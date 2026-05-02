Марк Цукерберг не планирует покупать «Сиэтл Сихокс»

Представитель компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) сообщил, что Марк Цукерберг не заинтересован в покупке «Сиэтл Сихокс», опровергнув появившуюся ранее информацию.

Ранее сообщалось, что Цукерберг рассматривает возможность подачи заявки на приобретение клуба. Также появлялась информация об интересе со стороны бывшего генерального директора Apple Тима Кука, однако источник, близкий к компании, назвал эти сведения «полностью ложными».

По данным источников, несколько потенциальных покупателей действительно изучают возможность приобретения «Сихокс», однако их имена не раскрываются.

Отмечается, что Цукерберг обладает достаточными финансовыми возможностями для покупки клуба без привлечения партнеров, однако на данный момент не рассматривает такой вариант.