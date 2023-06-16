7 комментариев

Из-за любви к алкоголю Джека Грилиша часто сравнивают с Полом Гаскойном - 27 лет назад он забил один из самых красивых голов Евро, а теперь выглядит вот так😱
Главное не повторить такую судьбу.
Пол Гаскойн считался и считается до сих пор одним из самых талантливых футболистов в истории Англии. На Евро-96 он забил один из самых красивых голов в истории континентальных первенств.
Карьеру Гаскойна сгубила пагубная тяга к алкоголю - сейчас он выглядит вот так.
но это все временные выходы из крутого пике. алкоголизм - не шутка.