внешне привлекательнее )
Ну и вкус у тебя!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Ответ Andrew Wryneck
шалава казанская
Она с Урала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheOnlyFF
Ответ ɔculpa
А женщина с чёрной губой до носа на первой фотке, она как бы, это самое, типа красотка, да? ☹️
Супер моделью работала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий