  Семшов о «Локо»: «По-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Российский костяк должен заявить о себе еще ярче»
12

Семшов о «Локо»: «По-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Российский костяк должен заявить о себе еще ярче»

Семшов о «Локо»: по-настоящему поборется за чемпионство в следующем году.

Игорь Семшов считает, что «Локомотив» будет претендовать на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.

— Можно ли говорить, что после трансферов [Баринова и Гонду] шансы ЦСКА на чемпионство увеличились?

— Шансы есть, бороться за золото будут «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. А вот «Локомотиву» сил может не хватить. Хотя по очкам у них имеется прекрасный шанс. Но мне кажется, что «Локо» по-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Как раз пойдет третий сезон с их российским костяком. Ребята мужают, притираются друг к другу. В следующем сезоне они должны заявить о себе еще более ярко.

— Несмотря на то, что Баринов ушел?

— Ушел Баринов, но незаменимых нет. По-футбольному его может заменить Пруцев. Но в лидерском плане Дмитрия, конечно, заменить будет тяжело, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «КП Спорт»
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoИгорь Семшов
logoЛокомотив
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Локо обыграл все московские команды, забив 12 голов. Были, конечно, и неприятные осечки. Но команда борется за титул прямо сейчас. Если не будет провала после паузы как в прошлом сезоне, то все реально.
При условии, что никого больше упускать или продавать не будут, во что не верится, иначе скатятся в район второй пятерки
У РЖД явно есть желание не тратить много на Локо. Думаю, что ещё несколько игроков уйдет летом
Локо всегда вступит в борьбу за чемпионство. Но в следующем году.
С - стабильность.
Да с какой кстати мы должны бороться за золото ?)
Видно , что состав на максимуме выжимает из себя.
А если летом еще игроки уйдут , то вообще тяжко будет.
К следующему сезону молодой Российский костяк может не дожить.
