🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска

В наших лыжах часто критикуют Йоханнеса Клэбо: за хитрость на трассе, доминирование в спринте и спорные комментарии. Но в последние дни в России любят норвежца, ведь он хочет, чтобы наши вернулись на Кубок мира.

А он точно хочет? Кажется, Йоханнеса не поняли.

Клэбо с самого начала поддерживал отстранение России, ничего не изменилось

Клэбо не раз спрашивали об отстранении российских лыжников – его главных конкурентов на Кубке мира.

В новом интервью Dagbladet Йоханнес снова отвечал на этот вопрос: «Хотелось бы их участия с самого начала. Речь о невероятно хороших лыжниках, которых хотелось бы видеть в соперниках. Они же обычно претендуют на места на подиуме и победы на Кубке мира.

Я так устроен, что мне всегда хочется бороться с сильнейшими и побеждать их. Но самое важное – чтобы закончилась спецоперация (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – Sports.ru). А там посмотрим».

Комментарий Клэбо – почти проходной: он в очередной раз поддержал отстранение России из-за ситуации на Украине (это в тексте первоисточника прописано как в цитате, так и отдельно перед ней) .

Желание соревноваться с лучшими – естественное, но Йоханнес не спорит с мартовским решением Международной федерации лыжных видов (FIS). Как и до этого. Вот все высказывания Клэбо об отстранении:

26 февраля: «Как спортсмену мне хочется, чтобы все сильнейшие выходили на старт. Но нужно сказать, что в каком-то смысле я поддерживаю решение норвежской федерации (выступившей против участия России на этапе КМ), потому что происходящее заслуживает решительного осуждения».

7 марта: «Считаю, что принятое решение (об отстранении от международных стартов Большунова и остальных) было правильным. Посмотрим, чем все это закончится».

8 июня: «Участие россиян в гонках КМ совершенно неактуально, пока они находятся в состоянии конфликта с другой страной. Это касается международных стартов».

12 августа: «Я считаю, что когда украинцы не могут стартовать, это говорит само за себя. Я твердо стою на том, что говорил раньше».

У нас слова норвежца восприняли не так – его хвалят, хотя до этого критиковали

Ничего нового Клэбо не сказал, но в России его последний комментарий расценили как поддержку сборной. Дело в том, что некоторые российские СМИ процитировали только первую часть высказывания (например, «Спорт-Экспресс», «Р-Спорт» и Sport24). И тут же в адрес норвежца посыпались благодарности.

• Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «Р-Спортом» призвала главу МОК взять пример с Йоханнеса:

«Согласна с Клэбо, Россия должна быть представлена на международной арене! Жаль, что Томас Бах забыл или не знал, что спорт всегда объединял страны и людей и был вне политики».

• Тренер Александра Большунова Юрий Бородавко считает, что к норвежцу присоединятся и другие лыжники:

«Добавить к словам Клэбо мне нечего. Он только повторяет все аргументы, о которых мы говорим давно. Все закономерно, и чем ближе будет старт сезона и начало соревнований, тем больше будет таких голосов. Пока это единичные случаи, но хочется, чтобы здравый смысл все-таки восторжествовал и чтобы отделяли мух от котлет».

• Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова в разговоре с RT сказала, что понимает аргументы Йоханнеса:

«В первую очередь это говорит о том, что сами спортсмены понимают: им нужно соревноваться с сильнейшими. Ведь норвежские лыжники всегда конкурировали с Россией, а теперь у них получается просто национальное первенство на любом турнире».

• Серебряный призер Сочи-2014 Александр Бессмертных оценил слова Клэбо, но не верит в их силу:

«Это лишь мнение одного человека, и что бы он ни говорил, политика из-за этого, скорее всего, не изменится. Возможно, другие лыжники, которые его уважают, прислушаются и подумают: «Если уж Клэбо так говорит, то нужно допускать». А политикам абсолютно фиолетово, что он думает».

• Некоторые эксперты кардинально поменяли мнение за несколько месяцев. Еще в июне четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов говорил Клэбо не лезть в политику. А теперь надеется, что позиция Йоханнеса найдет поддержку:

«Наконец-то до него дошло, что конкуренция порождает все – пресса, телевидение, реклама. Кому они нужны без конкуренции? Думаю, что позиция Клэбо вскоре должна дойти до всех и особенно в биатлоне».

• Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский тоже советовал Йоханнесу не высказываться о политике. Сейчас все в порядке, заявил он «Матч ТВ»:

«Норвежцы любят побеждать, но они любят быть сильнейшими в мире и выигрывать у сильнейших. Именно это Клэбо и транслировал сейчас в своем интервью: я хочу выигрывать у сильнейших спортсменов, а сильнейшие спортсмены – в основном россияне. Победы в соревнованиях с нашими спортсменами – то, ради чего они тренируются. Это мотивация для Клэбо».

• И трехкратная чемпионка Игр Анфиса Резцова сменила гнев на милость:

«Если он говорит от чистого сердца, то спасибо ему огромное. Я думаю, что спортсмены из других стран тоже отзовутся и присоединятся к Клэбо. Просто он понимает, что без россиян никакой конкуренции и азарта в спорте. Я надеюсь, что многие к нему прислушаются».

Фото: globallookpress.com/Vegard Wivestad Graat/Keystone Press Agency, Tomi Hanninen/Newspix24; РИА Новости/Павел Бедняков