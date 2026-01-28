3

Кубок Италии. 1/8 финала. «Фиорентина» проиграла «Комо»

В Кубке Италии завершились матчи 1/8 финала.

В 1/8 финала Кубка Италии  «Фиорентина» проиграла «Комо» (1:3).

Кубок Италии

1/8 финала

Кубок Италии. 1/8 финала
27 января 20:00, Артемио Франки
Фиорентина
Завершен
1 - 3
Комо
Матч окончен
90’
+4’
Мората
90’
+1’
  Мората
86’
Пас   Мората
Комуццо   Понграчич
84’
81’
Кюн
Комуццо
79’
77’
Пас
Фаццини   Соломон
73’
70’
Серджи Роберто   Перроне
70’
Родригес   Аддай
Пикколи   Гудмундссон
66’
Бальбо   Гозенс
66’
Ндур   Фаджоли
66’
60’
  Пас
59’
Диего Карлос
46’
ван дер Бремпт   Смолчич
2тайм
Перерыв
38’
ван дер Бремпт
Брешианини
33’
28’
Дувикас   Пас
20’
  Серджи Роберто
  Пикколи
7’
Фиорентина
Кристенсен, Бальбо, Раньери, Комуццо, Фортини, Брешианини, Ндур, Фаббиан, Фаццини, Пикколи, Харрисон
Запасные: Гозенс, Садотти, Фаджоли, Понграчич, Бонанно, Соломон, Гудмундссон, Браски, Lapo Deli, Куадио, Кошпо, Де Хеа, Ледзерини
1тайм
Комо:
Бюте, Альберто Морено, Диего Карлос, Рамон, ван дер Бремпт, Серджи Роберто, Да Кунья, Родригес, Какре, Кюн, Дувикас
Запасные: Кемпф, Валье, Пас, Батурина, Аддай, Вигорито, Войвода, Тернквист, Де Паоли, Смолчич, Перроне, Samuele Pisati, Мората
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
3 комментария
Какая же крутая команда Комо.Надеюсь попадёт хоть в Лигу Европы.
Ответ riverman1980
А ты с кем щас общаешься?🥲
какие люди забивали за комо, прям ностальгия
