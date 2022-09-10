«Если они хотят, чтобы я играл голым – я сделаю это». Новые детали с жульничеством в шахматах

Снятие Магнуса Карлсена с шахматного турнира в Сент-Луисе получилось таким резонансным, что версии о читерстве доходят до абсурда.

Какую безумную идею выдвинули болельщики, и при чем тут Ян Непомнящий и Илон Маск?

Американец действительно жульничал – но это было давно и в онлайне

16-й чемпион мира снялся с Sinquefield Cup после поражения от молодого американца Ханса Ниманна. Карлсен не объяснил решение, но тут же появилась версия о читерстве со стороны Ниманна.

О том, что 19-летний Ханс мог жульничать, заявил другой американский гроссмейстер Хикару Накамура.

Организаторы тут же усилили меры по обеспечению честной игры – ввели задержку видеотрансляции, чтобы предотвратить помощь извне; дополнительно проверили игроков металлодетектором. Игру Ниманна даже отдали на анализ ведущему «шахматному детективу» Кеннету Ригану – он не заметил ничего странного в ходах американца.

Одновременно с этим Ханс подтвердил, что раньше жульничал – но не в живых партиях, а только онлайн:

«Когда мне было 12 лет, я играл в Titled Tuesday (шахматный онлайн-турнир). Мой друг подошел с iPad, где была программа, которая помогала делать ходы. Я был тогда ребенком и не понимал, что случилось.

Четыре года спустя, когда мне было 16 лет, я по нелепой ошибке сделал то же самое. Я просто хотел повысить свой рейтинг, чтобы играть с более сильными игроками, поэтому жульничал в случайных партиях на Chess.com (заблокирован на территории России).

Мне предъявили обвинения, я признался. Это самая большая ошибка в моей жизни. Мне стыдно, но я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажения фактов, не хочу слухов. Я никогда не жульничал в реальной игре за доской».

В свою очередь Chess.com – самый известный шахматный портал – по новой забанил Ниманна и объяснил, что гроссмейстер преуменьшает нарушения: «Мы предоставили ему подробные доказательства относительно этого решения, в том числе информацию, которая противоречит его заявлениям о количестве и степени серьезности его читерства на сайте».

Маск подхватил шутку Непомнящего про игру голышом, Ниманн согласен даже на это

Скандал повлиял на турнир. Лидер Уэсли Со признался, что шум вокруг Ниманна и разговоры о читерстве лишили его сна, а Ян Непомнящий заявил, что полностью искоренить жульничество невероятно сложно. Следом российский гроссмейстер пошутил, что единственный способ обезопаситься – играть «голыми в закрытой комнате».

Ажиотаж оказался настолько серьезным, что привлек внимание главы Tesla и SpaceX Илона Маска. На предложение Непомнящего он ответил в соцсети: «Вы уже почти слышите звук резиновой перчатки перед личным досмотром до начала шахматных матчей».

Кстати, Ниманн не против: «Если они хотят, чтобы я разделся догола, я сделаю это. Мне плевать. Потому что я знаю, что я чист. Хотите, чтобы я играл в закрытой коробке с нулевым уровнем электронной передачи? Мне плевать».

Тема набирала обороты в твиттере (заблокирован на территории России). И к ней снова присоединился Маск (хотя к этому моменту его ответы пропали из соцсети). Появилась совсем уж безумная версия того, где Ниманн мог прятать передатчик с подсказками. В общем… речь о беспроводных анальных электронных бусах, которые вибрировали и так якобы подсказывали Хансу ходы.

Маск тут же ответил измененной цитатой немецкого философа Артура Шопенгауэра:

«Талант достигает цель, которую никто не может достичь; гений – ту, которую никто не может увидеть (потому что она в заднице)».

А еще репостнул добивку к этой теории заговора – вроде как Карлсен сам давно пользуется таким способом, а Ниманн скопировал его и поэтому обыграл норвежца: «Моя версия Бритвы Оккама: наиболее забавная версия – наиболее вероятная».

После всех разговоров Ниманн все-таки потерпел первое поражение на турнире (в партии с Со) и откатился на пятое место. Но все еще настаивает, что не заслужил такого отношения:

«Молчание моих критиков ясно говорит само за себя. Если были какие-то реальные доказательства, почему бы их не показать? Возьмет ли кто-то ответственность за причиненный ущерб?»

Фото: Instagram/hans_niemann