«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом. «Зенит» готов продать защитника за 6 млн (Sportklub)
«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом.
«Црвена Звезда» ведет переговоры с «Зенитом» о переходе защитника Страхини Эраковича.
Белградцы готовы арендовать серба за 1 млн евро с обязательным выкупом по окончании сезона в рассрочку.
Ранее сине-бело-голубые отказались продать Эраковича «Црвене Звезде» за 3 млн, потребовав вдвое больше. Сам футболист намерен вернуться в белградский клуб из-за дефицита игровой практики.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sportklub
У кого его отжимали? Сами сказочку придумали, сами в неё поверили. Другим-то не надо чушь нести.
Зенит, думаю, не продаст за эту сумму. Покупали его за 8, значит обратно захотят тоже 8.