Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости

1. «Спартак» купил полузащитника Владислава Сауся у «Балтики». Контракт – до 2030 года. Москвичи представили новичка в стиле «Южного Парка» . В видео есть отсылки к лишнему весу Веры и уходу Жерсона, персонаж в форме ЦСКА реагирует на трансфер: «Сволочи!»

2. В Фонбет КХЛ «Динамо» Минск уступило «Салавату», ЦСКА обыграл «Северсталь», «Торпедо» проиграло «Сибири», «Авангард» победил «Адмирал».

«Металлург» первым вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026. Команда Разина идет на первом месте в КХЛ.

3. Джон Джон подписал контракт с «Зенитом», сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 20 млн евро.

4. Australian Open. Янник Синнер обыграл Лучано Дардери в четвертом круге, десятикратный чемпион Новак Джокович прошел в четвертьфинал на отказе Якуба Меньшика. В женской сетке Ига Швентек победила Мэддисон Инглис в четвертом круге, действующая чемпионка Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле.

5. Франция не намерена бойкотировать ЧМ-2026, заявил глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло: «Не смешивать политику и спорт – моя принципиальная позиция».

6. «Айлендерс» обыграли «Филадельфию» (4:0) в матче чемпионата НХЛ, Илья Сорокин в шестой раз сыграл на ноль в сезоне. Андрей Василевский не пропустил за «Тампу» в игре с «Ютой» (2:0). Результаты игрового дня – здесь .

Кроме того, Кирилл Капризов с 3+6 стал 1-й звездой недели в НХЛ, Кучеров с 2+6 – 2-й, Достал с 4 победами – 3-й.

7. Семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели , сообщает Daily Mail со ссылкой на несколько источников. Он все еще не может ходить: его возят по дому в инвалидном кресле.

8. «Лейкерс» обыграли «Чикаго» (129:118) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь .

9. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила российским горнолыжникам две квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.

10. Товарищеские матчи. «Динамо» Москва по пенальти проиграло «Чэнду Жунчэн», «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Порт», «Динамо» Махачкала разгромило «Вардар».

11. «Колорадо» и «Флорида» претендуют на Артемия Панарина, согласно данным The Athletic. «Эвеланш» интересовались форвардом в 2019-м.

12. «Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за 41,25 млн евро . Это рекорд для Бразилии: «Зенит» продал Жерсона «Крузейро» за 30 млн.

13. В «Реале» утверждают, что атмосфера в команде стала лучше после ухода Алонсо и назначения Арбелоа, пишет The Athletic.

14. Вингер «Коло-Коло» Савала не забил пенальти паненкой в товарищеском матче из-за перелома надколенника во время удара . Он пропустит около двух месяцев.

15. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ратифицировала юниорский рекорд мира российского пловца Григория Вековищева.

Цитаты дня.

Себастьян Самуэльссон: «Абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге»

Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е . Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»

Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу . Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»

Владимир Быстров: «Выкупил бы «Краснодар», будь у меня 400 млн евро . «Зенит» не нравится – мешками покупают иностранцев. «Спартак» играет в лотерею с тренерами»

«Наши клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали . Надо думать, а не деньгами сорить». Кавазашвили о возвращении России

Дмитрий Булыкин: «Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, которых знает полмира: я, Аршавин, Погребняк, Павлюченко . Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу на Евро»