Лорис Кариус встанет в ворота «Ньюкасла» в матче против «Манчестер Юнайтед». Команды встретятся в финале Кубка английской лиги.

Ник Поуп из-за удаления в 24-м туре АПЛ пропустит матч. Второй голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка тоже не сможет помочь команде, словак в этом розыгрыше турнира уже был заигран за «красных дьяволов». У «Ньюкасла» остался лишь один вариант – Кариус, который поклонникам футбола в первую очередь запомнился неудачными выступлениями за «Ливерпуль».

Но тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поддержал голкипера своей команды:

«Для Лориса Кариуса это будет великолепный шанс переписать свою карьеру. За всю историю футбола было много примеров, когда все переворачивалось с ног на голову. Иногда результат был положительным, иногда нет. Мы не можем предсказать, как все сложится в итоге. Но есть такое ощущение, что в карьере Кариуса есть еще одна история – еще одна страница или глава, которую нужно написать. И кто знает, как будет выглядеть эта глава? В этом прелесть футбола. Эта непредсказуемость – вот что делает эту игру такой удивительной».

Есть один бесспорный факт – немцу не хватает игровой практики. Кариус провел свой последний официальный матч в феврале 2021 года. В последний раз Лорис стоял в воротах в товарищеской встрече «Ньюкасла» против «Аль-Хиляля» 8 декабря прошлого года, на поле немец провел 45 минут.

Карьера Кариуса пошла под откос в 2018 году, когда в финале Лиги чемпионов голкипер допустил несколько серьезных ошибок. Тогда его «Ливерпуль» уступил «Реалу» со счетом 1:3, а имя Лориса стало нарицательным.

Справится ли Кариус с натиском «МЮ», чьи нападающие сейчас набрали сумасшедшую форму?