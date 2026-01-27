  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
18

Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости

1. «Спартак» купил полузащитника Владислава Сауся у «Балтики». Контракт – до 2030 года. Москвичи представили новичка в стиле «Южного Парка». В видео есть отсылки к лишнему весу Веры и уходу Жерсона, персонаж в форме ЦСКА реагирует на трансфер: «Сволочи!»

2. В Фонбет КХЛ «Динамо» Минск уступило «Салавату», ЦСКА обыграл «Северсталь», «Торпедо» проиграло «Сибири», «Авангард» победил «Адмирал».

«Металлург» первым вышел в плей-офф Кубка Гагарина-2026. Команда Разина идет на первом месте в КХЛ.

3. Джон Джон подписал контракт с «Зенитом», сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера – 20 млн евро.

4. Australian Open. Янник Синнер обыграл Лучано Дардери в четвертом круге, десятикратный чемпион Новак Джокович прошел в четвертьфинал на отказе Якуба Меньшика. В женской сетке Ига Швентек победила Мэддисон Инглис в четвертом круге, действующая чемпионка Мэдисон Киз проиграла Джессике Пегуле.

5. Франция не намерена бойкотировать ЧМ-2026, заявил глава Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло: «Не смешивать политику и спорт – моя принципиальная позиция».

6. «Айлендерс» обыграли «Филадельфию» (4:0) в матче чемпионата НХЛ, Илья Сорокин в шестой раз сыграл на ноль в сезоне. Андрей Василевский не пропустил за «Тампу» в игре с «Ютой» (2:0). Результаты игрового дня – здесь.

Кроме того, Кирилл Капризов с 3+6 стал 1-й звездой недели в НХЛ, Кучеров с 2+6 – 2-й, Достал с 4 победами – 3-й. 

7. Семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, сообщает Daily Mail со ссылкой на несколько источников. Он все еще не может ходить: его возят по дому в инвалидном кресле.

8. «Лейкерс» обыграли «Чикаго» (129:118) в матче чемпионата НБА. Результаты игрового дня – здесь.

9. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) предоставила российским горнолыжникам две квоты на Олимпиаду-2026 в Италии.

10. Товарищеские матчи. «Динамо» Москва по пенальти проиграло «Чэнду Жунчэн», «Зенит» забил 6 голов «Шанхай Порт», «Динамо» Махачкала разгромило «Вардар».

11. «Колорадо» и «Флорида» претендуют на Артемия Панарина, согласно данным The Athletic. «Эвеланш» интересовались форвардом в 2019-м.

12. «Фламенго» купит Пакета у «Вест Хэма» за 41,25 млн евро. Это рекорд для Бразилии: «Зенит» продал Жерсона «Крузейро» за 30 млн.

13. В «Реале» утверждают, что атмосфера в команде стала лучше после ухода Алонсо и назначения Арбелоа, пишет The Athletic. 

14. Вингер «Коло-Коло» Савала не забил пенальти паненкой в товарищеском матче из-за перелома надколенника во время удара. Он пропустит около двух месяцев.

15. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ратифицировала юниорский рекорд мира российского пловца Григория Вековищева.

Цитаты дня.

Себастьян Самуэльссон: «Абсолютно убежден, что соревнуюсь со спортсменами на допинге»

Федоров о проблемах с центрфорвардами в России: «Утратили часть советской школы в лихие 90-е. Страна перестраивалась, не всегда было что поставить на стол. Потеряли 10-15 лет»

Евгений Плющенко: «Хочу освоить сальто, чтобы демонстрировать в шоу. Думаю даже своего Санька готовить к исполнению этого элемента»

Владимир Быстров: «Выкупил бы «Краснодар», будь у меня 400 млн евро. «Зенит» не нравится – мешками покупают иностранцев. «Спартак» играет в лотерею с тренерами»

«Наши клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Последние 4 года добили российский футбол, но мы сами его обкакали. Надо думать, а не деньгами сорить». Кавазашвили о возвращении России

Дмитрий Булыкин: «Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьезнее, которых знает полмира: я, Аршавин, Погребняк, Павлюченко. Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу на Евро»

Кто выиграет Лигу чемпионов?25620 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Шумахер - настоящий боец и в спорте, и в жизни!
Его родные - просто красавчики!
Всем здоровья!
Ответ ACC
Шумахер - настоящий боец и в спорте, и в жизни! Его родные - просто красавчики! Всем здоровья!
С такой поддержкой семьи все должно получиться хорошо!
Скучные новости и скучный день. Но завтра ЛЧ)
Ответ Азамат
Скучные новости и скучный день. Но завтра ЛЧ)
Скучная , как новости
Ответ Азамат
Скучные новости и скучный день. Но завтра ЛЧ)
В эфире "Скучные новости". Оставайтесь с нами иначе узнаете что-то новое:
Франция, как обычно, не намерена.
В Реале улучшилась атмосфера.
Себастьян соревнуется с допингистами.
В проблемах 20-х виноваты 90-е.
Володька гадит бывшим.
Наши клубы неконкурентноспособны в Европе.

На этом пока всё. Не переключайтесь! Весь день сегодня, завтра и круглый год с вами одни и те же новости. До встречи!
[Хаби Алонсо] о слухах про [улучшенную атмосферу в Реале]: «Мне #####»
Где ЧЕ по гандболу? Я так понимаю это не спорт ?
Булыкин творит альтернативную историю. Его полмира знает? Может, молодежь посмотрев список клубов так и подумает, но я хорошо помню удивление (а на самом деле более мощное слово матом) от новостей о его переходах. Байер?! Аякс?! Там точно или магия, или коррупция была. Булыкин даже в России настоящим топ-игроком не считался.
Ответ Джиза
Булыкин творит альтернативную историю. Его полмира знает? Может, молодежь посмотрев список клубов так и подумает, но я хорошо помню удивление (а на самом деле более мощное слово матом) от новостей о его переходах. Байер?! Аякс?! Там точно или магия, или коррупция была. Булыкин даже в России настоящим топ-игроком не считался.
дак Булыкин себя приплел чисто с улыбкой на лице, а его главный посыл был в том что Дзюба не дотягивает до уровня игроков аля Аршавин, Павлюченко, Погребняк и Кержаков и он в этом на 100% прав
Ответ Тюменский медвежонок
дак Булыкин себя приплел чисто с улыбкой на лице, а его главный посыл был в том что Дзюба не дотягивает до уровня игроков аля Аршавин, Павлюченко, Погребняк и Кержаков и он в этом на 100% прав
Дзюба лучше. 1000%
Удачи, Владислав!
Никогда не любил Шумахера, но рад за него.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
16 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
59 минут назад
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46
Эндрик о ЧМ-2026: «Конечно, я мечтаю туда попасть и помочь Бразилии победить. Я приехал в «Лион», чтобы играть, тогда придет и остальное»
вчера, 21:45