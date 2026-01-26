Новичок «Динамо» Рикардо: «Приехать в Москву, где -20 — страшно! Но я готов»
Рикардо: приехать в Москву, где -20 — страшно, но я готов.
Новый защитник «Динамо» Давид Рикардо заявил, что готов к холодной московской погоде.
— В Москве -20, не пугает ли тебя российский холод?
— Конечно, пугает! Я был в Рио, где +36-37. Приехать в Москву, где -20 — страшно (cмеется)! Но я готов. Наверное, нужно будет немного времени на адаптацию, чтобы привыкнуть. Но, думаю, у меня с этим не возникнет проблем, – сказал Рикардо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
