33 комментария

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Что перепробовала Загитова после спорта? Больше 30 способов «проявляться»

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Фигурное катание Фигурное катание

Алина Загитова на днях попробовала себя в фехтовании – и это уже не удивляет: после ухода из фигурного катания она успела многое. Все это она собирает под термин «ПРОЯВЛЯТЬСЯ».

Съемки в фильме, танцы, пение, гончарное дело и агитация за поправки в конституцию. Алина может все?

Спорт: гольф, вейкбординг и хоккей с Ротенбергом

1. Фехтование на Дне Московского спорта – далеко не единственный эксперимент с новым видом. В прошлом году Загитова занялась боксом, тогда она спарринговала с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Алина не забросила бокс (и даже попробовала кикбоксинг), регулярно ходит на тренировки: «Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет».

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

2. А в 2020-м на фестивале «Сильные фигуры» сыграла в гольф. Команда оказалась представительной – вместе с Алиной играли министр спорта России Олег Матыцин и почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

3. В отпуске занималась вейкбордингом.

4. И чуть-чуть теннисом.

5. Без экстремальных видов не обошлось – во время гастролей с шоу в Сочи решилась на банджи-джампинг и прыгнула с высоты 207 м.

6. В родном Ижевске – горные лыжи!

7. Отец Загитовой – хоккейный тренер, поэтому она не раз выходила на лед не в качестве фигуристки. А августе 2021-го еще и сыграла в благотворительном матче СКА. И даже забросила шайбу с передачи гендиректора клуба Романа Ротенберга.

8. Перед экспериментом с фехтованием этим летом Алина выступила на Неделе легкой атлетике в Москве. Вместе с Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой и Аделией Петросян пробежала 60 м на Никольской.

Правда, фигуристки договорились финишировать одновременно – борьбы не получилось.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику

И это не предел: «Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей. Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю».

Фигурное катание: капитан «Красной машины», ведущая чемпионата по прыжкам

Впрочем, главным спортом в жизни остается фигурное катание. О перерыве в карьере Загитова объявила в декабре 2019-го, но периодически выходит на лед и даже соревнуется.

9. До пандемии выступала в Европе в шоу Art on Ice, а еще начала сотрудничество с Татьяной Навки. Теперь ни одно ее шоу не обходится без Алины – конечно, в главной роли: «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «История любви Шахерезады».

Навка и Загитова на госзадании: показали шоу в Дубае на деньги из бюджета, гонорар Алины – 1,3 млн (в 2 раза меньше других артистов)

Новые программы появляются на шоу Этери Тутберидзе, «Влюбленные в фигурное катание» и других.

10. Другая роль – капитан «Красной машины» на Кубке Первого канала. Алина возглавляла команду победителей в 2021 и 2023 годах. Сама ни разу не выступала, зато поддерживала фигуристов в противостоянии с командами Медведевой и Валиевой.

11. Но все чаще Загитова появляется на позиции ведущей. На первом чемпионате России по прыжкам она представляла участников и стойко встречала шутки Дмитрия Хрусталева.

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

12. А в Пекин-2022 ездила как репортер Первого канала. Еще Алина снимает влоги для сайта со сборов и больших турниров (теперь они появляются и на ее ютуб-канале).

13. Последнее появление в качестве спортсменки – мартовский шоу-турнир, где состоялся дебют в образе Мэрилин Монро.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

Медиа: «Ледниковый период», художественный фильм и немного политики

14. Началась карьеры Загитовой-ведущей с «Ледникового периода» в 2020-м. За это время она провела три сезона, обзавелась «московской дикцией» и получила несколько наград.

Премьера Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»: запиналась, волновалась и растерялась после шутки про пиццу

15. Была модератором «Демо-дня молодежных и AI стартапов» – трансляция VK длилась почти 6 часов, хотя Алина произнесла не так много реплик (общалась с соведущими и читала текст с планшета).

16. Снималась в художественном фильме «Пальма». Совместный фильм Японии и России рассказывает историю собаки по кличке Пальма, потерявшую своего хозяина. Загитова сыграла в картине эпизодическую роль – фрагмент с ее участием выходил только в японском прокате.

Загитова еще и актриса: сыграла эпизодическую роль в фильме Домогарова, на премьере сказала речь по-японски

17. Алина не только ведущая на телевидении, но еще и спикер. Два года подряд она приезжала на конгресс татар (в 2022-м даже заседала в президиуме): «Очень радостно приезжать сюда как-то поучаствовать в республике Татарстан, что-то свое внести. Для каждого человека важно и ценно свое происхождение. И для меня Казань, Татарстан – маленькая родина».

18. А речь про сталкивание лбами на Петербургском международном экономическом форуме – уже мем.

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

19. Параллельно Загитова появлялась на обложках журналов и снималась в рекламе (Shiseido, Puma, «Пятерочка», магазин детских игрушек и даже освежители для воздуха). И зарегистрировала ИП, где основным видим деятельности указала «Деятельность рекламных агентств».

20. Поучаствовала в клипе, посвященном ЧМ-2022 по футболу. Так что парик блондинки она примерила еще до номера о Монро.

21. О политике она почти не говорит, единственный яркий заход в тему случился летом 2020-го – Загитова агитировала за поправки в конституцию:

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России – мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение.  Я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу!»

«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится в депутатах». Хм, это правда так работает?

Учеба: сдала ЕГЭ, поступила на журналиста (и тренера), гоняет в низ Москвы на машине

22. Весной 2020-го окончила школу и сдала ЕГЭ. На экзамене по русскому набрала 51 балл, по обществознанию – 44 балла. Несмотря на невысокие оценки, пробилась в вуз (с 113-го места из 115) и уже три года отучилась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на журналистике.

«Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером».

А что там с учебой Загитовой? Поступила на журналистику, хочет в продюсеры, смешно готовится к сессии (засыпает, переодевается)

Уже сейчас Загитова называет себя журналистом, а в планах – интервью с Путиным.

23. Она получает два образования одновременно – летом 2021-го поступила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на заочное. Профиль обучения: «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта».

24. После спорта нашлось время и для вождения: «Я сначала на механике училась, а потом пересела на автомат. Так что никаких проблем. Могу сказать, что я Шумахер с первого же года!

После трех лет за рулем Алина отговаривает ездить на машине и шутит насчет работы эвакуаторов: «Ситуация – кринж. Что такое регистрационный знак?»

Хобби: музыка, рисование и даже гончарное мастерство

25, 26, 27. Удивительно, но с таким загруженным графиком остается время на другие интересы: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики».

28. Другое важное хобби – музыка. В этом феврале Алина спела с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Перед выступлением брала уроки вокала, а потом вышла на сцену под фонограмму и в необычном красном наряде.

«Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной».

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

29. Чуть позже выступила в роли диджея перед матчем Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак». А еще сыграла на день рождения Анны Щербаковой на синтезаторе.

30. Модное увлечение стрип-пластикой на высоких каблуках не прошло мимо. Загитова периодически выкладывает фото и видео с занятий.

31. Есть и совсем неожиданное увлечение – гончарное дело: «Сделала для себя два изделия. Это было суперинтересно, и я думаю, что еще раз туда схожу».

32. И это еще не все. Вероятно, в январе в Татарстане откроют школу фигурного катания Загитовой, и ей Алина тоже займется сама: «Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью».

Как же она все успевает? Ответ самой Алины: «Пишу план на год, чтобы успеть все свои проекты между тренировками и выступлениями. Секрет нерешаемой задачки: как все успеть? Спойлер: никак. Тайм-менеджмент спасет меня».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», ТАСС, «Плеймейкер», The Voice.

Вселенная Алины Загитовой: путь от непринятия бомондом к слепому обожанию

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков, Александр Вильф, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Екатерина Чеснокова, Владимир Песня, Сергей Гунеев

33 комментария

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Алексей Тарлыков
Так бывает, когда в 18 лет заканчиваешь карьеру и потом ищешь площадки для самореализации и своё место.
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Сергей Орлов
Великий Проявлятор)
+22
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Onion
Ответ Marina Syrovova
Один из смертных грехов является зависть
А другим - гордыня
+6
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Noche
Устала листать до конца эту очевидно рекламную смешную статью про великую успевашку Загитову.
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Onion
Таки жду поединок в вольной борьбе. Это был бы номер...
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Mohnatiy
Больше 30 способов - и все зашкварные 🤷🏼‍♂️
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Маргарита В Сафронова
Алина живёт своей яркой, насызщенной, молодой жизнью. Она учится, работает, занимается благотворительностью, собирается открывать свою школу. Она не тратит время впустую. После большого спорта она не расслабилась, не потерялась. Идӗт вперӗд добивается новых целей.
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AVSamaranch
инстаграм скоро лопнет от её проявлений.
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Pro Noob
Хватит уже хейтить олимпийскую чемпионку!Чего достигли вы, бумагомараки?!! Алина -молодец! Не почивает на лаврах,а пробует себя найти в послеспортивной жизни. И мы еще не раз услышим о ней и будем гордиться ею!!!
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arisstopane
выдающейся фигуристке,
очаровательной молодой женщине,
смешной выглядеть - не страшно, но зачем упорно пытаться выглядеть убого?!
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NTLY
//25, 26, 27. Удивительно, но с таким загруженным графиком остается время на другие интересы: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики».//

Ахахах, зачетные увлечения :)
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Федя Букин
- Эй профессии! Вас много, а я одна.
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Боевой Бурят Путина
Яркий пример того, что каждый должен заниматься своим делом. Если бы певцы, продюсеры и телеведущие вышли на лед, то смотрелись бы на фоне профи так же смешно и комично, как Загитова в качестве певицы или ведущей.
В любом деле нужны способности и годы работы над собой, а эта девочка так и не поняла, почему к вершинам ФК нужно идти через 10 лет ежедневных тренировок от простого к сложному, а «Лучшей ведущей» можно стать за 3 месяца.
Отсутствие даже школьного образования, отсутствие саморефлексии и отсутствие вменяемых людей вокруг - основная причина «проявлений»
+9
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timber dolphin
модер ты шо пуретанен
от слова секс вобма рок падаиш
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Виктор Войнов
Вот Алина говорит , что у неё руки слабые. Мне кажется проблема то не в руках. Там ещё кое что не очень сильное.
+4
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Kovka Gnutik
"Алина может все?"

Кроме одного - нанять себе хорошего менеджера.
+3
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Lizbet
На все руки мастак) И мы в курсе событий)
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Las Vegas
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arisstopane
Ответ Marina Syrovova
Один из смертных грехов является зависть
ну да...наряду с гордыней и сотворением кумира...
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smaller82
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timber dolphin
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Ника138
Автор, вы кого и в чем пытаетесь убедить? Чем Алина занимается на постоянной основе - у нее получается на отлично, будь то вождение автомобиля, либо вейкбординг. Работает на максимум - рейтинги ЛП подняла, с ролью капитана КМ справилась на отлично, на шоу аншлаги собирает, статусы проектов, в которых участвует поднимает. К чему вы придумали проявления и связали воедино их с официальными мероприятиями, куда ее и не только ее приглашают? Абсурдней мысли просто не придумать. Хобби, работа и офиц мероприятия все же абсолютно разные ипостаси, и зачем все валить в кучу. Зато все очень хорошо понимают ваши проявления во всех статьях об Алине Загитовой, просто без комментариев...
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Анастасия Балканова
Ответ Фанат Сан-Марино
А могла бы кататься в свое удовольствие как Туктамышева или даже как Костнер Плевать на этих малолеток, которые уже в эмбриональном состоянии будут бочки крутить
Ничего что каждый сам выбирает что ему делать со своей жизнью?
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*MVP*
Ответ timber dolphin
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Люблю Женьку
Ответ smaller82
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Набежали лицемеры, комменты отключили
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