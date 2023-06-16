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Из-за любви к алкоголю Джека Грилиша часто сравнивают с Полом Гаскойном - 27 лет назад он забил один из самых красивых голов Евро, а теперь выглядит вот так😱

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Главное не повторить такую судьбу.

Пол Гаскойн считался и считается до сих пор одним из самых талантливых футболистов в истории Англии. На Евро-96 он забил один из самых красивых голов в истории континентальных первенств.

Карьеру Гаскойна сгубила пагубная тяга к алкоголю - сейчас он выглядит вот так.

7 комментариев

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moldfan
У Грилиша прямо до такой степени пока проблем нет. В течении сезона, он держится молодцом. В отпуск уже уходит отжигать. У Гаскойна именно были проблемы с алкоголем. А когда он закончил с футболом все еще сильнее усугубилось...
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serginn
Гаскойн еще помимо бухла зажигал, типа хренов "бунтарь". Грилиш закладывает только когда можно, в остальное время улыбается и пашет. У Пепа алкаш в старт не попадет, каким бы талантом он ни был.
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Baxxter
Мостовому показывали?
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Японч
Я думал, будет хуже.
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9_volk
это фотки газзы N-летней давности. пару месяцев назад было получше - https://www.youtube.com/watch?v=d9LIDZQ-6E0

но это все временные выходы из крутого пике. алкоголизм - не шутка.
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igls54
Короче, синька - зло
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