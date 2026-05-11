ЮФЛ. 7-я неделя. «Сент-Луис» сыграл с «Коламбусом», «Вашингтон» встретился с «Луисвиллом», другие результаты
В ЮФЛ прошли матчи седьмой недели.
С 9 по 11 мая прошли матчи седьмой недели ЮФЛ.
ЮФЛ (United Football League)
Сезон-2026
7-я неделя
9 мая
Сент-Луис Баттлхоукс — Коламбус Эвиейторс — 31:20 (14:0, 10:7, 7:7, 0:6)
Вашингтон Дефендерс — Луисвилл Кингс — 13:30 (0:0, 13:10, 0:10, 0:10)
10 мая
Бирмингем Стеллионс — Даллас Ренегейдс — 21:17 (0:7, 7:3, 0:0, 10:7, 4:0)
11 мая
Хьюстон Гэмблерс — Орландо Сторм — 23:24 (3:7, 10:10, 7:0, 3:7)
Турнирное положение: Вашингтон – 5 побед – 2 поражения (7 игр), Сент-Луис – 5-2 (7), Орландо – 5-2 (7), Даллас – 3-4 (7), Луисвилл – 3-4 (7), Бирмингем – 3-4 (7), Коламбус – 2-5 (7), Хьюстон – 2-5 (7).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем