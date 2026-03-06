458

⛸️ Финал Гран-при-при России. КМС. Лазарев победил, Арсений Федотов – 2-й, Ленков – 3-й

Лев Лазарев победил в финале юниорского Гран-при России.

6 марта юноши представили произвольные программы в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Победу одержал Лев Лазарев.

Финал Гран-при России среди юниоров (Кубок Федерации)

Челябинск

Юноши

Итоговое положение

1. Лев Лазарев – 279,25

2. Арсений Федотов – 260,69

3. Герман Ленков – 245,75

4. Макар Солодников – 234,45

5. Ильяс Халиуллин – 232,79

6. Алдар Самбуев – 229,11

7. Глеб Ковтун – 224,79

8. Александр Семков – 224,24

9. Илья Мальков – 215,21

10. Марк Лукин – 213,48

11. Роман Хамзин – 209,50

12. Артем Федотов – 189,68

Произвольная программа

1. Лев Лазарев – 193,89

2. Арсений Федотов – 183,03

3. Герман Ленков – 167,07

4. Макар Солодников – 155,84

5. Ильяс Халиуллин – 155,43

6. Глеб Ковтун – 153,95

7. Алдар Самбуев – 150,47

8. Александр Семков – 146,94

9. Роман Хамзин – 142,12

10. Илья Мальков – 139,86

11. Марк Лукин – 132,33

12. Артем Федотов – 113,24

Расписание финала Гран-при России в Челябинске

Сложность у Лазарева запредельная, и он тут первый по праву. Но, кому как, а у меня нет желания пересматривать его прокаты, в отличие от Федотова, например. И дело не в том, что Лев внешне выглядит подростком, к примеру Халиуллин вообще мелкий, но харизма из него так и прёт....
Это субъективно, конечно, но у меня вот так.
Ответ Ягун Ягунини
Сложность у Лазарева запредельная, и он тут первый по праву. Но, кому как, а у меня нет желания пересматривать его прокаты, в отличие от Федотова, например. И дело не в том, что Лев внешне выглядит подростком, к примеру Халиуллин вообще мелкий, но харизма из него так и прёт.... Это субъективно, конечно, но у меня вот так.
Он по пластике мне Гнома напоминает. Но прыгает шикарно, нервы железные. Заслуженная победа.
Ответ Ягун Ягунини
Сложность у Лазарева запредельная, и он тут первый по праву. Но, кому как, а у меня нет желания пересматривать его прокаты, в отличие от Федотова, например. И дело не в том, что Лев внешне выглядит подростком, к примеру Халиуллин вообще мелкий, но харизма из него так и прёт.... Это субъективно, конечно, но у меня вот так.
Согласна с Вами , у меня те же ощущения.
Соловьев кроме того, что вообще не сечёт. в ФК, так он ещё явно ангажирован одним ИЗ против другого ТШ, его вообще к микрофону подпускать нельзя, очень неприятный чел 😡
Ответ Westmoreland
Соловьев кроме того, что вообще не сечёт. в ФК, так он ещё явно ангажирован одним ИЗ против другого ТШ, его вообще к микрофону подпускать нельзя, очень неприятный чел 😡
А осенью его тут все защищали. Даже косой взгляд нельзя было на него бросить.
Ответ Westmoreland
Соловьев кроме того, что вообще не сечёт. в ФК, так он ещё явно ангажирован одним ИЗ против другого ТШ, его вообще к микрофону подпускать нельзя, очень неприятный чел 😡
у него ещё тембр голоса такой неприятный, как у подхалима. И задолбал уже своими длинными и душными подводками.
Артёму побольше уверенности в своих силах.
Соловьёву лишь бы поиздеваться над ТШТ, какой противный комментатор. Убрать Соловьева из эфира.
Ответ floret
Артёму побольше уверенности в своих силах. Соловьёву лишь бы поиздеваться над ТШТ, какой противный комментатор. Убрать Соловьева из эфира.
С его голосом и мозгами только в гостях у сказки комментировать
#уберитеСоловьеваневозможнослушать
Просто никаких эмоций не хватает на то, что сотворило ИСУ!
Лев, Арс, Дзепка, Плескачева сейчас должны быть на ЮЧМ, мир должен видеть наших спортсменов, а не то, что сейчас там катают
Ответ Ритт
Просто никаких эмоций не хватает на то, что сотворило ИСУ! Лев, Арс, Дзепка, Плескачева сейчас должны быть на ЮЧМ, мир должен видеть наших спортсменов, а не то, что сейчас там катают
Где мама Ира считает, что только они одни там должны быть
Ответ Ритт
Просто никаких эмоций не хватает на то, что сотворило ИСУ! Лев, Арс, Дзепка, Плескачева сейчас должны быть на ЮЧМ, мир должен видеть наших спортсменов, а не то, что сейчас там катают
Слезы
Наши таланты
Ведь Там подсматривают по-любому и потирают рученки свои
Лёва пока ещё конечно по-детски катается, но силён, ничего не скажешь! Снова первый по делу!
ПС. Никогда не думала, что это скажу, но заткните Соловьева, пожалста. Сильнее бесит только Лина, но Василий уже где-то рядом в моем личном антирейтинге
Ответ kate_ko
Лёва пока ещё конечно по-детски катается, но силён, ничего не скажешь! Снова первый по делу! ПС. Никогда не думала, что это скажу, но заткните Соловьева, пожалста. Сильнее бесит только Лина, но Василий уже где-то рядом в моем личном антирейтинге
Согласна
Соловьёв не нравится тем, что в его словах не чувствуется любви к фигуристам. Вечно какие-то подначки и равнодушие. Такой душевный холод.
Гришин же относился ко всем ребятам с теплом и всегда находил для каждого слова поддержки.
Ответ Лиза Михайлова
Соловьёв не нравится тем, что в его словах не чувствуется любви к фигуристам. Вечно какие-то подначки и равнодушие. Такой душевный холод. Гришин же относился ко всем ребятам с теплом и всегда находил для каждого слова поддержки.
Гришин 😩😩😩🥹
Ответ Лиза Михайлова
Соловьёв не нравится тем, что в его словах не чувствуется любви к фигуристам. Вечно какие-то подначки и равнодушие. Такой душевный холод. Гришин же относился ко всем ребятам с теплом и всегда находил для каждого слова поддержки.
Неправда на Гришина тоже накатывали и говорили про ангажированность..... Не знаю мне сегодня все понравилось и достаточно все доброжелательно.
Арсений, ты и есть фигурное катание ! Браво,ты неимоверно крут!!!! Обожаю
Арсений очень харизматичный! У нас больше таких нет, Петя если только. Его беречь надо, а не занижать компы... Он мне Чена напоминает
Ответ фуфырка
Арсений очень харизматичный! У нас больше таких нет, Петя если только. Его беречь надо, а не занижать компы... Он мне Чена напоминает
Ярко выраженный харизматик Алдар Самбуев, но к сожалению, с прыжками не дружит.
Ответ фуфырка
Арсений очень харизматичный! У нас больше таких нет, Петя если только. Его беречь надо, а не занижать компы... Он мне Чена напоминает
По харизме, наверное, никто не сравнится с Арсением, один взгляд чего стоит.
Достойная дуэль Арсения и Льва! Однозначно, что, в данный момент, программа Льва технически сложнее, а вот презентация, на мой взгляд, ярче, взрослее, гармоничнее у Арсения.
Ответ Ирина Иванова
Достойная дуэль Арсения и Льва! Однозначно, что, в данный момент, программа Льва технически сложнее, а вот презентация, на мой взгляд, ярче, взрослее, гармоничнее у Арсения.
Смотря что под техничностью понимать. Сложнее да, но не техничнее. :)
Ответ Ирина Иванова
Достойная дуэль Арсения и Льва! Однозначно, что, в данный момент, программа Льва технически сложнее, а вот презентация, на мой взгляд, ярче, взрослее, гармоничнее у Арсения.
Дуэль может иметь место только между равными...)
