  • «Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом. «Зенит» готов продать защитника за 6 млн (Sportklub)
35

«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом. «Зенит» готов продать защитника за 6 млн (Sportklub)

«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом.

«Црвена Звезда» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе защитника Страхини Эраковича.

Белградцы готовы арендовать серба за 1 млн евро с обязательным выкупом по окончании сезона в рассрочку.

Ранее сине-бело-голубые отказались продать Эраковича «Црвене Звезде» за 3 млн, потребовав вдвое больше. Сам футболист намерен вернуться в белградский клуб из-за дефицита игровой практики.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportklub
35 комментариев
Логично было бы ЦСКА Эраковича купить
Ответ zhargal.shadapoff@yandex.ru
Логично было бы ЦСКА Эраковича купить
Дак игрок то вроде неплохой, но 6 млн смущают.
Жалко😭. Проклятый лимит. И Кассьерра, и Лусиано, и Страхинья вот. Мне нравились эти футболисты.
Из-за предстоящего лимита грядёт распродажа легов, где на трансферном рынке цену будут диктовать покупатели, а не продавцы.
"отжимали его у Спартака". =)))
У кого его отжимали? Сами сказочку придумали, сами в неё поверили. Другим-то не надо чушь нести.
Ответ Святой Патрик
"отжимали его у Спартака". =))) У кого его отжимали? Сами сказочку придумали, сами в неё поверили. Другим-то не надо чушь нести.
Комментарий скрыт
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Нет, а у вас Зенит всегда обижает бедный спартак)))
Если 1+6, то нормально. Но лучше Дркушича продать.
Кстати, что за кривой перевод? Они пишут, что за 6 млн евро Зенит ВОЗМОЖНО согласится продать, так как это в 2 раза больше, чем 3. То-есть Црвена предлагает 6.
Зенит, думаю, не продаст за эту сумму. Покупали его за 8, значит обратно захотят тоже 8.
Ответ San9
Кстати, что за кривой перевод? Они пишут, что за 6 млн евро Зенит ВОЗМОЖНО согласится продать, так как это в 2 раза больше, чем 3. То-есть Црвена предлагает 6. Зенит, думаю, не продаст за эту сумму. Покупали его за 8, значит обратно захотят тоже 8.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Никулин_1116720319
Комментарий скрыт
Он игрок сборной, хоть и потерял место в основе в последних матчах. И за него уже 6 предлагают, причем сербы. 8 они наверняка не дадут, но можно им Дркушича подсунуть за 4-5.
Тут решают итоги комплексного медосмотра Дивеева. Потому как если с ним опять что - нас ждёт окончательный Алип...
Ответ Onion
Тут решают итоги комплексного медосмотра Дивеева. Потому как если с ним опять что - нас ждёт окончательный Алип...
Так Алип нормально играет.
Ответ NIКITA
Так Алип нормально играет.
Комментарий скрыт
Так он Тм оценивается в 7,5 млн
