Новичок «Динамо» Рикардо: «Приехать в Москву, где -20 — страшно! Но я готов»

Рикардо: приехать в Москву, где -20 — страшно, но я готов.

Новый защитник «Динамо » Давид Рикардо заявил, что готов к холодной московской погоде.

— В Москве -20, не пугает ли тебя российский холод?

— Конечно, пугает! Я был в Рио, где +36-37. Приехать в Москву, где -20 — страшно (cмеется)! Но я готов. Наверное, нужно будет немного времени на адаптацию, чтобы привыкнуть. Но, думаю, у меня с этим не возникнет проблем, – сказал Рикардо.