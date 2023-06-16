7 комментариев

Главное не повторить такую судьбу.

Пол Гаскойн считался и считается до сих пор одним из самых талантливых футболистов в истории Англии. На Евро-96 он забил один из самых красивых голов в истории континентальных первенств.

Карьеру Гаскойна сгубила пагубная тяга к алкоголю - сейчас он выглядит вот так.