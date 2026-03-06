⛸️ Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев победил, Арсений Федотов – 2-й, Ленков – 3-й
6 марта юноши представили произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержал Лев Лазарев.
Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)
Челябинск
Юноши
Итоговое положение
1. Лев Лазарев – 279,25
2. Арсений Федотов – 260,69
3. Герман Ленков – 245,75
4. Макар Солодников – 234,45
5. Ильяс Халиуллин – 232,79
6. Алдар Самбуев – 229,11
7. Глеб Ковтун – 224,79
8. Александр Семков – 224,24
9. Илья Мальков – 215,21
10. Марк Лукин – 213,48
11. Роман Хамзин – 209,50
12. Артем Федотов – 189,68
Произвольная программа
1. Лев Лазарев – 193,89
2. Арсений Федотов – 183,03
3. Герман Ленков – 167,07
4. Макар Солодников – 155,84
5. Ильяс Халиуллин – 155,43
6. Глеб Ковтун – 153,95
7. Алдар Самбуев – 150,47
8. Александр Семков – 146,94
9. Роман Хамзин – 142,12
10. Илья Мальков – 139,86
11. Марк Лукин – 132,33
12. Артем Федотов – 113,24
Это субъективно, конечно, но у меня вот так.
Соловьёву лишь бы поиздеваться над ТШТ, какой противный комментатор. Убрать Соловьева из эфира.
Лев, Арс, Дзепка, Плескачева сейчас должны быть на ЮЧМ, мир должен видеть наших спортсменов, а не то, что сейчас там катают
Наши таланты
Ведь Там подсматривают по-любому и потирают рученки свои
ПС. Никогда не думала, что это скажу, но заткните Соловьева, пожалста. Сильнее бесит только Лина, но Василий уже где-то рядом в моем личном антирейтинге
Гришин же относился ко всем ребятам с теплом и всегда находил для каждого слова поддержки.