33 комментария

Алина Загитова на днях попробовала себя в фехтовании – и это уже не удивляет: после ухода из фигурного катания она успела многое. Все это она собирает под термин «ПРОЯВЛЯТЬСЯ».

Съемки в фильме, танцы, пение, гончарное дело и агитация за поправки в конституцию. Алина может все?

Спорт: гольф, вейкбординг и хоккей с Ротенбергом

1. Фехтование на Дне Московского спорта – далеко не единственный эксперимент с новым видом. В прошлом году Загитова занялась боксом, тогда она спарринговала с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Алина не забросила бокс (и даже попробовала кикбоксинг), регулярно ходит на тренировки: «Для тех, кто не понял, зачем я занимаюсь боксом, рассказываю: это способ снять напряжение и весь негатив, который скапливается. Я же не буду драться с людьми на улице, правильно? Поэтому я иду к тренеру по боксу и занимаюсь. Кстати, и вам советую. Меньше злых людей будет».

2. А в 2020-м на фестивале «Сильные фигуры» сыграла в гольф. Команда оказалась представительной – вместе с Алиной играли министр спорта России Олег Матыцин и почетный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

3. В отпуске занималась вейкбордингом.

4. И чуть-чуть теннисом.

5. Без экстремальных видов не обошлось – во время гастролей с шоу в Сочи решилась на банджи-джампинг и прыгнула с высоты 207 м.

6. В родном Ижевске – горные лыжи!

7. Отец Загитовой – хоккейный тренер, поэтому она не раз выходила на лед не в качестве фигуристки. А августе 2021-го еще и сыграла в благотворительном матче СКА. И даже забросила шайбу с передачи гендиректора клуба Романа Ротенберга.

8. Перед экспериментом с фехтованием этим летом Алина выступила на Неделе легкой атлетике в Москве. Вместе с Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой и Аделией Петросян пробежала 60 м на Никольской.

Правда, фигуристки договорились финишировать одновременно – борьбы не получилось.

И это не предел: «Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Пока не хочу играть за медийную команду, я больше люблю хоккей. Хотела бы еще попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю».

Фигурное катание: капитан «Красной машины», ведущая чемпионата по прыжкам

Впрочем, главным спортом в жизни остается фигурное катание. О перерыве в карьере Загитова объявила в декабре 2019-го, но периодически выходит на лед и даже соревнуется.

9. До пандемии выступала в Европе в шоу Art on Ice, а еще начала сотрудничество с Татьяной Навки. Теперь ни одно ее шоу не обходится без Алины – конечно, в главной роли: «Спящая красавица», «Аленький цветочек», «История любви Шахерезады».

Новые программы появляются на шоу Этери Тутберидзе, «Влюбленные в фигурное катание» и других.

10. Другая роль – капитан «Красной машины» на Кубке Первого канала. Алина возглавляла команду победителей в 2021 и 2023 годах. Сама ни разу не выступала, зато поддерживала фигуристов в противостоянии с командами Медведевой и Валиевой.

11. Но все чаще Загитова появляется на позиции ведущей. На первом чемпионате России по прыжкам она представляла участников и стойко встречала шутки Дмитрия Хрусталева.

12. А в Пекин-2022 ездила как репортер Первого канала. Еще Алина снимает влоги для сайта со сборов и больших турниров (теперь они появляются и на ее ютуб-канале).

13. Последнее появление в качестве спортсменки – мартовский шоу-турнир, где состоялся дебют в образе Мэрилин Монро.

Медиа: «Ледниковый период», художественный фильм и немного политики

14. Началась карьеры Загитовой-ведущей с «Ледникового периода» в 2020-м. За это время она провела три сезона, обзавелась «московской дикцией» и получила несколько наград.

15. Была модератором «Демо-дня молодежных и AI стартапов» – трансляция VK длилась почти 6 часов, хотя Алина произнесла не так много реплик (общалась с соведущими и читала текст с планшета).

16. Снималась в художественном фильме «Пальма». Совместный фильм Японии и России рассказывает историю собаки по кличке Пальма, потерявшую своего хозяина. Загитова сыграла в картине эпизодическую роль – фрагмент с ее участием выходил только в японском прокате.

17. Алина не только ведущая на телевидении, но еще и спикер. Два года подряд она приезжала на конгресс татар (в 2022-м даже заседала в президиуме): «Очень радостно приезжать сюда как-то поучаствовать в республике Татарстан, что-то свое внести. Для каждого человека важно и ценно свое происхождение. И для меня Казань, Татарстан – маленькая родина».

18. А речь про сталкивание лбами на Петербургском международном экономическом форуме – уже мем.

19. Параллельно Загитова появлялась на обложках журналов и снималась в рекламе (Shiseido, Puma, «Пятерочка», магазин детских игрушек и даже освежители для воздуха). И зарегистрировала ИП, где основным видим деятельности указала «Деятельность рекламных агентств».

20. Поучаствовала в клипе, посвященном ЧМ-2022 по футболу. Так что парик блондинки она примерила еще до номера о Монро.

21. О политике она почти не говорит, единственный яркий заход в тему случился летом 2020-го – Загитова агитировала за поправки в конституцию:

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России – мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу!»

Учеба: сдала ЕГЭ, поступила на журналиста (и тренера), гоняет в низ Москвы на машине

22. Весной 2020-го окончила школу и сдала ЕГЭ. На экзамене по русскому набрала 51 балл, по обществознанию – 44 балла. Несмотря на невысокие оценки, пробилась в вуз (с 113-го места из 115) и уже три года отучилась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на журналистике.

«Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером».

Уже сейчас Загитова называет себя журналистом, а в планах – интервью с Путиным.

23. Она получает два образования одновременно – летом 2021-го поступила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма на заочное. Профиль обучения: «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта».

24. После спорта нашлось время и для вождения: «Я сначала на механике училась, а потом пересела на автомат. Так что никаких проблем. Могу сказать, что я Шумахер с первого же года!

После трех лет за рулем Алина отговаривает ездить на машине и шутит насчет работы эвакуаторов: «Ситуация – кринж. Что такое регистрационный знак?»

Хобби: музыка, рисование и даже гончарное мастерство

25, 26, 27. Удивительно, но с таким загруженным графиком остается время на другие интересы: «Свободные часы я посвящаю рисованию, изучению английского языка и строения галактики».

28. Другое важное хобби – музыка. В этом феврале Алина спела с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Перед выступлением брала уроки вокала, а потом вышла на сцену под фонограмму и в необычном красном наряде.

«Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной».

29. Чуть позже выступила в роли диджея перед матчем Фонбет Кубка России «Локомотив» – «Спартак». А еще сыграла на день рождения Анны Щербаковой на синтезаторе.

30. Модное увлечение стрип-пластикой на высоких каблуках не прошло мимо. Загитова периодически выкладывает фото и видео с занятий.

31. Есть и совсем неожиданное увлечение – гончарное дело: «Сделала для себя два изделия. Это было суперинтересно, и я думаю, что еще раз туда схожу».

32. И это еще не все. Вероятно, в январе в Татарстане откроют школу фигурного катания Загитовой, и ей Алина тоже займется сама: «Я бы все-таки хотела бы регулировать какие-то моменты, организационные моментики, которые пока я бы не хотела раскрывать полностью».

Как же она все успевает? Ответ самой Алины: «Пишу план на год, чтобы успеть все свои проекты между тренировками и выступлениями. Секрет нерешаемой задачки: как все успеть? Спойлер: никак. Тайм-менеджмент спасет меня».

В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», ТАСС, «Плеймейкер», The Voice.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков, Александр Вильф, Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Екатерина Чеснокова, Владимир Песня, Сергей Гунеев