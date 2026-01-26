  • Спортс
  • «МЮ» разобрался с «Арсеналом», Медведев и Мирра Андреева вылетели с Australian Open, трансферный дедлайн в КХЛ, Нани перешел в «Актобе», разгромы от «Барсы» и «Юве» и другие новости
1. «МЮ» вырвал победу у «Арсенала» на выезде – 3:2! У Куньи победный гол на 87-й, Мбемо забил после ошибки Субименди в первом тайме. Кэррик выиграл оба матча после назначения временным тренером «МЮ», а «канониры» проиграли впервые за 13 матчей и не побьют рекорд «Челси» Моуринью по пропущенным голам.

В других матчах 23-го тура АПЛ «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде (3:1), «Ньюкасл» уступил «Астон Вилле» (0:2). Отрыв «Арсенала» от «Ман Сити» и «Астон Виллы» сократился до 4 очков.

2. В FONBET КХЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:3 ОТ) в единственном матче дня. 

В заключительный день трансферов в КХЛ «Авангард» подписал контракт с Пилипенко до конца сезона и обменял Костина в ЦСКА, получив Долженкова и права на Афанасьева, СКА обменял Локтионова в «Сибирь» на Уилсона, «Спартак» обменял Тодда в «Ак Барс», получив Биро и Князева, «Динамо» Минск подписало Спунера. Все важные переходы – в нашем онлайне.

3. «Барселона» разгромила «Овьедо» (3:0) в 21-м туре Ла Лиги. Ямаль забил «ножницами» в падении, у Ольмо гол и ассист. Каталонцы набрали 52 очка и опережают «Реал» на один балл после 21-го тура, «Атлетико» – на 8.

4. Алькарас и Зверев вышли в 1/4 финала Australian Open у мужчин, Медведев разгромно уступил Тьену, Бублик – Де Минауру. Также в 1/4 оказался Джокович – на отказе Меньшика.

У женщин Мирра Андреева проиграла Свитолиной, Соболенко, Гауфф вышли в 1/4 финала, Путинцева выбыла. Впервые с 2018-го никто из россиян не вышел в четвертьфинал турнира.

5. НХЛ. «Питтсбург» справился с «Ванкувером» (3:2) – 4-я победа подряд в турне по Западу, Малкин забил в 3-м матче подряд. «Флорида» была сильнее «Чикаго» (5:1), Тарасов записал в актив 4-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь

6. НБА. 32 очка и 11 подборов Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Голден Стэйт», «Оклахома» дома уступила «Торонто» и другие результаты

7. Трансферные новости. 39-летний Нани перешел в «Актобе». Джон Джон прошел медосмотр и прибыл в расположение «Зенита». «ПСЖ» и «Барса» согласовали трансфер Дро за 6+ млн евро. «Ливерпуль» связался с представителями Алонсо, чтобы узнать о готовности вернуться к работе, тренер дал положительный ответ.

8. «Ювентус» разгромил «Наполи» в 22-м туре Серии А – 3:0. «Рома» и «Милан» сыграли вничью – 1:1. После этих результатов «Интер» на 5 очков опережает «Милан», на 9 – «Рому» и «Наполи», на 10 – «Ювентус».

9. Кубок мира по лыжным гонкам. Норвежцы заняли первые семь мест в масс-старте на 20 км классикой, победил Клэбо, Коростелев – 8-й. У женщин Непряева стала 8-й, победила Матинтало, Диггинс – 2-я.

На Кубке России Тиунов и Митрошин выиграли командный спринт свободным стилем у мужчин, Мацокина и Степанова – у женщин.

10. Перро выиграл масс-старт на Кубке мира по биатлону у мужчин, Райт – 2-й, Аспенес – 3-й, Джакомель – 11-й. У женщин победила Симон, Мишлон – 2-я, Виттоцци – 3-я, Жанмонно – 4-я. Вирер провела последнюю гонку в карьере.

На Кубке Содружества команда Смольских и Солы победила в смешанной эстафете, команда Шевченко и Бажина – 2-я, команда Сливко и Латыпова – 3-я.

11. Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Миура победил, Чха Чжун Хван – 2-й, Ямамото – 3-й, Шайдоров – 5-й.

12. Артемий Панарин интересен «Вашингтону», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу».

13. Петр Гуменник выступит под первым номером в короткой программе на Олимпиаде-2026.

14. Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров.

15. НФЛ. Определились участники Супербоула LX – ими стали «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс». Команды сыграют в решающем матче во 2-й раз в истории. 

16. Обвиняющая Эрнандеса в торговле людьми колумбийка заявила, что иногда работала сутками и без выходных – за 2 тысячи евро в месяц: «Нас эксплуатировали, пользуясь тем, что мы мигранты».

Цитаты дня.

Лещук об уходе Карпина из «Динамо»: «Практически не ел – один салат и курицу, за весом слишком жестко следили. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть»

Радимов о словах Лещука про Карпина: «Не первый раз бросает негатив в спину тренеру. Когда его выгонят из «Динамо»? Видите ли, запрещали много есть. Заканчивай карьеру – покушаешь от души»

Кин о Кэррике: «Не подходит для работы в «МЮ», нужен тренер сильнее и статуснее. Любой может выиграть два матча»

Эден Азар: «Мбаппе получит «Золотой мяч», не переживаю за него. Килиану нужно выиграть ЛЧ, Ла Лигу и подальше пройти на ЧМ»

Валерий Карпин: «В «Сосьедаде» верят в талант Захаряна, слухи об уходе беспочвенны. Не советовал бы возвращаться в Россию. Как можно это советовать человеку, играющему в Испании?»

Дональд Трамп: «Китай успешно захватывает некогда великую Канаду. Надеюсь, хоккей не тронут!»

Наш Ливерпуль на багаже Юргена доехал до титула АПЛ со Слотом вполне заслуженно, хорошо играли, вырывали победы в концовках. Унылый артетабол с сомнительными действиями во вратарской соперника вызывает только мысли о том, чтобы АПЛ взяла Вилла, ну или Сити. Такой чемпион нам не нужен...
Ответ Крэнг
Наш Ливерпуль на багаже Юргена доехал до титула АПЛ со Слотом вполне заслуженно, хорошо играли, вырывали победы в концовках. Унылый артетабол с сомнительными действиями во вратарской соперника вызывает только мысли о том, чтобы АПЛ взяла Вилла, ну или Сити. Такой чемпион нам не нужен...
Я так и не понял, это вообще законно всей командой стоять во вратарской, вратарь даже до мяча физически не может добраться. Какие то сомнительные стандарты.
Ответ Крэнг
Наш Ливерпуль на багаже Юргена доехал до титула АПЛ со Слотом вполне заслуженно, хорошо играли, вырывали победы в концовках. Унылый артетабол с сомнительными действиями во вратарской соперника вызывает только мысли о том, чтобы АПЛ взяла Вилла, ну или Сити. Такой чемпион нам не нужен...
Как будто Сити превосходно играет в этом сезоне...
Медведев и Андреева, "мы с Тамарой ходим парой".
Ответ Олег Попов
Медведев и Андреева, "мы с Тамарой ходим парой".
Синхронисты
Ответ Владислав Гончаренко
Синхронисты
Ну хоть не сионисты и то хорошо !
