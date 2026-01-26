«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом. «Зенит» готов продать защитника за 6 млн (Sportklub)

«Црвена Звезда» хочет арендовать Эраковича за 1 млн евро с обязательным выкупом.

«Црвена Звезда » ведет переговоры с «Зенитом » о переходе защитника Страхини Эраковича .

Белградцы готовы арендовать серба за 1 млн евро с обязательным выкупом по окончании сезона в рассрочку.

Ранее сине-бело-голубые отказались продать Эраковича «Црвене Звезде» за 3 млн, потребовав вдвое больше. Сам футболист намерен вернуться в белградский клуб из-за дефицита игровой практики.