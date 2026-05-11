0

ЮФЛ. 7-я неделя. «Сент-Луис» сыграл с «Коламбусом», «Вашингтон» встретился с «Луисвиллом», другие результаты

В ЮФЛ прошли матчи седьмой недели.

С 9 по 11 мая прошли матчи седьмой недели ЮФЛ.

ЮФЛ (United Football League)

Сезон-2026

7-я неделя

9 мая

Сент-Луис Баттлхоукс — Коламбус Эвиейторс — 31:20 (14:0, 10:7, 7:7, 0:6)

Вашингтон Дефендерс — Луисвилл Кингс — 13:30 (0:0, 13:10, 0:10, 0:10)

10 мая

Бирмингем Стеллионс — Даллас Ренегейдс — 21:17 (0:7, 7:3, 0:0, 10:7, 4:0)

11 мая

Хьюстон Гэмблерс — Орландо Сторм — 23:24 (3:7, 10:10, 7:0, 3:7)

Турнирное положение: Вашингтон – 5 побед – 2 поражения (7 игр), Сент-Луис – 5-2 (7), Орландо – 5-2 (7), Даллас – 3-4 (7), Луисвилл – 3-4 (7), Бирмингем – 3-4 (7), Коламбус – 2-5 (7), Хьюстон – 2-5 (7).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
ЮФЛ
Сент-Луис Баттлхокс
Орландо Сторм
Коламбус Эвиейторс
Луисвилл Кингс
Даллас Ренегейдс
Вашингтон Дефендерс
Хьюстон Гэмблерс
Бирмингем Стеллионс
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЮФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» сыграл с «Далласом», «Орландо» встретился с «Бирмингемом» и другие результаты
4 мая, 00:35
ЮФЛ. 5-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Коламбусом», «Даллас» встретился с «Луисвиллом» и другие результаты
26 апреля, 22:23
ЮФЛ. 4-я неделя. «Коламбус» сыграл с «Далласом», «Вашингтон» встретился с «Сент-Луисом» и другие результаты
18 апреля, 23:00
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России. 3-й тур. «Рэйдерс 52» одержали волевую победу над «Фениксами», «Молнии» в три владения обыграли «Южный Урал»
вчера, 11:53
Аарон Роджерс проведет сезон-2026 в «Питтсбурге» (NFL Network)
8 мая, 14:19
ЮФЛ. 6-я неделя. «Вашингтон» сыграл с «Далласом», «Орландо» встретился с «Бирмингемом» и другие результаты
4 мая, 00:35
Чемпионат России. 2-й тур. «Моторы» крупно обыграли «Грифонов», «Кэпитал Шаркс» победили «Спартанцев»
3 мая, 13:33
Марк Цукерберг не планирует покупать «Сиэтл Сихокс»
2 мая, 20:13
Несовершеннолетнего квотербека университета Миннесоты арестовали за хранение алкоголя и фальшивое удостоверение личности
2 мая, 18:08
«Сиэтл» сменил позицию ресиверу Тайрону Бродену. Он может стать самым высоким корнербеком в истории НФЛ
2 мая, 14:00
Ресивер «Питтсбурга» Ди Кей Меткаф избежал уголовного преследования после инцидента с болельщиком «Детройта»
2 мая, 11:40
Ресивер «Джайентс» Дэриус Слейтон пропустит всю межсезонную программу тренировок
1 мая, 20:51
«Браунс» начали строительство стадиона в Кливленде за $2,4 млрд
1 мая, 19:49
Ко всем новостям
Последние новости
Студенческая конференция «Большая десятка» получила рекордный доход — $1,37 млрд
2 мая, 16:05
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Рекомендуем