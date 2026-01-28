Матч окончен
Кубок Италии. 1/8 финала. «Фиорентина» проиграла «Комо»
В Кубке Италии завершились матчи 1/8 финала.
В 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» проиграла «Комо» (1:3).
1/8 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Какая же крутая команда Комо.Надеюсь попадёт хоть в Лигу Европы.
А ты с кем щас общаешься?🥲
какие люди забивали за комо, прям ностальгия
