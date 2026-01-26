Семшов о «Локо»: «По-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Российский костяк должен заявить о себе еще ярче»

Семшов о «Локо»: по-настоящему поборется за чемпионство в следующем году.

Игорь Семшов считает, что «Локомотив» будет претендовать на чемпионство в РПЛ в следующем сезоне.

— Можно ли говорить, что после трансферов [Баринова и Гонду] шансы ЦСКА на чемпионство увеличились?

— Шансы есть, бороться за золото будут «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА . А вот «Локомотиву » сил может не хватить. Хотя по очкам у них имеется прекрасный шанс. Но мне кажется, что «Локо» по-настоящему вступит в борьбу за чемпионство в следующем году. Как раз пойдет третий сезон с их российским костяком. Ребята мужают, притираются друг к другу. В следующем сезоне они должны заявить о себе еще более ярко.

— Несмотря на то, что Баринов ушел?

— Ушел Баринов, но незаменимых нет. По-футбольному его может заменить Пруцев. Но в лидерском плане Дмитрия , конечно, заменить будет тяжело, – сказал экс-игрок сборной России.