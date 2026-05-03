Чемпионат России. 2-й тур. «Моторы» крупно обыграли «Грифонов», «Кэпитал Шаркс» победили «Спартанцев»
Со 2 по 3 мая пройдут матчи второго тура чемпионата России.
Чемпионат России
Сезон-2026
Дивизион Баландина
2-й тур
2 мая
Моторы (Казань) — Грифоны (Санкт-Петербург) — 47:2 (0:2, 28:0, 0:0, 19:0)
3 мая
Кэпитал Шаркс (Москва) — Спартанцы (Москва) — 13:7 (7:0, 0:0, 6:0, 0:7)
Турнирное положение:
Кэпитал Шаркс (1–0) +6
Спартак (1–0) +2
Моторы (1–1) +43
Спартанцы (1–1) +15
Грифоны (0–2) –66
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
