Чемпионат России. 2-й тур. «Моторы» крупно обыграли «Грифонов», «Кэпитал Шаркс» победили «Спартанцев»

Со 2 по 3 мая пройдут матчи второго тура чемпионата России.

Чемпионат России

Сезон-2026

Дивизион Баландина

2-й тур

2 мая

Моторы (Казань) — Грифоны (Санкт-Петербург) — 47:2 (0:2, 28:0, 0:0, 19:0)

3 мая

Кэпитал Шаркс (Москва) — Спартанцы (Москва) — 13:7 (7:0, 0:0, 6:0, 0:7)

Турнирное положение:

  1. Кэпитал Шаркс (1–0) +6

  2. Спартак (1–0) +2

  3. Моторы (1–1) +43

  4. Спартанцы (1–1) +15

  5. Грифоны (0–2) –66

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
