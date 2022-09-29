В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

В допинговом деле Камилы Валиевой решающая фаза: РУСАДА уже завершило расследование и готовится к слушаниям в октябре.

Ниже – самое новое и важное по ситуации с Камилой.

1. Наверное, уже не найдется человека, который бы не знал о сути. Это самый громкий и неоднозначный сюжет Олимпиады-2022. Но все же контекст в двух словах: проба Камилы с декабрьского чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Это выяснилось уже в Пекине – после олимпийского командника.

Несмотря на возраст Камилы (на тот момент – 15 лет) и ее статус защищенного лица, дело тут же открылось. И пусть Валиеву допустили до личного турнира, там она расклеилась – вероятно, не выдержав давления и повышенного внимания. Вместо ожидаемой медали (конечно, золотой) – 4-е место и слезы в кисс-энд-край.

2. С тех пор информация о деле Валиевой скупая – почти ничего после экстренных слушаний в Пекине, на которых защита рассказала версию о таблетках дедушки, нечаянно попавших к Камиле.

Спортсменка и ее тренеры молчали – понятная тактика во время расследования. Единственное высказывание перенесли на лед – на контрольных прокатах Валиева катала программу с пекинскими флешбэками: аудионарезкой новостей и капюшоном (так она скрывалась от журналистов на Играх).

3. Только в середине сентября – спустя 7 месяцев после Олимпиады – РУСАДА сообщило, что расследование завершено. Агентство начало подготовку к слушаниям, изначальная дата – конец сентября-начало октября.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет отталкиваться от решения российской стороны. По словам главы агентства Витольда Баньки, он подтолкнул РУСАДА: «Мы знаем дату слушания, поэтому нам нужно дождаться решения, а затем WADA решит, что делать. Мы очень внимательно следим за этим вопросом, в прошлом месяце я отметил необходимость ускорения процесса».

4. Спортивный агент Андрей Митьков выдал инсайд, претендующий на сенсацию:

«По данным наших источников, РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой (кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации)».

Слушания пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА. И Митьков уточнил, почему тянут с заседанием – члены ДАК не могут собраться, хотя минимальная квота для слушаний – три человека из восьми. Во время Олимпиады заседание (то самое, на котором сняли временное отстранение) провели через сутки и почти в полном составе.

В агентстве это оперативно опровергли: «РУСАДА не подтверждает информацию. Подробности хода расследования не раскрываются. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со всемирным антидопинговым кодексом, расследование проводилось в отношении именно персонала защищенного лица».

5. В тот же день американский журналист Дейв Лиз тоже поделился новостью – вроде как проба B Камилы Валиевой дала положительный результат. Откуда такая информация у находящегося в Штатах Лиза – непонятно.

Впрочем, проба B почти всегда совпадает с пробой A – так как это один и тот же образец, который просто разделяют на две пробирки. Несовпадение результатов – большая редкость, но и она случается. Через неделю РУСАДА прокомментировало этот инсайд: «Была ли вскрыта проба B? РУСАДА не запрашивало вскрытие».

Ответ не особо прояснил ситуацию, так как обычно запрашивает вскрытие спортсмен, а не агентство – это право прописано во Всемирном антидопинговом кодексе. В мотивировочной части февральского решения CAS говорилось, что Валиева планирует запросить вскрытие пробы B. Отказ от вскрытия фактически означает признание.

6. Теперь РУСАДА раскрыло детали предстоящих слушаний. Вот все вводные от гендиректора Вероники Логиновой:

• Когда пройдут слушания: «Дату оглашения результатов назвать не можем. Ориентировочно – октябрь».

• Что расследовали: «Расследование проводилось в отношении персонала спортсменки, в него входит в том числе тренерский штаб. Что касается информации о том, что найдены неопровержимые доказательства вины спортсменки, никак комментировать не могу. Понятия не имею, откуда такие данные».

• Возможное наказание: «Стандартный срок по кодексу WADA – 4 года. Но ДАК может принять разные решения в зависимости от обстоятельств».

7. Еще несколько важных моментов: решение примут в закрытом режиме. По словам члена дисциплинарного комитета, на вердикт не могут повлиять ни РУСАДА, ни третьи лица. ДАК – независимый орган.

Все участники процесса узнают решение уже после слушаний. А вот узнают ли его все остальные – загадка. Вообще, по правилам мирового антидопинга фамилия Валиевой должна была быть засекречена с самого начала. Во время Олимпиады ей не было 16 – значит, она была защищенным лицом и остается им во время всего процесса.

Но сначала утечка произошла в СМИ, а затем с официальным релизом выступило Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Из-за «повышенного общественного интереса» ITA подтвердило, что допинг-дело касается именно Камилы.

В РУСАДА не исключили соблюдение всех формальностей: «Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не можем сказать, будет оно опубликовано или нет».

8. Даже если вердикт не огласят, сделать выводы будет несложно. Валиева идет в сезон и заявлена на два этапа российской серии Гран-при: ее ждут 21-23 октября в Москве и 4-6 ноября в Казани.

9. Сама фигуристка не обращает внимания на новости, а комментарии о предстоящем слушании не дает: «Я все вижу, что пишут, что говорят. Но после того, что было в феврале, меня уже сложнее достать, я намного спокойнее отношусь к чему-либо».

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni, Cao Can