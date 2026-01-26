«МЮ» разобрался с «Арсеналом», Медведев и Мирра Андреева вылетели с Australian Open, трансферный дедлайн в КХЛ, Нани перешел в «Актобе», разгромы от «Барсы» и «Юве» и другие новости

1. «МЮ» вырвал победу у «Арсенала» на выезде – 3:2! У Куньи победный гол на 87-й, Мбемо забил после ошибки Субименди в первом тайме. Кэррик выиграл оба матча после назначения временным тренером «МЮ», а «канониры» проиграли впервые за 13 матчей и не побьют рекорд «Челси» Моуринью по пропущенным голам.

В других матчах 23-го тура АПЛ «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (3:1), «Ньюкасл» уступил «Астон Вилле» (0:2). Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» и «Астон Виллы» сократился до 4 очков.

2. В FONBET КХЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ) в единственном матче дня.

В заключительный день трансферов в КХЛ «Авангард» подписал контракт с Пилипенко до конца сезона и обменял Костина в ЦСКА, получив Долженкова и права на Афанасьева, СКА обменял Локтионова в «Сибирь» на Уилсона, «Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив Биро и Князева, «Динамо» Минск подписало Спунера. Все важные переходы – в нашем онлайне .

3. «Барселона» разгромила «Овьедо» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги. Ямаль забил «ножницами» в падении , у Ольмо гол и ассист. Каталонцы набрали 52 очка и опережают «Реал» на один балл после 21-го тура, «Атлетико» – на 8.

4. Алькарас и Зверев вышли в 1/4 финала Australian Open у мужчин, Медведев разгромно уступил Тьену, Бублик – Де Минауру. Также в 1/4 оказался Джокович – на отказе Меньшика.

У женщин Мирра Андреева проиграла Свитолиной, Соболенко, Гауфф вышли в 1/4 финала, Путинцева выбыла. Впервые с 2018-го никто из россиян не вышел в четвертьфинал турнира.

5. НХЛ. «Питтсбург» справился с «Ванкувером» (3:2) – 4-я победа подряд в турне по Западу, Малкин забил в 3-м матче подряд . «Флорида» была сильнее «Чикаго» (5:1), Тарасов записал в актив 4-ю победу подряд . Все результаты дня – здесь .

6. НБА. 32 очка и 11 подборов Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Голден Стэйт», «Оклахома» дома уступила «Торонто» и другие результаты .

7. Трансферные новости. 39-летний Нани перешел в «Актобе». Джон Джон прошел медосмотр и прибыл в расположение «Зенита». «ПСЖ» и «Барса» согласовали трансфер Дро за 6+ млн евро. «Ливерпуль» связался с представителями Алонсо, чтобы узнать о готовности вернуться к работе, тренер дал положительный ответ.

8. «Ювентус» разгромил «Наполи» в 22-м туре Серии А – 3:0. «Рома» и «Милан» сыграли вничью – 1:1. После этих результатов «Интер» на 5 очков опережает «Милан», на 9 – «Рому» и «Наполи», на 10 – «Ювентус».

9. Кубок мира по лыжным гонкам. Норвежцы заняли первые семь мест в масс-старте на 20 км классикой, победил Клэбо, Коростелев – 8-й. У женщин Непряева стала 8-й , победила Матинтало, Диггинс – 2-я.

На Кубке России Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт свободным стилем у мужчин, Мацокина и Степанова – у женщин .

10. Перро выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону у мужчин, Райт – 2-й, Аспенес – 3-й, Джакомель – 11-й. У женщин победила Симон, Мишлон – 2-я, Виттоцци – 3-я, Жанмонно – 4-я. Вирер провела последнюю гонку в карьере.

На Кубке Содружества команда Смольских и Солы победила в смешанной эстафете, команда Шевченко и Бажина – 2-я, команда Сливко и Латыпова – 3-я.

11. Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Миура победил , Чха Чжун Хван – 2-й, Ямамото – 3-й, Шайдоров – 5-й.

12. Артемий Панарин интересен «Вашингтону», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу».

13. Петр Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на Олимпиаде-2026.

14. Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров.

15. НФЛ. Определились участники Супербоула LX – ими стали «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс». Команды сыграют в решающем матче во 2-й раз в истории.

16. Обвиняющая Эрнандеса в торговле людьми колумбийка заявила , что иногда работала сутками и без выходных – за 2 тысячи евро в месяц: «Нас эксплуатировали, пользуясь тем, что мы мигранты».

Цитаты дня .

Лещук об уходе Карпина из «Динамо»: «Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили . Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»

Радимов о словах Лещука про Карпина: «Не первый раз бросает негатив в спину тренеру. Когда его выгонят из «Динамо»? Видите ли, запрещали много есть. Заканчивай карьеру – покушаешь от души»

Кин о Кэррике: «Не подходит для работы в «МЮ», нужен тренер сильнее и статуснее . Любой может выиграть два матча»

Эден Азар: «Мбаппе получит «Золотой мяч», не переживаю за него . Килиану нужно выиграть ЛЧ, Ла Лигу и подальше пройти на ЧМ»

Валерий Карпин: «В «Сосьедаде» верят в талант Захаряна, слухи об уходе беспочвенны . Не советовал бы возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?»

Дональд Трамп: «Китай успешно захватывает некогда великую Канаду. Надеюсь, хоккей не тронут! »