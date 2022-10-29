Трусова и правда новая – в платье, номере и даже ошибках. Не меняется одно – она проигрывает

Александра Трусова – вторая после короткой программы на Гран-при в Сочи. Каждый сезон она удивляет: теперь – в очередной раз ушла от Этери Тутберидзе, экстренно меняла программы и пока не справляется со своей главной страстью – прыжками.

• Трусова покинула группу Тутберидзе всего месяц назад. Ее выступление под руководством Светланы Соколовской – пожалуй, главная интрига сочинского этапа Гран-при.

В «Хрустальном» ей поставили две программы, и короткую под джаз она даже показала на контрольных прокатах (с произвольной снялась). Но с переходом к новому тренеру понадобились и новые постановки – забирать старые было бы не совсем правильно.

Даже Татьяна Тарасова не знала, чего ждать: «Положено катать программу от того тренера, у которого ты катаешься. Сложно ли накатать программы за короткий срок? Одному человеку надо несколько месяцев, другому надо несколько дней, поэтому тут трудно говорить».

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• Переход – чуть ли не единственная возможность для воспитанниц Тутберидзе попробовать и нового хореографа: Даниил Глейхенгауз давно поставил на поток производство постановок для юных звезд.

Трусова уже ставила программы за пределами «Хрустального» – в сезоне-2020/21 с Евгением Плющенко и Сергеем Розановым. В этот раз пригласили Никиту Михайлова, он активно сотрудничает с группой Соколовской и в этом сезоне придумал номера всем ее топ-ученикам: Кондратюку, Самарину, Самоделкиной.

Для короткой взяли популярную песню французской певицы Индилы Ainsi bas la vida, в переводе «Жизнь бывает трудна».

«Мне очень нравится новая программа. Музыку предложила я. Впервые в жизни. Меня поддержали в этом плане. Текст музыки смотрела. Я выбирала ту, которая мне нравится. Не обращала внимания на слова. Хотела давно французскую песню».

Хоть Саша не обращала внимания на текст, он довольно занимательный – про молодого человека, от встреч с которым отговаривают героиню песни. «Не переживай, мы больше никогда не расстанемся», – поет она ему. Та же Тарасова предполагала, что Трусова ушла к Соколовской за своим парнем – чемпионом России и Европы Марком Кондратюком. Во время представления Саши в эфире Первого канала Александр Гришин выбрал эту же версию перехода.

• Главная особенность музыки – высокий темп. Трусова держала его, хотя к концу выступления заметно устала. Несмотря на все сложности (ограниченность по времени, далеко не пиковая форма), программа получилась свежей. Интересные движения рук, связки и пристальный взгляд Трусовой, обращенный к судьям, – возможно, впервые она не задумывалась только о прыжках.

«Нам надо сделать так, чтобы Александра стала другой. Другой именно в том плане, как мы понимаем, что это будет классно. Поэтому даже не было мыслей, что оставим ее программы», – обещал Михайлов.

• Для «новой Саши» выбрали проверенного дизайнера – Ольга Рябенко, которая сотрудничала с Трусовой и в «Хрустальном», сшила сдержанное платье бордово-фиолетового цвета. Темные и мрачные цвета – тренд этого сезона в женском катании.

Облегающий силуэт, длинные рукава и сложный рисунок из ткани и стразов на спине. Из деталей – разрез на юбке и минимальное количество декора спереди. Платье получилось довольно стильным, но вряд ли оригинальным.

• И если хореография смотрится выигрышно, платье – привычно, то контент будто совсем не от Трусовой. В Сочи она исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – двойной тулуп. Впервые за долгое время Саша отказалась от штурма трикселя – на фоне легкого дебюта этого прыжка у Аделии Петросян очередная попытка Трусовой выглядела бы почти грустно. К тому же Александра признается, что не полностью восстановилась от травмы спины»

«Форма нормальная, не получилось просто. Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить. Не буду говорить про восстановление, но мне лучше».

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А вот проблемы на каскаде – неожиданные. Она не просто сдвоила второй прыжок, а вовсе чуть не упала. За каскад получила 6,27 балла, в то время как за сольный флип – 7,00. Одно из вращений и дорожку шагов оценили на третий уровень, что тоже сказалось на оценке за технику.

В компонентах Саша немного наверстала, у нее лучшая вторая оценка – 36,51. Но запас над Петросян не впечатляет, у Аделии всего на 0,8 балла меньше. В итоге общее отставание Трусовой – внушительные 8,72 балла.

Впереди – произвольная, где Саша обычно отыгрывается (когда есть натренированные квады). Но вряд ли она пойдет на слишком большой риск. А вот Петросян уже прыгала четверные на прокатах и теперь добавила к ним тройной аксель.

За Трусову – опыт и желание доказать, что переход был не зря. Ну а контент она по традиции не рассекретит до старта. Может, все-таки догонит Аделию?

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

2-й этап

«Бархатный сезон»

Сочи

Короткая программа

1. Аделия Петросян – 78,92

2. Александра Трусова – 70,20

3. Вероника Яметова – 68,03

4. София Захарова – 67,55

5. Софья Самоделкина – 63,66

6. Анастасия Морозова – 57,42

Использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Чемпионат.com», Sport24.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; кадр из трансляции «Первого канала»